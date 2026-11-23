Fünf Positionen, 460 Millionen Dollar: Gemessen an anderen Starinvestoren ist das gemeldete Depot von Peter Thiel winzig. Gelesen wird es trotzdem genau, denn kaum jemand hat die Technologiebranche so früh verstanden wie der Mitgründer von PayPal und Palantir und erste große Geldgeber von Facebook. Die neue 13F-Meldung seines Fonds Thiel Macro zeigt einen scharfen Schwenk. Thiel verkaufte alle vier Stromversorger aus dem Depot und kaufte dafür einen börsengehandelten Halbleiterfonds für 161 Millionen Dollar. Der steht mit 35 Prozent jetzt an der Spitze, vor der Amazon Aktie.
Peter Thiel Depot: Alle Stromversorger verkauft – jetzt steckt ein Drittel in Chip-Aktien
Peter Thiel hat sein Depot radikal umgebaut. Der Tech-Milliardär und Palantir-Mitgründer verkaufte im dritten Quartal vier Stromversorger auf einmal und steckte 161 Millionen Dollar in einen Halbleiterfonds. Der ist jetzt seine größte Position, noch vor der Amazon Aktie. Dazu kommt eine Wette auf argentinisches Öl. Was hinter dem Fünf-Positionen-Depot steckt.
Der Schwenk
Von der Steckdose zum Chip
Noch im Sommer sah Thiels Depot aus wie eine Wette auf den Stromhunger der KI. Sieben von acht Positionen stammten aus den Bereichen Strom und Energie, darunter die Versorger American Electric Power, CMS Energy, DTE Energy und FirstEnergy mit zusammen rund 162 Millionen Dollar (eigene Rechnung). Alle vier sind verschwunden. An ihre Stelle trat ein Fonds, der die größten Halbleiterkonzerne bündelt: 283.068 Anteile im Wert von 161 Millionen Dollar. Thiel setzt damit nicht mehr auf die Kraftwerke, die Rechenzentren versorgen, sondern auf die Chips, die darin arbeiten. Und er wählt keinen einzelnen Hersteller, sondern die ganze Branche.
Der Rest
Amazon, argentinisches Öl und ein Stromerzeuger
Die Amazon Aktie bleibt mit knapp 27 Prozent eine tragende Säule. Fast gleich groß ist eine Position, die überrascht: Vista Energy, ein Öl- und Gasförderer aus Argentinien. Thiel erhöhte dort die Zahl der Aktien um 59 Prozent. Als einziger Wert aus dem Stromsektor blieb Vistra im Depot, ein Stromerzeuger mit Kernkraftwerken, mit gut 11 Prozent. Neu, aber symbolisch klein, ist eine Position von 2.000 Aktien in Microsoft.
Einordnung der Redaktion: Thiels Depot ist ein Makrofonds im Kleinformat: wenige Positionen, große Themen, schnelle Wechsel. Zwei Quartale lang meldete der Fonds gar keine US-Aktien, dann kamen die Stromversorger, jetzt die Chips. Der Wechsel kam zu einem heiklen Zeitpunkt, denn Halbleiterwerte erlebten im November ihre schwerste Woche seit Jahren. Mit der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia hat sich die Stimmung am Montag gedreht. Für Anleger ist die Meldung vor allem ein Hinweis darauf, wo ein erfahrener Tech-Investor den Engpass der KI sieht.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Peter Thiel
Welche Positionen hält Peter Thiel?
Thiel Macro meldete zum 30. September 2026 fünf Positionen: einen Halbleiterfonds, Amazon, Vista Energy, Vistra und eine kleine Position in Microsoft.
Was hat Peter Thiel verkauft?
Die Stromversorger American Electric Power, CMS Energy, DTE Energy und FirstEnergy.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Positionen?
Amazon Aktie: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ (Deutschland), US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).
Vistra Aktie: ISIN US92840M1027, WKN A2DJE5, Handelssymbol 0V6 (Deutschland), US-Handelssymbol VST (NYSE).
Vista Energy Aktie (ADR): US-Handelssymbol VIST (NYSE). ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.
iShares Semiconductor ETF: ISIN US4642875235, US-Handelssymbol SOXX (Nasdaq). In Deutschland ist dieser US-Fonds für Privatanleger in der Regel nicht handelbar.
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