Die PayPal Aktie ist eine der meistdiskutierten Turnaround-Wetten am Markt – und die Zahlen zum dritten Quartal liefern Argumente für beide Lager. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 8 Prozent auf 1,45 Dollar und lag klar über der Konsensschätzung von 1,31 Dollar. Der Umsatz wuchs dagegen nur um 2 Prozent auf 8,58 Milliarden Dollar; Analysten hatten mit 8,71 Milliarden Dollar gerechnet. Trotzdem hob Konzernchef Enrique Lores die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an.
PayPal Aktie: Gewinnprognose rauf, Umsatz enttäuscht – wie viel Comeback steckt wirklich drin?
PayPal verdient je Aktie deutlich mehr als erwartet und hebt das Jahresziel an. Doch der Umsatz wächst nur um 2 Prozent. Was hinter den Zahlen steckt – die PayPal Aktie im Check.
Die Zahlen
Mehr Volumen, wenig mehr Umsatz
Legt man die Kennzahlen nebeneinander, ergibt sich ein klares Bild: Das Zahlungsvolumen wächst um 6 Prozent, Umsatz und Transaktionsmarge aber nur um jeweils etwa 2 Prozent. PayPal verdient also an jedem abgewickelten Dollar weniger. Dass der Gewinn je Aktie trotzdem steigt, liegt vor allem an Aktienrückkäufen – der bereinigte Nettogewinn sank im Quartal um 3 Prozent. Im Auslandsgeschäft, zu dem auch Deutschland zählt, ging der Umsatz um 2 Prozent zurück. Der Konzern meldete zudem den Abbau von mehr als 2.000 Stellen und weniger Führungsebenen.
Der Ausblick
Der Checkout entscheidet
Für 2026 erwartet PayPal nun einen bereinigten Gewinn von rund 5,60 Dollar je Aktie und eine Transaktionsmarge von etwa 15,7 Milliarden Dollar. Lores sieht die Strategie erstmals in den Finanzzahlen ankommen, räumt aber ein, dass beim Umbau noch Arbeit bleibt. Am Tag der Zahlen fiel die Aktie vorbörslich zunächst um 3 Prozent und schloss dann 2 Prozent höher. Der nächste Bericht am 3. Februar soll zeigen, ob das Kerngeschäft mit dem Bezahlknopf im Onlinehandel schneller wachsen kann – und was die erste Prognose für 2027 jenseits von Kosteneinsparungen hergibt.
Bei der PayPal Aktie steigt der Gewinn je Aktie schneller als das Geschäft. Ein echtes Comeback braucht Wachstum im Checkout.
Häufige Fragen zur PayPal Aktie
Hat PayPal die Prognose angehoben?
Ja. Für 2026 erwartet der Konzern nun rund 5,60 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie statt 5,38 Dollar.
Warum steigt der Gewinn je Aktie, obwohl der Nettogewinn sinkt?
Weil PayPal eigene Aktien zurückkauft und sich der Gewinn auf weniger Aktien verteilt.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Der nächste Quartalsbericht wird für den 3. Februar erwartet.
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