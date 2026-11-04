Pentixapharm meldet Fortschritte bei der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie PANDA und lädt am 12. November 2026 zum Q3-Webcast ein

Die Pipeline von Pentixapharm basiert auf der CXCR4-Zielstruktur, einem wissenschaftlich gut validierten Rezeptor mit Relevanz in zahlreichen Krankheitsbereichen, und umfasst diagnostische und therapeutische Programme in den Bereichen Endokrinologie, Kardiologie und Onkologie. Das Leitprogramm [68Ga]Ga-PentixaFor wird derzeit in die zulassungsrelevante Phase-3-Studie PANDA zur nicht-invasiven Subtypisierung des primären Aldosteronismus überführt. Mit dem PENTHERA-Programm tritt die CXCR4-gerichtete Theranostik-Plattform in der Onkologie in die Phase I/II ein. Ergänzend zur CXCR4-Plattform entwickelt Pentixapharm zudem eine Antikörperplattform der nächsten Generation, die auf CD24 abzielt, einen neuen Immun-Checkpoint bei schwer behandelbaren Krebsarten.