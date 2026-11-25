Um 14:30 Uhr deutscher Zeit kam die Zahl, auf die die Börsen seit Tagen gewartet hatten – und sie bringt keine Entlastung. Der PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, lag im Oktober 3,8 Prozent über dem Vorjahr. Das entsprach zwar der Prognose. Doch die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel stieg auf 3,3 Prozent und damit einen Zehntelpunkt stärker als erwartet. Zeitgleich meldete das US-Handelsministerium ein deutlich kräftigeres Wachstum: Die Wirtschaft legte im dritten Quartal annualisiert um 4,3 Prozent zu. Heiße Preise, heiße Konjunktur – für die Fed ist das eine klare Ansage.
PCE-Inflation steigt auf 3,8 Prozent, Kernrate überrascht mit 3,3 Prozent, US-BIP springt auf 4,3 Prozent – jetzt ist die Fed-Zinserhöhung kaum noch aufzuhalten
Die wichtigsten US-Daten der Woche sind da: Das bevorzugte Inflationsmaß der Fed ist im Oktober auf 3,8 Prozent gestiegen, die Kernrate liegt mit 3,3 Prozent über den Erwartungen. Gleichzeitig wurde das Wachstum im dritten Quartal kräftig auf 4,3 Prozent nach oben revidiert. Was die Zahlen für den Zinsentscheid am 9. Dezember, für Wall Street, DAX, Anleihen, Dollar und Gold bedeuten.
Die Inflation
Die Kernrate ist das eigentliche Problem
Die Schlagzeile traf die Erwartungen. Der Blick unter die Oberfläche zeigt, warum die Zahl trotzdem unbequem ist.
Zum Vormonat stiegen die Preise um 0,3 Prozent, in der Kernrate ebenfalls um 0,3 Prozent. Die Jahresrate von 3,8 Prozent ist die höchste seit Mai; im September hatte sie nach der ursprünglichen Meldung bei 3,6 Prozent gelegen. Schwerer wiegt die Kernrate: Sie blendet die schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise aus und zeigt, wie breit der Preisdruck in der Wirtschaft verankert ist. Mit 3,3 Prozent entfernt sie sich weiter vom Ziel der Notenbank von 2 Prozent – der Preisschub ist damit längst mehr als ein Ölpreiseffekt.
Brisant ist die Monatsrate. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel gebracht, falls die Kerninflation monatlich bei 0,3 Prozent oder höher bleibt, und zuletzt davon gesprochen, die Inflationserwartungen der Öffentlichkeit mit einem großen Schritt zu „schocken“. Diese Schwelle ist nun erreicht. Hinzu kommt: Weil der Verbraucherpreisindex für Oktober wegen des Regierungsstillstands von 2025 ohne Jahresrate erschien, ist der PCE-Wert die einzige Jahresrate für Oktober, die der Fed vor ihrer Sitzung vorliegt.
Das Wachstum
4,3 Prozent: Amerikas Wirtschaft läuft heiß
Die zweite Überraschung des Tages ist die Konjunktur. Die erste Schätzung hatte für das dritte Quartal ein annualisiertes Wachstum von 3,4 Prozent ergeben, Volkswirte hatten mit einer leichten Anhebung auf rund 3,5 Prozent gerechnet. Stattdessen stehen nun 4,3 Prozent in den Büchern – fast doppelt so viel wie die 2,2 Prozent des zweiten Quartals. Schon die erste Schätzung hatte gezeigt, wer die Wirtschaft trägt: ein robuster Konsum und Unternehmensinvestitionen, die vom Bau von KI-Rechenzentren angetrieben werden.
Für sich genommen ist das eine gute Nachricht für Unternehmensgewinne. In der aktuellen Lage hat sie eine Kehrseite: Eine Wirtschaft, die trotz gestiegener Zinsen so kräftig wächst, verträgt aus Sicht der Notenbank weitere Zinsschritte – und braucht sie womöglich, um den Preisauftrieb zu bremsen.
Die Fed
Nicht mehr ob, sondern wie viel und wie lange
Der Leitzins liegt seit September in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Dass die Notenbank am 9. Dezember erneut erhöht, galt schon vor den Daten als ausgemacht: Die Terminmärkte preisten einen Schritt um 25 Basispunkte zu rund 98 Prozent ein. Die neuen Zahlen verschieben die Debatte. Erstens dürfte die Diskussion über einen großen Schritt um 50 Basispunkte wieder aufleben. Zweitens rückt das Jahr 2027 in den Blick: Je länger die Kernrate steigt, desto mehr Zinserhöhungen muss der Markt für das kommende Jahr einkalkulieren. Es wäre die erste Erhöhung unter Fed-Chef Kevin Warsh.
Die Märkte
Was die Zahlen für Aktien, Anleihen und Gold bedeuten
Die Wall Street ging bereits angeschlagen in den Termin. Kurz vor der Veröffentlichung lagen die Futures auf den S&P 500 rund 1,9 Prozent und auf den Nasdaq 100 rund 2,8 Prozent im Minus, belastet von der Schwäche der Technologiewerte und von neuen Zollplänen der US-Regierung mit Sätzen von bis zu 20 Prozent für China, die EU und weitere Handelspartner. Das Angstbarometer VIX notierte bei rund 31 Punkten, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bei rund 4,9 Prozent. Gold verlor 1,7 Prozent auf rund 3.529 Dollar.
Anleihen und Dollar
Höhere Kerninflation und stärkeres Wachstum sprechen für steigende Renditen, vor allem bei kurzen Laufzeiten, und für einen festeren Dollar. Um 17:30 Uhr steht mit der Auktion siebenjähriger US-Staatsanleihen gleich der erste Test an.
Technologie- und Wachstumswerte
Sie reagieren am empfindlichsten auf steigende Zinsen, weil ihre künftigen Gewinne stärker abgezinst werden. Nach den Verlusten vom Dienstag bleibt der Sektor unter Beobachtung.
Banken und Versicherer
Höhere Zinsen stützen tendenziell die Erträge im Kredit- und Anlagegeschäft. Finanzwerte hielten sich zuletzt deutlich besser als der Gesamtmarkt.
Immobilien, Gold und Bitcoin
Teurere Finanzierung belastet Immobilienwerte. Gold und Bitcoin werfen keine Zinsen ab und verlieren bei steigenden Renditen an Reiz.
DAX
Der deutsche Leitindex hatte am Dienstag bei 25.017,81 Punkten geschlossen. Steigende US-Renditen und Zollsorgen sind Gegenwind, ein festerer Dollar hilft dagegen den Exporteuren.
Häufige Fragen zur PCE-Inflation im Oktober
Wie hoch ist die PCE-Inflation in den USA?
Im Oktober 2026 lag sie bei 3,8 Prozent zum Vorjahr. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel betrug 3,3 Prozent und lag damit über der Prognose von 3,2 Prozent.
Wie stark ist die US-Wirtschaft gewachsen?
Nach der revidierten Schätzung um annualisiert 4,3 Prozent im dritten Quartal 2026. Die erste Schätzung hatte 3,4 Prozent ergeben.
Erhöht die Fed im Dezember die Zinsen?
Die Märkte hielten eine Erhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember schon vor den Daten für nahezu sicher. Die höhere Kernrate und das starke Wachstum stützen diese Erwartung.
Warum belastet starkes Wachstum die Börse?
Weil es der Notenbank Spielraum für weitere Zinserhöhungen gibt. Höhere Zinsen verteuern Kredite und drücken auf die Bewertung von Aktien.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.