Das Plus vom Morgen hat den Handelsstart überstanden. Die PepsiCo Aktie (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Handelssymbol: PEP, US-Handelssymbol: PEP) gewinnt am Mittwoch kurz nach der Eröffnung 1,03 Prozent auf 144,15 Dollar und zählt damit weiter zu den Nasdaq100 Gewinnern. Der Index verliert zur gleichen Zeit mehr als 4 Prozent.
PepsiCo Aktie: Nasdaq100 Gewinner auch nach Handelsstart – 4 Prozent Dividende als Schutzschild
Die PepsiCo Aktie bleibt Nasdaq100 Gewinner: Nach dem Plus vor Börsenbeginn steigt der Getränke- und Snackkonzern auch zum Handelsstart um 1,03 Prozent auf 144,15 Dollar, während der Index mehr als 4 Prozent verliert. Die Analyse zeigt, was Anleger an dem Dividendenwert schätzen und welche Schwäche bleibt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Verlässlichkeit wird wieder bezahlt
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. PepsiCo profitiert von dem, was am Mittwoch die Wall Street bestimmt. Die US-Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Regierung schlug neue Zölle vor, und Anleger verkaufen KI- und Chip-Aktien in großem Umfang. Wer Kapital abzieht, legt einen Teil davon in Unternehmen an, deren Erträge kaum schwanken.
PepsiCo ist dafür ein klassischer Kandidat. Der Konzern verkauft Limonaden, Chips und Haferflocken und erhöht seit 54 Jahren jedes Jahr seine Dividende.
Hohe Ausschüttung
Die Jahresdividende von 5,92 Dollar ergibt beim aktuellen Kurs eine Rendite von rund 4,1 Prozent.
Stabile Nachfrage
Getränke und Snacks werden unabhängig von Zinsen und KI-Investitionen gekauft.
Niedrige Bewertung
Die Aktie kostet deutlich weniger als im Schnitt der vergangenen zehn Jahre.
Einordnung
Ein Zufluchtsort mit Wachstumsproblem
Die Stärke von heute hat eine Vorgeschichte. Im Oktober senkte PepsiCo seine Jahresprognose, obwohl das dritte Quartal ein von Absatzmengen getragenes Wachstum zeigte. Über fünf Jahre gerechnet liegt der Kurs im Minus, während der breite Markt deutlich zulegte. Gemessen am erwarteten Gewinn wird die Aktie mit rund dem 16-Fachen bewertet, im Zehnjahresschnitt war es etwa das 24-Fache.
Der Nasdaq100 Gewinner ist damit günstig, aber aus einem Grund: Das Geschäft in Nordamerika wächst kaum. Die PepsiCo Aktie bietet Schutz in turbulenten Wochen und eine verlässliche Ausschüttung. Für mehr braucht es den Nachweis, dass Umsatz und Gewinn wieder schneller steigen.
Häufige Fragen zur PepsiCo Aktie
Warum ist die PepsiCo Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Anleger schichten am 25. November 2026 aus KI- und Chip-Aktien in krisenfeste Dividendenwerte um. Die PepsiCo Aktie steigt zum Handelsstart um 1,03 Prozent, während der Nasdaq 100 mehr als 4 Prozent verliert.
Wie hoch ist die Dividende von PepsiCo?
PepsiCo zahlt 1,48 Dollar je Aktie und Quartal, im Jahr 5,92 Dollar. Die Dividende wurde 54 Jahre in Folge erhöht.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der PepsiCo Aktie?
Die ISIN lautet US7134481081, die WKN 851995. An der Nasdaq und in Deutschland wird die Aktie unter PEP gehandelt.
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