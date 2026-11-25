Der Leitzins liegt seit September in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Dass die Notenbank am 9. Dezember erneut erhöht, galt schon vor den Daten als ausgemacht: Die Terminmärkte preisten einen Schritt um 25 Basispunkte zu rund 98 Prozent ein. Die neuen Zahlen verschieben die Debatte. Erstens dürfte die Diskussion über einen großen Schritt um 50 Basispunkte wieder aufleben. Zweitens rückt das Jahr 2027 in den Blick: Je länger die Kernrate steigt, desto mehr Zinserhöhungen muss der Markt für das kommende Jahr einkalkulieren. Es wäre die erste Erhöhung unter Fed-Chef Kevin Warsh.