Für ein Unternehmen, das den Großteil seines Geschäfts mit einem Medikament macht, ist es die schlechteste denkbare Nachricht. Pharming hat die Herstellung von Ruconest ausgesetzt, nachdem ein Fertigungstest fehlgeschlagen war. Die in New York gehandelten Papiere der Pharming Aktie verloren am Mittwoch 24,0 Prozent und waren damit der größte Verlierer unter den Unternehmen mit Nachrichten. Der vorhandene Vorrat reicht nach Angaben des Unternehmens bis Mitte Dezember.
Pharming Aktie: Minus 24 Prozent an einem Tag – Produktionsstopp beim wichtigsten Medikament, Vorrat nur bis Mitte Dezember
Die Pharming Aktie bricht in New York um 24 Prozent ein. Der niederländische Biotech-Konzern hat die Herstellung seines Medikaments Ruconest nach einem fehlgeschlagenen Fertigungstest ausgesetzt. Der vorhandene Vorrat reicht nach Unternehmensangaben bis Mitte Dezember.
Das Medikament
Was Ruconest für Pharming bedeutet
Ruconest wird gegen akute Schwellungsattacken bei hereditärem Angioödem eingesetzt, einer seltenen Erbkrankheit. Das Mittel ist seit Jahren das wichtigste Produkt von Pharming. Ein Lieferengpass träfe deshalb nicht nur den Umsatz, sondern auch Patienten, die im Notfall auf das Präparat angewiesen sind.
Entscheidend ist nun, wie schnell die Produktion wieder anläuft. Dazu, wie lange die Unterbrechung dauern wird und was genau bei dem Test beanstandet wurde, liegen in den ausgewerteten Berichten keine Angaben vor.
Die Einordnung
Drei Wochen Puffer
Zwischen heute und Mitte Dezember liegen rund drei Wochen. Gelingt bis dahin kein Neustart, könnte es zu Lieferlücken kommen. Für die Pharming Aktie hängt die weitere Entwicklung deshalb an wenigen, klar überprüfbaren Meldungen: der Ursache des Fehlers, dem Zeitplan für die Wiederaufnahme und der Reaktion der Behörden.
In Amsterdam und an deutschen Börsenplätzen wird die Aktie am Donnerstag normal gehandelt, während die Wall Street geschlossen bleibt.
Bei der Pharming Aktie zählt jetzt nur eine Frage: Läuft die Produktion wieder, bevor der Vorrat aufgebraucht ist?
Häufige Fragen zur Pharming Aktie
Warum stürzt die Pharming Aktie ab?
Pharming hat die Herstellung von Ruconest nach einem fehlgeschlagenen Fertigungstest ausgesetzt.
Wie lange reicht der Vorrat?
Nach Unternehmensangaben bis Mitte Dezember.
Wofür wird Ruconest eingesetzt?
Gegen akute Attacken bei hereditärem Angioödem, einer seltenen Erbkrankheit.
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