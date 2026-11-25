Stärke trotz Abschlag: Die Pernod-Ricard-Aktie (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Handelssymbol Euronext Paris: RI, US-Handelssymbol: PRNDY im OTC-Handel) gehört am Mittwochmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Spirituosenkonzern bei 71,68 Euro, das entspricht einem Plus von 2,80 Prozent. Dabei ist zu beachten: Die Pernod-Ricard-Aktie wird seit heute ohne die Schlussdividende von 2,35 Euro gehandelt. Das Plus bezieht sich auf den um die Dividende bereinigten Vortageskurs.
Pernod-Ricard-Aktie CAC40 Gewinner: Plus 2,80 Prozent – stark am Tag des Dividendenabschlags
Die Pernod-Ricard-Aktie zählt am Mittwochmorgen mit plus 2,80 Prozent auf 71,68 Euro zu den CAC40 Gewinnern. Das Besondere: Die Aktie wird heute ohne die Schlussdividende von 2,35 Euro gehandelt. Rückenwind kommt vom Wettbewerber Rémy Cointreau, der seine Ziele anhebt.
Die Rechnung hinter dem Kurs
Warum 71,68 Euro ein Plus sind
Am Dienstag schloss die Pernod-Ricard-Aktie bei 72,08 Euro. Wer die Aktie heute kauft, erhält die Schlussdividende von 2,35 Euro nicht mehr. Rechnerisch startet der Kurs deshalb bei 69,73 Euro in den Tag. Gemessen daran bedeutet der Kurs von 71,68 Euro ein Plus von 2,80 Prozent. Die Aktie hat also am Morgen bereits den größten Teil des Dividendenabschlags wieder aufgeholt. Die Zahlung der Dividende erfolgt am 18. Dezember.
Die Gründe für das Kursplus
Rückenwind aus der Branche
Rémy Cointreau hebt die Ziele an
Der Wettbewerber Rémy Cointreau (ISIN: FR0000130395, WKN: 883206, Handelssymbol Euronext Paris: RCO, US-Handelssymbol: REMYY im OTC-Handel) hat am Mittwoch Halbjahreszahlen vorgelegt und erwartet für das Geschäftsjahr 2026/27 nun eine solide statt einer leichten Verbesserung der operativen Marge. Der Halbjahresumsatz stieg organisch um 2,9 Prozent auf 510,9 Millionen Euro, getragen vom Cognac.
Signal für den Cognac-Markt
Pernod Ricard ist mit der Marke Martell selbst ein großer Cognac-Anbieter. Gute Nachrichten eines Wettbewerbers werden an der Börse häufig auf die gesamte Branche übertragen.
Konsumwerte gefragt
Anleger schichten seit Tagen aus KI-Aktien in Konsum- und Luxuswerte um. Am Mittwochmorgen legten auch LVMH und Hermès zu.
Dividende bestätigt
Die Hauptversammlung hat am 20. November alle Beschlüsse gebilligt und die Jahresdividende von 4,70 Euro je Aktie bestätigt.
Eine eigene Unternehmensmeldung von Pernod Ricard gab es am Mittwochmorgen nicht. Die Aktie hatte zuletzt in einer engen Spanne zwischen 70 und 73 Euro gependelt.
Häufige Fragen zur Pernod-Ricard-Aktie
Warum ist die Pernod-Ricard-Aktie heute CAC40 Gewinner?
Bereinigt um die Dividende von 2,35 Euro liegt die Aktie 2,80 Prozent im Plus. Rückenwind kommt von angehobenen Zielen des Wettbewerbers Rémy Cointreau.
Warum liegt der Kurs trotzdem unter dem Schluss vom Dienstag?
Weil die Aktie seit heute ohne die Schlussdividende gehandelt wird. Der Vortageskurs von 72,08 Euro enthielt den Anspruch auf 2,35 Euro noch.
Wann wird die Dividende gezahlt?
Am 18. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN und WKN der Pernod-Ricard-Aktie?
ISIN FR0000120693, WKN 853373.
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