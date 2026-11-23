Der PCE-Preisindex ist die Inflationsgröße, an der sich die US-Notenbank Fed orientiert. Andreas Lipkow von CMC Markets sagte laut ariva, nach zuletzt überraschend hohen Inflationsdaten seien die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen deutlich gestiegen. Höhere Finanzierungskosten belasten nach seiner Einschätzung besonders Tech-Unternehmen. Onvista nennt zudem anhaltende Zinssorgen und einen festen US-Dollar als Bremse für die Erholung (LBBW-Analyst Sandro Pannagl, 15:02 Uhr).

Die Stimmung ist angespannt: Laut Onvista liegt der VIX bei 30 Prozent, in der Vorwoche lag die Spitze bei 35 Prozent, der VDAX bei 25 Prozent. Der Nasdaq 100 hatte am Freitag 5,6 Prozent verloren, der S&P 500 3,7 Prozent und der Dow Jones 1,9 Prozent (ariva, 07:37 Uhr).