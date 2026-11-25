Anleger ziehen derzeit Geld aus KI-Werten ab und suchen Geschäfte, die am Konsum hängen. PayPal verdient an jeder Zahlung, die über seine Plattform läuft, und mit dem Black Friday beginnen die umsatzstärksten Wochen für Onlinezahlungen.

Bemerkenswert ist die Stabilität in den turbulenten Wochen. Während der breite US-Markt binnen eines Monats rund 10 Prozent verlor, blieb die PayPal Aktie nach Daten von Zacks nahezu unverändert.