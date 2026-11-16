Paychex Aktie Nasdaq100 Gewinner: Lohnabrechner trotzt dem Tech-Ausverkauf – kehrt das Vertrauen in HR-Dienstleister zurück?

Nach Berechnungen von Trefis lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der vergangenen zwölf Monate Anfang November bei rund 23,4 und damit am unteren Ende der Spanne seit dem Geschäftsjahr 2017. Den höchsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate erreichte die Aktie am 31. August mit 127,34 USD – davon ist sie trotz des heutigen Anstiegs noch knapp 7 % entfernt.

Ein Argument vieler Anleger ist die Ausschüttung: Paychex zahlt eine Quartalsdividende von 1,19 USD je Aktie. Die nächste Zahlung erfolgt am 25. November; der Stichtag dafür war allerdings bereits der 26. Oktober. Wer heute einsteigt, ist für diese Rate nicht mehr berechtigt. An der Wall Street überwiegt bei Paychex eine zurückhaltende Einschätzung: Die Mehrheit der Analysten sieht die Aktie neutral, zuletzt bestätigte UBS Ende Oktober ihre neutrale Haltung.