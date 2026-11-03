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Philips Aktie: Respironics-Einigung kostet 288 Mio. EUR - Aktie trotzdem im Plus

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 09:12 2 Min. Raiffeisen Bank International AG

Trotz eines Gewinneinbruchs infolge einer Rückstellung von 288 Millionen EUR für den Respironics-Rechtsstreit überzeugt der Medizintechnikkonzern mit einem überraschend starken operativen Ergebnis und bestätigt seine Jahresprognose

Bild: unsplash

Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Philips habe für das dritte Quartal 2026 solide Zahlen vorgelegt. Belastet worden sei der Gewinn allerdings durch eine Rückstellung für die grundsätzlich positive Einigung mit dem US-Justizministerium im Fall der Respironics-Beatmungsgeräte. Der Umsatz für das dritte Quartal habe sich um 2% auf EUR 4,39 Mrd. erhöht. Die Erwartungen von EUR 4,41 Mrd. hätten damit nicht erreicht werden können. Das adjustierte EBITDA habe um 4,6% auf EUR 772 Mio. zugelegt und damit den Konsens von EUR 602 Mio. übertroffen. Der Gewinn pro Aktie habe sich von EUR 0,19 im Vorjahr auf EUR 0,03 reduziert und habe damit deutlich unter den Erwartungen von EUR 0,23 gelegen. Verantwortlich für diesen Rückgang sei vor allem eine Rückstellung von EUR 288 Mio. für eine Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) im Fall Respironics gewesen. Damit sollten frühere straf- und zivilrechtliche Untersuchungen im Zusammenhang mit Produktrückrufen in der Sparte beigelegt werden. Währungsbereinigt hätten die Bereiche Personal Health und Connected Care um 8% bzw. 5% zulegen können. Diagnosis & Treatment sei beim Umsatz hingegen flach geblieben. Der Ausblick sei bestätigt worden: Für das Jahr 2026 erwarte Philips weiterhin ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3,0% bis 4,5%. Die bereinigte EBITA-Marge würden die Niederländer in der Bandbreite von 13,5% bis 14,0% erwarten. Im vorbörslichen Handel zeige sich die Aktie von Philips über 2% im Plus. Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Philips-Aktie lautete "Halten", so Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: Offenlegungen 7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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