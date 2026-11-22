Der Umsatz zieht an, doch der Gewinn hält nicht Schritt: PepsiCo wuchs im dritten Quartal organisch so stark wie seit Ende 2023 nicht mehr, senkte aber die Prognose für den Gewinn je Aktie. Die PepsiCo Aktie schloss am 20. November bei 140,54 Dollar und liegt auf zwölf Monate 3,8 Prozent im Minus. Diese PepsiCo Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und wo die Risiken der PepsiCo Aktie liegen.
PepsiCo Aktienanalyse: Stärkstes Wachstum seit 2023, aber die Gewinnprognose sinkt – bringt Nordamerika den Snack-Riesen ins Straucheln?
PepsiCo wächst im dritten Quartal organisch um 3,1 Prozent, so stark wie seit Ende 2023 nicht mehr, senkt aber die Gewinnprognose für 2026. Die PepsiCo Aktie bietet 4,13 Prozent Dividendenrendite. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- PepsiCo, Inc.
- ISIN
- US7134481081
- WKN
- 851995
- Handelssymbol
- PEP (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- PEP (Nasdaq)
- Branche
- Getränke und Snacks
- Sitz
- Purchase, New York
- Tagesspanne 20.11.2026
- 139,85 $ bis 143,28 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Die Zahlen
PepsiCo Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 5,6 Prozent auf 25,27 Milliarden Dollar, organisch um 3,1 Prozent. Das operative Ergebnis wuchs um 19 Prozent auf 4,26 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie um 17 Prozent auf 2,23 Dollar. Der Kerngewinn je Aktie, also ohne Sondereffekte, stieg dagegen nur um 2 Prozent auf 2,34 Dollar.
International stark
Das internationale Geschäft wuchs organisch um 8 Prozent, das 22. Quartal in Folge mit mindestens mittlerem einstelligem Wachstum.
Nordamerika schwach
Laut einer Analyse der Zahlen stagnierte der Umsatz von Foods Nordamerika, der operative Kerngewinn dort sank währungsbereinigt um 12 Prozent.
Prognose gesenkt
Der Kerngewinn je Aktie soll 2026 nur noch um 2,5 bis 3,5 Prozent wachsen, nach zuvor dem unteren Ende von 5 bis 7 Prozent. Das organische Wachstum soll rund 3 Prozent erreichen.
Ausschüttung
PepsiCo will 2026 weiterhin 8,9 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückgeben.
PepsiCo: Gewinn je Aktie im dritten Quartal
$
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026; Kerngewinn ohne Sondereffekte.
Quelle: PepsiCo, Mitteilung vom 08.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Gewinn je Aktie
|1,90
|2,23
|Kerngewinn je Aktie
|2,29
|2,34
Bewertung
Was der Kurs von 140,54 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 17,68 und einer Dividendenrendite von 4,13 Prozent ist die PepsiCo Aktie für einen Konsumgüterkonzern eher günstig bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 174,6 Milliarden Euro. Der Abschlag spiegelt, dass steigende Rohstoffkosten und die Schwäche in Nordamerika die Margen drücken. PepsiCo kündigte weitere Kostensenkungen an, um Investitionen in Wachstum zu finanzieren.
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