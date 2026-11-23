Die PDD Holdings-Aktie steht vor einer spannenden Neubewertung. Während der NASDAQ-Kurs zuletzt um 2,7 Prozent auf 83,68 USD zurückging, verbessert BNP Paribas seine Einschätzung deutlich. Analyst Colin Liu hebt das Rating von "underperform" auf "neutral" an und erhöht das Kursziel von 89 auf 101 USD. Damit steigt die Zielbewertung um 13,5 Prozent. Gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20,7 Prozent. Ausschlaggebend ist die überraschend starke Gewinnentwicklung. PDD Holdings erzielte im dritten Quartal 2026 einen operativen Gewinn von 31,2 Milliarden Yuan, obwohl der Konzernumsatz bei 108,3 Milliarden Yuan stagnierte. Die gesunkenen Marketingausgaben und das langsamere Expansionstempo von Temu in Europa unterstützen die Profitabilität. Gleichzeitig verfügt der Konzern über enorme finanzielle Reserven. Allerdings bleiben die Herausforderungen erheblich. Das Umsatzwachstum ist schwach, das Transaktionsgeschäft rückläufig und die internationalen Handelsbedingungen verändern sich. Zudem sieht Colin Liu weiterhin Bedenken hinsichtlich der Aktionärsrendite. Die entscheidende Botschaft der aktuellen PDD Holdings-Aktienanalyse lautet deshalb: Die wirtschaftlichen Perspektiven haben sich verbessert, doch für eine uneingeschränkte Kaufempfehlung reicht das noch nicht aus. BNP Paribas erkennt die Fortschritte an und hebt das Kursziel auf 101 USD. Ob daraus eine nachhaltige Kursrally entsteht, hängt davon ab, ob PDD Holdings seine Profitabilität auch 2027 verteidigen und gleichzeitig neue Wachstumsimpulse schaffen kann.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.