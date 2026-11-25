Am Dienstag schloss die Pernod-Ricard-Aktie bei 72,08 Euro. Wer die Aktie heute kauft, erhält die Schlussdividende von 2,35 Euro nicht mehr. Rechnerisch startet der Kurs deshalb bei 69,73 Euro in den Tag. Gemessen daran bedeutet der Kurs von 71,68 Euro ein Plus von 2,80 Prozent. Die Aktie hat also am Morgen bereits den größten Teil des Dividendenabschlags wieder aufgeholt. Die Zahlung der Dividende erfolgt am 18. Dezember.