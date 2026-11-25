Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. PepsiCo profitiert von dem, was am Mittwoch die Wall Street bestimmt. Die US-Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Regierung schlug neue Zölle vor, und Anleger verkaufen KI- und Chip-Aktien in großem Umfang. Wer Kapital abzieht, legt einen Teil davon in Unternehmen an, deren Erträge kaum schwanken.

PepsiCo ist dafür ein klassischer Kandidat. Der Konzern verkauft Limonaden, Chips und Haferflocken und erhöht seit 54 Jahren jedes Jahr seine Dividende.