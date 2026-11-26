Ein kleiner Gewinn, aber auf hohem Niveau. Die Philips-Aktie (Koninklijke Philips, ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Handelssymbol Amsterdam: PHIA, US-Handelssymbol: PHG) steigt am Donnerstagmorgen um 0,86 Prozent auf 26,94 Euro. Philips schließt damit die Liste der 20 AEX Gewinner des Morgens ab und hält sich in Reichweite des höchsten Stands seit Oktober 2024.
Philips-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 0,9 Prozent – der Medizintechniker bleibt nahe dem Zweijahreshoch
Die Philips-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 0,86 Prozent auf 26,94 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern. Die starken Quartalszahlen wirken nach.
Die Gründe
Defensiver Wert in freundlichem Markt
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der AEX Gewinner Philips steigt mit dem Gesamtmarkt, bleibt aber hinter dem Indexplus von 1,33 Prozent zurück. Das passt zum Charakter der Aktie: Medizintechnik gilt als wenig konjunkturabhängig. An Tagen, an denen Anleger vor allem die zuvor abgestraften Chip- und Finanzwerte zurückkaufen, laufen solche Titel langsamer.
Zahlen besser als befürchtet
Am 3. November meldete Philips für das dritte Quartal eine Marge von 13,0 Prozent. Analysten hatten mit 11,8 Prozent gerechnet.
Prognose bestätigt
Der Konzern bekräftigte seinen Ausblick für 2026, der Auftragseingang stieg erneut.
Neue Aufsichtsräte
Philips hat unter anderem den früheren Ahold-Delhaize-Chef Dick Boer für das Kontrollgremium nominiert.
Ganz ohne Makel waren die Zahlen nicht. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um 2,7 Prozent und damit etwas schwächer als erwartet. Mehrere Analysten haben ihre Einschätzungen nach den Zahlen dennoch angehoben. Größter Aktionär von Philips ist die Agnelli-Holding Exor, die am Donnerstag ebenfalls zu den AEX Gewinnern zählt.
Häufige Fragen zur Philips-Aktie
Warum ist die Philips-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 0,86 Prozent auf 26,94 Euro und folgt dem freundlichen Gesamtmarkt. Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor.
Wie lauten ISIN und WKN der Philips-Aktie?
ISIN NL0000009538, WKN 940602. In Amsterdam lautet das Symbol PHIA, an der New Yorker Börse PHG.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen?
Die Marge lag mit 13,0 Prozent klar über den Erwartungen, das Umsatzwachstum mit 2,7 Prozent leicht darunter.
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