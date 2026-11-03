Pfizer Aktie: Pharmakonzern gibt Geschäftszahlen bekannt - Aktienkurse nahe Mehrjahreshochs

Umsatz bei 16,6 Mrd. USD: Die Erlöse hätten rund 4,6% über der Konsensschätzung von 15,87 Mrd. USD gelegen und seien gegenüber dem Vorjahresquartal (Q3 2025) nahezu stabil geblieben.

Bereinigtes EPS bei 0,87 USD: Gegenüber der Prognose von 0,73 USD entspreche dies einer positiven Überraschung von rund 19%. Im Jahresvergleich sei das bereinigte Ergebnis weitgehend unverändert geblieben. Das GAAP-EPS sei hingegen um 9% auf 0,56 USD zurückgegangen.

Nicht-COVID-Produkte würden operativ um 7% zulegen: Bereinigt um Währungseffekte habe das Kerngeschäft solid zugelegt. Schwächere Erlöse aus pandemiebezogenen Produkten hätten dieses Wachstum jedoch teilweise kompensiert, was zum flachen Gesamtergebnis geführt habe.