Leise, aber stetig. Die PayPal Aktie schloss am Mittwoch 2,92 Prozent höher bei 57,81 Dollar. Es war der dritte Gewinntag in Folge. Seit dem Schlusskurs vom Freitag bei 53,29 Dollar summiert sich das Plus auf rund 8,5 Prozent. Eine Unternehmensnachricht gab es am Mittwoch nicht. Der Zahlungsdienstleister profitiert von etwas anderem: Er hat mit künstlicher Intelligenz wenig zu tun.
PayPal Aktie: Plus 8,5 Prozent seit Freitag – wird der Zahlungsdienst zum Gewinner des KI-Ausverkaufs?
Die PayPal Aktie stieg am Mittwoch um 2,92 Prozent auf 57,81 Dollar, der dritte Gewinntag in Folge. Während der US-Markt im November deutlich verlor, hielt sich das Papier stabil. Vor dem Black Friday bleibt eine Schwäche.
Die Erklärung
Einkaufen geht auch ohne KI
Anleger ziehen derzeit Geld aus KI-Werten ab und suchen Geschäfte, die am Konsum hängen. PayPal verdient an jeder Zahlung, die über seine Plattform läuft, und mit dem Black Friday beginnen die umsatzstärksten Wochen für Onlinezahlungen.
Bemerkenswert ist die Stabilität in den turbulenten Wochen. Während der breite US-Markt binnen eines Monats rund 10 Prozent verlor, blieb die PayPal Aktie nach Daten von Zacks nahezu unverändert.
Die Einordnung
Der Umbau läuft, das Wachstum fehlt noch
PayPal steckt in einem mehrjährigen Umbau. Im dritten Quartal stieg der Umsatz nur um 2 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Konzernchef Enrique Lores hob dennoch die Jahresziele für den bereinigten Gewinn je Aktie an. Am Freitag hatte die Aktie nach der Ankündigung von Wechseln im Management rund 4 Prozent verloren.
Für eine Neubewertung fehlt vor allem eines: mehr Wachstum im Kerngeschäft, dem Bezahlen mit dem PayPal-Knopf in Online-Shops. Dort legte das Volumen zuletzt nur um rund 1 Prozent zu. Gleichzeitig drängen große Technologiekonzerne und händlereigene Lösungen in den Markt.
Die PayPal Aktie ist in diesem November vor allem deshalb gefragt, weil sie kein KI-Wert ist. Für mehr als eine Erholung muss das Kerngeschäft wieder wachsen.
Häufige Fragen zur PayPal Aktie
Wie hat die PayPal Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Mit einem Plus von 2,92 Prozent bei 57,81 Dollar.
Warum steigt die PayPal Aktie?
Anleger schichteten aus KI-Werten in konsumnahe Aktien um, und das Weihnachtsgeschäft steht bevor.
Wie hat sich die Aktie seit Freitag entwickelt?
Vom Schlusskurs am 20. November bei 53,29 Dollar stieg sie um rund 8,5 Prozent.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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