Die US-Inflation entscheidet über die Börsenwoche: Am Mittwoch, 25. November 2026, um 14:30 Uhr MEZ erscheint der PCE-Preisindex für Oktober, nach Erwartung der Commerzbank steigt er auf 3,8 Prozent, die Kernrate auf 3,2 Prozent (ariva/dpa-AFX, 23.11., 05:50 Uhr). Der DAX (ISIN DE0008469008) hatte den Freitag laut dpa-AFX bei rund 24.800 Punkten abgeschlossen, ein Minus von 2,6 Prozent, und für Montag eine Indikation von 24.890 Punkten (IG, gegen 7 Uhr). Nach Kursverlusten von 7,3 Prozent in der Vorwoche treffen die Preisdaten auf einen Markt, der Zinssorgen ernst nimmt.
PCE-Inflation: US-Preisdaten am Mittwoch vor Thanksgiving – wird der Preisschub zum Test für die Börsenerholung?
Am Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ, kommt der US-PCE-Preisindex für Oktober. Die Commerzbank erwartet 3,8 Prozent. Nach der schwächsten Börsenwoche seit April 2025 steigen die Zinssorgen. Was Anleger bei DAX, Dollar und Tech-Aktien beobachten.
Inflation und Zinsen
Warum sind die PCE-Daten für Anleger so wichtig?
Der PCE-Preisindex ist die Inflationsgröße, an der sich die US-Notenbank Fed orientiert. Andreas Lipkow von CMC Markets sagte laut ariva, nach zuletzt überraschend hohen Inflationsdaten seien die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen deutlich gestiegen. Höhere Finanzierungskosten belasten nach seiner Einschätzung besonders Tech-Unternehmen. Onvista nennt zudem anhaltende Zinssorgen und einen festen US-Dollar als Bremse für die Erholung (LBBW-Analyst Sandro Pannagl, 15:02 Uhr).
Die Stimmung ist angespannt: Laut Onvista liegt der VIX bei 30 Prozent, in der Vorwoche lag die Spitze bei 35 Prozent, der VDAX bei 25 Prozent. Der Nasdaq 100 hatte am Freitag 5,6 Prozent verloren, der S&P 500 3,7 Prozent und der Dow Jones 1,9 Prozent (ariva, 07:37 Uhr).
|Tag
|Termin und Erwartung
|Mo., 23.11., 10:00 Uhr
|Eurozone-Einkaufsmanagerindizes (November); Commerzbank erwartet moderates Wachstum
|Di., 24.11., 10:00 Uhr
|ifo-Geschäftsklima Deutschland; DekaBank erwartet leichten Anstieg
|Mi., 25.11., 14:30 Uhr
|US-PCE-Preisindex Oktober; Aufträge der Industrie
|Do., 26.11.
|Thanksgiving, US-Börsen geschlossen
|Fr., 27.11.
|Black Friday, verkürzter US-Handel; 11:00 Uhr Eurozone-Wirtschaftsstimmung
Zeiten in MEZ. Erwartungen sind Schätzungen der genannten Institute.
Quelle: Onvista, 23.11.2026, 15:02 Uhr; ariva/dpa-AFX, 23.11.2026, 05:50 und 07:37 Uhr
Das große Bild
Was bedeuten hohe Inflation und Zinssorgen für DAX und Tech-Aktien?
Steigende Zinsen senken den heutigen Wert künftiger Gewinne und treffen deshalb Wachstumsaktien besonders. Das passt zum Bild der Vorwoche, in der der Nasdaq 100 laut dpa-AFX auf ein Wochenminus von gut zehn Prozent kam und seit dem Rekord Anfang Oktober rund 20 Prozent verloren hat. Der Ölpreis gibt etwas Entlastung: Brent notierte am Montagmorgen bei 92,45 Dollar (ariva, 07:37 Uhr); die DekaBank rechnet laut Quelle mit einer Stütze für die Stimmung durch den sinkenden Ölpreis.
Marktbeobachter bleiben vorsichtig. Salah-Eddine Bouhmidi von IG sagte, der Verkaufsdruck liefere für sich genommen noch kein Signal für eine Bodenbildung. Helaba-Analyst Markus Reinwand sucht laut Onvista für 2027 neue Zugpferde. Ob die Erholung hält, ist offen; dies ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Ausblick
Was sollten Anleger bis Thanksgiving beobachten?
Das ifo-Geschäftsklima am Dienstag, 24.11., 10:00 Uhr: Bestätigt es den erwarteten leichten Anstieg?
Den PCE-Preisindex am Mittwoch, 25.11., 14:30 Uhr MEZ, gegen die Erwartung von 3,8 Prozent und 3,2 Prozent in der Kernrate.
Die Reaktion von Dollar, Anleiherenditen und Tech-Aktien auf die Zahlen.
Den verkürzten Handel am Black Friday.
Häufige Fragen zur PCE-Inflation
Wann kommen die PCE-Daten? Am Mittwoch, 25. November 2026, um 14:30 Uhr MEZ für den Monat Oktober.
Was erwartet die Commerzbank? Laut ariva 3,8 Prozent für den Gesamtindex und 3,2 Prozent ohne Nahrung und Energie.
Warum belasten Zinserhöhungen Tech-Aktien? Höhere Zinsen verteuern Finanzierung und senken den Barwert künftiger Gewinne, so die Argumentation von Marktbeobachtern wie Andreas Lipkow.
Sind die US-Börsen an Thanksgiving geöffnet? Nein, am Donnerstag, 26.11., bleiben sie geschlossen; am Freitag wird verkürzt gehandelt.
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