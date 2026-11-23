Noch im Sommer sah Thiels Depot aus wie eine Wette auf den Stromhunger der KI. Sieben von acht Positionen stammten aus den Bereichen Strom und Energie, darunter die Versorger American Electric Power, CMS Energy, DTE Energy und FirstEnergy mit zusammen rund 162 Millionen Dollar (eigene Rechnung). Alle vier sind verschwunden. An ihre Stelle trat ein Fonds, der die größten Halbleiterkonzerne bündelt: 283.068 Anteile im Wert von 161 Millionen Dollar. Thiel setzt damit nicht mehr auf die Kraftwerke, die Rechenzentren versorgen, sondern auf die Chips, die darin arbeiten. Und er wählt keinen einzelnen Hersteller, sondern die ganze Branche.