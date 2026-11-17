Bei Frito-Lay North America erwartet Bernstein für 2027 rückläufige Volumina. Zum einen fallen die Preissenkungen der Vergangenheit aus der Vergleichsbasis, zum anderen sinkt laut der Studie der Konsum von Kartoffel- und Tortillachips. Hinzu kommt, dass sich der Markt in ein Discount- und ein Premiumsegment aufspaltet – PepsiCo drohen dabei weitere Marktanteilsverluste, die Preissetzungsmacht bleibt begrenzt.

Auch im Getränkegeschäft PepsiCo Beverages North America (PBNA) rechnet Bernstein mit sinkenden Mengen. Die Margen dürften durch Inflation, höhere Werbe- und Marketingausgaben sowie auslaufende Zollvorteile unter Druck geraten.