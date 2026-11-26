Warum ist die Philips-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie steigt um 0,86 Prozent auf 26,94 Euro und folgt dem freundlichen Gesamtmarkt. Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor.

Wie lauten ISIN und WKN der Philips-Aktie?

ISIN NL0000009538, WKN 940602. In Amsterdam lautet das Symbol PHIA, an der New Yorker Börse PHG.

Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen?

Die Marge lag mit 13,0 Prozent klar über den Erwartungen, das Umsatzwachstum mit 2,7 Prozent leicht darunter.