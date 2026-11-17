Gegenwind für den Snack- und Getränkeriesen: Bernstein stuft die PepsiCo-Aktie von „Market Perform“ auf „Underperform“ ab und senkt das Kursziel von 131 auf 128 US-Dollar. Gemessen am Schlusskurs von 146,43 US-Dollar an der Nasdaq ergibt sich ein Abwärtspotenzial von rund 13 Prozent. Damit wird Bernstein beim Lay's- und Pepsi-Konzern zum ausgesprochenen Skeptiker.
PepsiCo-Aktie: Bernstein stuft auf „Underperform“ ab – Kursziel sinkt auf 128 Dollar
Bernstein senkt den Daumen für die PepsiCo-Aktie: Abstufung von „Market Perform“ auf „Underperform“, Kursziel 128 statt 131 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 146,43 Dollar sieht das Researchhaus rund 13 Prozent Abwärtspotenzial – vor allem wegen des Nordamerika-Geschäfts.
Steckbrief
- Unternehmen
- PepsiCo, Inc.
- Handelssymbol
- PEP (Nasdaq)
- ISIN
- US7134481081
- Analyst
- Bernstein (Cristian Rios laut Goldesel)
- Bank
- Bernstein (Bernstein SocGen Group)
- Rating
- Underperform (zuvor Market Perform)
- Kursziel
- 128 US-Dollar (zuvor 131 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq laut Investing.com/Goldesel
Bernstein zur PepsiCo-Aktie
Das Problem heißt Nordamerika – und es wird 2027 nicht kleiner
Im Zentrum der Bernstein-Abstufung steht das Kerngeschäft in Nordamerika. Analyst Cristian Rios rechnet dort sowohl bei Snacks als auch bei Getränken mit sinkenden Absatzmengen.
Bei Frito-Lay North America erwartet Bernstein für 2027 rückläufige Volumina. Zum einen fallen die Preissenkungen der Vergangenheit aus der Vergleichsbasis, zum anderen sinkt laut der Studie der Konsum von Kartoffel- und Tortillachips. Hinzu kommt, dass sich der Markt in ein Discount- und ein Premiumsegment aufspaltet – PepsiCo drohen dabei weitere Marktanteilsverluste, die Preissetzungsmacht bleibt begrenzt.
Auch im Getränkegeschäft PepsiCo Beverages North America (PBNA) rechnet Bernstein mit sinkenden Mengen. Die Margen dürften durch Inflation, höhere Werbe- und Marketingausgaben sowie auslaufende Zollvorteile unter Druck geraten.
Die Argumente von Bernstein im Überblick
Frito-Lay verliert Volumen
2027 dürften die Snack-Mengen in Nordamerika sinken – Chips werden weniger gegessen, Preisaktionen laufen aus der Vergleichsbasis.
Getränke unter Druck
Auch bei PBNA erwartet Bernstein Volumenrückgänge und gedrückte Margen.
Kosten steigen
Inflation, höhere Werbeausgaben und wegfallende Zollvorteile lassen sich durch Effizienzprogramme nicht vollständig ausgleichen.
Gewinnschätzungen zu hoch
Bernstein erwartet, dass PepsiCo die Gewinnerwartungen je Aktie in den kommenden zwölf Monaten verfehlt.
Bewertung kann sinken
Der Markt preise den Investitionsbedarf zur Neuaufstellung noch nicht ein – das spreche für ein sinkendes Bewertungsniveau.
Das internationale Geschäft federt laut Bernstein einen Teil der Schwäche ab, lässt aber nur wenig Spielraum für Fehler.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Market Perform
|Underperform
|Kursziel
|131 US-Dollar
|128 US-Dollar
|Abstand zum Schlusskurs (146,43 $)
|-10,5 %
|-12,6 %
Einordnung: Bernstein ist nicht allein skeptisch
Die Abstufung der PepsiCo-Aktie fällt in eine Phase, in der mehrere Häuser ihre Erwartungen zurückgenommen haben. Laut Investing.com bestätigte TD Cowen zuletzt „Hold“ mit einem Kursziel von 133 US-Dollar. Piper Sandler senkte das Kursziel von 176 auf 140 US-Dollar, Jefferies von 152 auf 138 US-Dollar bei „Hold“. Das Bernstein-Ziel von 128 US-Dollar liegt unter diesen Werten.
Zusätzlich belastet eine Kundenmeldung: KFC wechselt in den USA laut Investing.com den Getränkelieferanten und setzt künftig auf Coca-Cola.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein (Bernstein SocGen Group), Analyst laut Goldesel Cristian Rios. Die Originalstudie ist nicht öffentlich datiert; die früheste belegte Veröffentlichung stammt vom 17.11.2026, 07:06 Uhr UTC (Goldesel), Investing.com berichtete am selben Morgen. Die Einstufung „Underperform“ und das Kursziel von 128 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: bernsteinresearch.com/CMSObjectBR/disclosures.pdf. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
PepsiCo, Inc. (PEP): Verkaufen, Kursziel 128,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein (Bernstein SocGen Group), Analyst Cristian Rios (laut Goldesel) vom 17.11.2026, 08:06 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein (Bernstein SocGen Group), Analyst Cristian Rios (laut Goldesel).
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