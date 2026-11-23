Die PDD Holdings-Aktie (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) sorgt für eine Überraschung an der Wall Street! Nach einem heftigen Kursrutsch um 2,7 Prozent auf 83,68 USD liefert BNP Paribas ein bemerkenswert positives Signal. In der aktuellen PDD Holdings-Aktienanalyse hebt Analyst Colin Liu das Rating von "underperform" auf "neutral" an und erhöht gleichzeitig das Kursziel von 89 auf 101 USD. Damit steigt die Zielbewertung um rund 13,5 Prozent. Gegenüber dem jüngsten NASDAQ-Schlusskurs ergibt sich sogar ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 20,7 Prozent. Besonders interessant: Ausgerechnet die zuletzt umstrittene internationale Shoppingplattform Temu könnte eine wichtige Rolle bei der verbesserten Einschätzung spielen. Denn während das Umsatzwachstum stagniert, entwickelt sich die Profitabilität deutlich besser als erwartet. Doch reicht das aus, um die PDD Holdings-Aktie nachhaltig aus ihrer Schwächephase zu befreien?
PDD Holdings Aktie: Kommt jetzt die Temu-Wende?
Überraschende Hochstufung
PDD Holdings-Aktienanalyse: Colin Liu wird deutlich optimistischer
Die jüngste Aktienanalyse von BNP Paribas markiert einen bemerkenswerten Stimmungswechsel. Analyst Colin Liu hebt PDD Holdings von "underperform" auf das Rating "neutral" an. Gleichzeitig steigt das Kursziel von 89 auf 101 USD. Für Anleger ist diese Kombination besonders wichtig. Die bisherige Einstufung signalisierte eine erwartete unterdurchschnittliche Kursentwicklung. Mit dem neuen Rating "neutral" beurteilt BNP Paribas die Aussichten weniger skeptisch. Eine ausdrückliche Kaufempfehlung ist damit allerdings nicht verbunden. Colin Liu begründet die positivere Einschätzung vor allem mit den jüngsten Quartalszahlen. PDD Holdings habe unter den chinesischen Internetunternehmen die stärkste positive Gewinnüberraschung geliefert. Gleichzeitig verbessere sich die Profitabilität, weil die aggressive Expansion von Temu in Europa an Tempo verliere. Dies unterstütze einen günstigeren Ausblick für 2027. Trotz dieser Fortschritte bleiben bei BNP Paribas Bedenken hinsichtlich der Aktionärsrendite bestehen.
Kursziel 101 USD: Warum die PDD Holdings-Aktie 21 Prozent Potenzial besitzt
Die neue Bewertung von BNP Paribas lässt sich anhand des aktuellen Börsenkurses konkret einordnen. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 83,68 USD liegt das Kursziel 101 USD um 17,32 USD höher. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 20,7 Prozent. Gleichzeitig bedeutet die Anhebung von 89 auf 101 USD eine Verbesserung der Zielbewertung um rund 13,5 Prozent. Die entscheidende Frage lautet jedoch, weshalb Colin Liu trotz dieses Potenzials lediglich das Rating "neutral" vergibt. Die Antwort liegt im Verhältnis zwischen operativen Fortschritten und weiterhin bestehenden Risiken. PDD Holdings erzielt hohe Gewinne und verfügt über erhebliche finanzielle Mittel. Gleichzeitig stagnieren die Umsätze, das internationale Geschäft steht unter regulatorischem Druck und die Kapitalverwendung bleibt ein Diskussionsthema. BNP Paribas erkennt die verbesserte Ausgangslage an, sieht aber offenbar noch keinen ausreichenden Grund für eine uneingeschränkte Kaufempfehlung.
PDD Holdings: Die stärkste Gewinnüberraschung unter Chinas Internetgiganten
Im Mittelpunkt der positiven PDD Holdings-Aktienanalyse steht die jüngste Ergebnisentwicklung. Nach Einschätzung von Colin Liu lieferte PDD Holdings die stärkste positive Gewinnüberraschung unter den chinesischen Internetunternehmen. Tatsächlich zeigen die Zahlen für das dritte Quartal 2026 eine bemerkenswerte operative Stabilität. Der Umsatz lag bei 108,3 Milliarden Yuan beziehungsweise rund 16,2 Milliarden USD und blieb damit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Gleichzeitig erzielte PDD Holdings einen operativen Gewinn von 31,2 Milliarden Yuan. Der bereinigte operative Gewinn erreichte sogar 32,6 Milliarden Yuan. Das Unternehmen bewies damit, dass es auch ohne nennenswertes Umsatzwachstum erhebliche Gewinne erwirtschaften kann. Für die Börsenbewertung ist dies ein wichtiger Faktor. Denn Anleger hatten angesichts der hohen Investitionen in internationale Expansion und Händlerförderung erhebliche Zweifel an der kurzfristigen Profitabilität. Die jüngsten Zahlen zeigen nun, dass sich die Kostensituation verbessert hat.
Temu: Weniger aggressive Expansion könnte die Gewinne antreiben
Besonders interessant ist die Einschätzung von BNP Paribas zum internationalen Geschäft. Colin Liu verweist darauf, dass sich die Profitabilität verbessert, weil Temu seine aggressive Expansion in Europa verlangsamt. Die Shoppingplattform hatte in den vergangenen Jahren erhebliche Mittel eingesetzt, um neue Kunden zu gewinnen und Marktanteile aufzubauen. Intensive Werbung, Preisaktionen und hohe Logistikkosten können das Wachstum zwar beschleunigen, gleichzeitig aber die Margen belasten. Wenn Temu das Expansionstempo reduziert und seine bestehenden Aktivitäten effizienter gestaltet, könnten die Kosten sinken. Genau darin sieht BNP Paribas einen wichtigen Faktor für einen verbesserten Ausblick auf 2027. Allerdings hat diese Entwicklung auch eine Kehrseite. Ein langsameres Expansionstempo könnte das zukünftige Umsatzwachstum begrenzen. Für die PDD Holdings-Aktie wird deshalb entscheidend sein, ob Temu ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstum und Profitabilität erreicht.
Marketingumsätze steigen um zwölf Prozent
Ein genauer Blick auf die Quartalszahlen zeigt erhebliche Unterschiede zwischen den Geschäftsbereichen. Die Erlöse aus Online-Marketing-Dienstleistungen und verwandten Angeboten stiegen im dritten Quartal 2026 um 12 Prozent auf 59,8 Milliarden Yuan. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Händler weiterhin bereit sind, für Sichtbarkeit und Kundenansprache auf den Plattformen von PDD Holdings zu bezahlen. Gleichzeitig gingen die Umsätze aus Transaktionsdienstleistungen um 12 Prozent auf 48,5 Milliarden Yuan zurück. Dadurch blieb der gesamte Konzernumsatz nahezu unverändert. Für Anleger ist diese Entwicklung zweischneidig. Das Wachstum der Marketingerlöse spricht für die Attraktivität der Plattformen. Der Rückgang im Transaktionsgeschäft zeigt dagegen, dass das Geschäftsmodell weiterhin unter Anpassungsdruck steht. Die positive Aktienanalyse von BNP Paribas berücksichtigt deshalb nicht nur die starken Gewinne, sondern auch die Herausforderungen bei der Umsatzentwicklung.
Milliardenersparnis: PDD Holdings senkt seine Marketingkosten
Ein wesentlicher Grund für die verbesserte Profitabilität liegt in der Kostenentwicklung. Die Vertriebs- und Marketingausgaben sanken im dritten Quartal 2026 von 30,3 auf 25,3 Milliarden Yuan. Das entspricht einem Rückgang von rund 16,6 Prozent. Insgesamt reduzierten sich die operativen Aufwendungen um 12 Prozent auf 31,9 Milliarden Yuan. Diese Einsparungen wirkten sich positiv auf das operative Ergebnis aus. Gleichzeitig stiegen die Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 4,3 auf 5,1 Milliarden Yuan. PDD Holdings investiert damit weiterhin in Technologie und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit seiner Plattformen. Für Colin Liu von BNP Paribas ist die verbesserte Profitabilität ein zentrales Argument für die Hochstufung auf das Rating "neutral". Allerdings müssen Anleger beobachten, ob die niedrigeren Marketingausgaben dauerhaft tragfähig sind oder ob der internationale Wettbewerb später erneut höhere Investitionen erfordert.
Temu zwischen Wachstum und Regulierung: Die größte Herausforderung
Das internationale Geschäft bleibt ein wichtiger Unsicherheitsfaktor. Temu ist in zahlreichen Märkten aktiv und konkurriert mit etablierten Onlinehändlern sowie anderen preisorientierten Shoppingplattformen. Gleichzeitig verändern sich die regulatorischen Rahmenbedingungen. Insbesondere strengere Anforderungen an grenzüberschreitenden Handel, Produktsicherheit, Zollverfahren und Verbraucherschutz können zusätzliche Kosten verursachen. PDD Holdings selbst verweist auf ein sich wandelndes Handels- und Regulierungsumfeld. Das Management will deshalb stärker in Lieferketten investieren und Händler dabei unterstützen, Kunden zuverlässiger zu bedienen. Langfristig könnte dies die Qualität und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells verbessern. Kurzfristig können solche Investitionen jedoch die Gewinne belasten. Für die PDD Holdings-Aktie ist deshalb entscheidend, ob Temu trotz höherer regulatorischer Anforderungen profitabel wachsen kann. BNP Paribas sieht Fortschritte, bleibt mit dem Rating "neutral" aber zurückhaltend.
China-Geschäft: Pinduoduo bleibt eine wichtige Ertragsquelle
Neben Temu bildet die chinesische Plattform Pinduoduo das Fundament des Geschäftsmodells. Sie verbindet Händler und Verbraucher und setzt stark auf preisorientierte Angebote sowie digitale Einkaufserlebnisse. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten kann eine ausgeprägte Preisorientierung Vorteile bieten. Allerdings ist der chinesische Onlinehandel hart umkämpft. Unternehmen wie Alibaba und JD.com investieren ebenfalls in Preisaktionen, Kundenbindung und technologische Verbesserungen. PDD Holdings unterstützt Händler mit zusätzlichen Programmen und Dienstleistungen, um die Attraktivität seiner Plattformen langfristig zu stärken. Diese Maßnahmen können die Wettbewerbsposition verbessern, verursachen aber auch Kosten. Für die Aktienanalyse von BNP Paribas ist deshalb wichtig, dass PDD Holdings trotz intensiven Wettbewerbs eine hohe operative Profitabilität erzielt. Eine nachhaltige Stabilisierung des chinesischen Geschäfts könnte die Bewertung zusätzlich unterstützen.
PDD Holdings verfügt über eine enorme Liquiditätsreserve
Ein besonders wichtiger Vorteil von PDD Holdings ist die starke finanzielle Position. Ende September 2026 verfügte der Konzern über liquide Mittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Anlagen von rund 455,4 Milliarden Yuan beziehungsweise 67,9 Milliarden USD. Ende 2025 hatte dieser Wert noch bei 422,3 Milliarden Yuan gelegen. Zusätzlich erwirtschaftete PDD Holdings im dritten Quartal einen operativen Cashflow von rund 43 Milliarden Yuan. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Unternehmen über erhebliche finanzielle Ressourcen verfügt. Damit kann PDD Holdings Investitionen in Technologie, Lieferketten und Händlerprogramme aus eigener Kraft finanzieren. Allerdings stellt sich für Aktionäre die Frage, wie diese Mittel langfristig eingesetzt werden. Genau hier sieht Colin Liu von BNP Paribas weiterhin einen wichtigen Kritikpunkt. Die Bedenken hinsichtlich der Aktionärsrendite bleiben bestehen. Hohe Liquidität allein garantiert schließlich keine attraktive Rendite für Anteilseigner.
Warum BNP Paribas bei der Aktionärsrendite skeptisch bleibt
Trotz der positiven Gewinnentwicklung hält BNP Paribas an Vorbehalten hinsichtlich der Aktionärsrendite fest. Für Anleger ist diese Einschätzung besonders relevant. PDD Holdings verfügt zwar über umfangreiche liquide Mittel, doch entscheidend ist, wie das Management diese Mittel verwendet. Investitionen in neue Märkte und Technologien können langfristig Wert schaffen, bergen jedoch wirtschaftliche Risiken. Alternativ könnten Aktienrückkäufe oder Dividenden Kapital direkt an Aktionäre zurückführen. Ob und in welchem Umfang solche Maßnahmen sinnvoll sind, hängt von der Unternehmensstrategie und den erwarteten Investitionsrenditen ab. Colin Liu macht mit seiner zurückhaltenden Einschätzung deutlich, dass die verbesserte Profitabilität nicht sämtliche Bewertungsfragen beantwortet. Das Rating "neutral" signalisiert deshalb eine ausgewogenere Beurteilung als zuvor, aber noch keine uneingeschränkte Begeisterung. Für eine weitere Neubewertung könnte eine überzeugende Strategie zur Kapitalverwendung wichtig werden.
Ausblick 2027: Kann PDD Holdings seine Profitabilität verteidigen?
Der Blick auf das kommende Geschäftsjahr ist ein wesentlicher Bestandteil der positiven PDD Holdings-Aktienanalyse. BNP Paribas sieht einen verbesserten Ausblick für 2027, weil das langsamere Expansionstempo von Temu in Europa die Profitabilität unterstützt. Entscheidend wird sein, ob sich dieser Effekt nachhaltig fortsetzt. Einerseits könnten niedrigere Marketingkosten und effizientere Lieferketten die Margen stabilisieren. Andererseits könnte ein schwächeres Umsatzwachstum die langfristigen Perspektiven begrenzen. Auch zusätzliche regulatorische Anforderungen können die Kostenstruktur verändern. PDD Holdings muss deshalb zeigen, dass es profitables Wachstum und eine starke Marktposition miteinander verbinden kann. Colin Liu von BNP Paribas erkennt Fortschritte, bleibt aber bei einer neutralen Bewertung. Das Kursziel 101 USD zeigt, dass der Analyst zwar zusätzliches Potenzial sieht, die Risiken jedoch weiterhin ernst nimmt.
Die größten Chancen für die PDD Holdings-Aktie
Die erste große Chance liegt in der verbesserten Profitabilität. Niedrigere Marketingausgaben könnten die operative Marge dauerhaft unterstützen. Zweitens verfügt PDD Holdings über eine starke Liquiditätsposition von rund 67,9 Milliarden USD. Drittens bietet das chinesische Onlinehandelsgeschäft eine umfangreiche Kunden- und Händlerbasis. Viertens könnte Temu durch eine effizientere internationale Expansion wirtschaftlich stabiler werden. Fünftens eröffnen Investitionen in Lieferketten und Technologie langfristige Wettbewerbsvorteile. Sechstens könnte eine überzeugendere Kapitalverwendung das Vertrauen der Aktionäre stärken. Siebtens sieht BNP Paribas mit dem Kursziel 101 USD gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 20,7 Prozent. Die Hochstufung durch Colin Liu von "underperform" auf das Rating "neutral" zeigt, dass sich die Einschätzung der Chancen und Risiken verbessert hat.
Die größten Risiken: Was gegen die PDD Holdings-Aktie spricht
Das wichtigste Risiko bleibt die stagnierende Umsatzentwicklung. Im dritten Quartal 2026 wuchs der Konzernumsatz praktisch nicht. Zweitens ging das Transaktionsgeschäft um 12 Prozent zurück. Drittens könnte eine langsamere Expansion von Temu zwar die Margen verbessern, gleichzeitig aber das langfristige Wachstum begrenzen. Viertens bestehen erhebliche regulatorische Unsicherheiten im internationalen Handel. Fünftens bleibt der Wettbewerb im chinesischen Onlinehandel intensiv. Sechstens könnten steigende Investitionen in Händlerförderung, Logistik und Technologie die Profitabilität erneut belasten. Siebtens bestehen nach Einschätzung von Colin Liu weiterhin Bedenken hinsichtlich der Aktionärsrendite. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob PDD Holdings die jüngsten operativen Fortschritte nachhaltig bestätigen kann. Das Rating "neutral" von BNP Paribas ist ein positives Signal gegenüber der früheren Einstufung, aber keine Garantie für steigende Aktienkurse.
Was muss passieren, damit PDD Holdings 101 USD erreicht?
Für eine Annäherung an das Kursziel von 101 USD müsste PDD Holdings mehrere Entwicklungen erfolgreich fortsetzen. Zunächst wäre eine nachhaltige Stabilisierung der operativen Profitabilität wichtig. Gleichzeitig sollte das Unternehmen zeigen, dass die geringeren Marketingausgaben nicht zu erheblichen Marktanteilsverlusten führen. Auch eine Erholung der Transaktionserlöse könnte die Wachstumsperspektiven verbessern. Im internationalen Geschäft müsste Temu einen wirtschaftlich tragfähigen Weg durch das veränderte regulatorische Umfeld finden. Darüber hinaus könnte eine überzeugende Strategie zur Verwendung der hohen Liquiditätsreserven das Vertrauen der Anleger stärken. Genau diese Faktoren dürften für die weitere Bewertung wichtig sein. Colin Liu von BNP Paribas erkennt die positiven Entwicklungen an und erhöht das Kursziel auf 101 USD. Mit dem Rating "neutral" bleibt die Bank jedoch vorsichtig.
Fazit: PDD Holdings-Aktie mit 21 Prozent Potenzial – BNP Paribas wird optimistischer
Die PDD Holdings-Aktie steht vor einer spannenden Neubewertung. Während der NASDAQ-Kurs zuletzt um 2,7 Prozent auf 83,68 USD zurückging, verbessert BNP Paribas seine Einschätzung deutlich. Analyst Colin Liu hebt das Rating von "underperform" auf "neutral" an und erhöht das Kursziel von 89 auf 101 USD. Damit steigt die Zielbewertung um 13,5 Prozent. Gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20,7 Prozent. Ausschlaggebend ist die überraschend starke Gewinnentwicklung. PDD Holdings erzielte im dritten Quartal 2026 einen operativen Gewinn von 31,2 Milliarden Yuan, obwohl der Konzernumsatz bei 108,3 Milliarden Yuan stagnierte. Die gesunkenen Marketingausgaben und das langsamere Expansionstempo von Temu in Europa unterstützen die Profitabilität. Gleichzeitig verfügt der Konzern über enorme finanzielle Reserven. Allerdings bleiben die Herausforderungen erheblich. Das Umsatzwachstum ist schwach, das Transaktionsgeschäft rückläufig und die internationalen Handelsbedingungen verändern sich. Zudem sieht Colin Liu weiterhin Bedenken hinsichtlich der Aktionärsrendite. Die entscheidende Botschaft der aktuellen PDD Holdings-Aktienanalyse lautet deshalb: Die wirtschaftlichen Perspektiven haben sich verbessert, doch für eine uneingeschränkte Kaufempfehlung reicht das noch nicht aus. BNP Paribas erkennt die Fortschritte an und hebt das Kursziel auf 101 USD. Ob daraus eine nachhaltige Kursrally entsteht, hängt davon ab, ob PDD Holdings seine Profitabilität auch 2027 verteidigen und gleichzeitig neue Wachstumsimpulse schaffen kann.
Hat Ihnen diese PDD Holdings-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel unbedingt mit Ihren Freunden! Schließlich sollte man spannende Börseninformationen nicht wie ein streng limitiertes Temu-Sonderangebot behandeln. Ein Klick auf „Teilen“ kostet nichts – und Ihre Freunde müssen dafür nicht einmal einen Gutscheincode eingeben!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 23. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.