Ruconest wird gegen akute Schwellungsattacken bei hereditärem Angioödem eingesetzt, einer seltenen Erbkrankheit. Das Mittel ist seit Jahren das wichtigste Produkt von Pharming. Ein Lieferengpass träfe deshalb nicht nur den Umsatz, sondern auch Patienten, die im Notfall auf das Präparat angewiesen sind.

Entscheidend ist nun, wie schnell die Produktion wieder anläuft. Dazu, wie lange die Unterbrechung dauern wird und was genau bei dem Test beanstandet wurde, liegen in den ausgewerteten Berichten keine Angaben vor.