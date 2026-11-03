Die Experten von XTB nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Pfizer-Aktie (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker: PFE) unter die Lupe.
Pfizer Aktie: Pharmakonzern gibt Geschäftszahlen bekannt - Aktienkurse nahe Mehrjahreshochs
Pfizer übertrifft die Erwartungen und hebt die Jahresprognose an – neue Medikamente stärken die Wachstumsperspektiven.
PFEPFE
In den aktuellen Aktien News stehe der US-Pharmariese Pfizer im Fokus. Mit den vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal 2026 habe der Konzern die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) übertreffen können.
Während der Gesamtumsatz im Jahresvergleich weitgehend stagniert habe, habe vor allem das operative Wachstum im Nicht-COVID-Segment mit einem Plus von 7% überzeugt. Infolgedessen habe das Management die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Dennoch habe die Pfizer Aktie unmittelbar nach Veröffentlichung zunächst verhalten reagiert – die nachhaltige Marktreaktion dürfte sich im regulären Wall-Street-Handel herauskristallisieren.
Die Q3-Ergebnisse im Detail: Bereinigter Gewinn schlage Schätzungen deutlich
Umsatz bei 16,6 Mrd. USD: Die Erlöse hätten rund 4,6% über der Konsensschätzung von 15,87 Mrd. USD gelegen und seien gegenüber dem Vorjahresquartal (Q3 2025) nahezu stabil geblieben.
Bereinigtes EPS bei 0,87 USD: Gegenüber der Prognose von 0,73 USD entspreche dies einer positiven Überraschung von rund 19%. Im Jahresvergleich sei das bereinigte Ergebnis weitgehend unverändert geblieben. Das GAAP-EPS sei hingegen um 9% auf 0,56 USD zurückgegangen.
Nicht-COVID-Produkte würden operativ um 7% zulegen: Bereinigt um Währungseffekte habe das Kerngeschäft solid zugelegt. Schwächere Erlöse aus pandemiebezogenen Produkten hätten dieses Wachstum jedoch teilweise kompensiert, was zum flachen Gesamtergebnis geführt habe.
Wachstumstreiber neue Medikamente (+32%): Die Umsätze mit kürzlich eingeführten und durch Übernahmen hinzugekommenen Präparaten seien währungsbereinigt um 32% angesprungen. Dies unterstreiche, dass Pfizers strategische Neuausrichtung des Medikamentenportfolios zunehmend Früchte trage.
Pfizer hebe Gesamtjahresprognose 2026 an
Infolge der soliden Geschäftsentwicklung habe Pfizer die Ziele für das Gesamtjahr nach oben angepasst:
Kennzahlen für das Gesamtjahr 2026
Umsatz: Neue Spanne (Pfizer): 62,0 – 64,0 Mrd. USD Mittelwert: 63,0 Mrd. USD Bisheriger Konsens: 62,17 Mrd. USD
Bereinigtes EPS: Neue Spanne (Pfizer): 2,95 – 3,05 USD Mittelwert: 3,00 USD
Bisheriger Konsens: 2,96 USD
Das Management habe deutliche Fortschritte im Entwicklungsprogramm gegen Adipositas (Fettleibigkeit) sowie bei innovativen Therapien in der Onkologie, Immunologie und bei Vakzinen betont. Angesichts auslaufender Patente bei etablierten Blockbustern seien diese Pipeline-Fortschritte entscheidend, um künftige Ertragslücken zu schließen.
Zusätzlich habe zum 1. November 2026 Cécile Guegan das Amt der Finanzchefin (CFO) übernommen. Sie solle den Fokus auf Kostendisziplin, Portfolioentwicklung und das Erreichen der angehobenen Finanzziele schärfen. Im aktuellen Marktumfeld, in dem Technologiewerte zunehmend Korrekturbewegungen zeigen würden, könnte die defensive Qualität der Pfizer Aktie wieder verstärkt institutionelle Zuflüsse anziehen.
Chartanalyse: Pfizer Aktie vor Richtungsentscheidung (D1)
Die Pfizer Aktie notiere aktuell auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2024. Nach einem Schlusskurs von rund 30,70 USD summiere sich das Kursplus auf Sicht von drei Monaten auf rund 17% und auf Jahressicht auf rund 26%.
Widerstand bei 31,50 USD: Ein nachhaltiger Ausbruch per Tagesschluss über 31,50 USD würde den Titel auf ein Mehrmonatshoch hieven und die Vollendung einer bullischen Rundungsboden-Formation (Rounding Bottom) bestätigen.
Trendbestätigung über EMA 200: Mit einem Abstand von rund 10% zur 200-Tage-Linie (EMA 200) notiere die Aktie stabil in einem mittelfristigen Aufwärtstrend.
Analysten-Skepsis als Kontraindikator: In den vergangenen 90 Tagen habe es 15 Abwärtsrevisionen und lediglich zwei Aufwärtskorrekturen der EPS-Schätzungen gegeben. Sollte der Markt beginnen, diesen übermäßigen Pessimismus einzupreisen, biete dies zusätzliches Überraschungspotenzial auf der Oberseite. (Analyse vom 03.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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