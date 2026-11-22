Der Umsatz zieht an, doch der Gewinn hält nicht Schritt: PepsiCo wuchs im dritten Quartal organisch so stark wie seit Ende 2023 nicht mehr, senkte aber die Prognose für den Gewinn je Aktie. Die PepsiCo Aktie schloss am 20. November bei 140,54 Dollar und liegt auf zwölf Monate 3,8 Prozent im Minus. Diese PepsiCo Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und wo die Risiken der PepsiCo Aktie liegen.