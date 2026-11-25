Hat PayPal die Prognose angehoben?

Ja. Für 2026 erwartet der Konzern nun rund 5,60 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie statt 5,38 Dollar.

Warum steigt der Gewinn je Aktie, obwohl der Nettogewinn sinkt?

Weil PayPal eigene Aktien zurückkauft und sich der Gewinn auf weniger Aktien verteilt.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Der nächste Quartalsbericht wird für den 3. Februar erwartet.