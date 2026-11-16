Die Paychex Aktie gehört zum Handelsschluss zu den stärksten Nasdaq100 Gewinnern: Die Papiere des Lohnabrechnungs- und Personaldienstleisters (Ticker: PAYX, Nasdaq; ISIN: US7043261079) schlossen am Montag mit einem Plus von 1,81 Prozent bei 117,77 US-Dollar. Gegen 14:00 Uhr Ortszeit (20:00 Uhr MEZ) hatte das Plus noch 1,69 Prozent betragen – Paychex legte also in der Schlussphase zu, während der Nasdaq 100 seine Verluste auf 2,67 Prozent ausweitete.
Paychex Aktie Nasdaq100 Gewinner: Lohnabrechner baut das Plus bis zum Schluss aus – zahlt sich die Dividende vom 25. November doppelt aus?
Die Paychex Aktie geht mit 1,81 Prozent Plus bei 117,77 US-Dollar aus dem Handel (16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ) und ist damit drittgrößter Nasdaq100 Gewinner. Payroll-Dienstleister wie Paychex und ADP gehören zu den Profiteuren der Flucht aus Chip- und KI-Werten.
PAYXPAYX
Tagesverlauf
Warum steigt die Paychex Aktie heute gegen den Markt?
Eine Unternehmensnachricht oder eine Analystenaktion zu Paychex lag am Montag nicht vor. Der Kurs folgte einer Bewegung, die sich durch den ganzen Handelstag zog: Laut dpa-AFX setzte sich der Ausverkauf bei Technologiewerten fort, getrieben von Zins- und Inflationssorgen, der Unsicherheit vor dem Anthropic-Börsengang und der Lage bei Nvidia. Das Geld floss in Werte mit planbaren Erlösen. Neben Paychex gehörten am Nachmittag auch ADP und Intuit zur Spitzengruppe im Nasdaq 100.
Planbare Gebühren
Lohnabrechnung ist ein wiederkehrendes Geschäft mit langen Kundenbeziehungen – das Gegenteil der zyklischen Chipnachfrage, die den Markt am Montag verunsicherte.
Rückenwind von ADP
Der größere Konkurrent ADP hatte Ende Oktober seine Jahresprognose angehoben: Umsatzplus von rund 6 Prozent, bereinigtes Ergebnis je Aktie plus 10 bis 12 Prozent. Das stützt die ganze Branche.
Dividende vor der Tür
Paychex zahlt am 25. November eine Quartalsdividende von 1,19 US-Dollar, die Rendite liegt laut Robinhood-Daten bei rund 4 Prozent.
Einordnung
Ist die Paychex Aktie nach dem Septembereinbruch wieder gefragt?
Paychex hat einen schwierigen Herbst hinter sich. Nach den Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Ende August) war die Aktie am 23. September um 8,8 Prozent eingebrochen, obwohl der Umsatz um 5,9 Prozent zulegte und die operative Marge bei 38,0 Prozent lag. Seitdem arbeitet sich der Kurs zurück. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 85,45 bis 127,98 US-Dollar; mit 117,77 US-Dollar liegt die Aktie gut acht Prozent unter dem Hoch.
|Rang
|Gewinner
|Veränderung
|Verlierer
|Veränderung
|1
|Kraft Heinz (25,07 $)
|+2,41 %
|Astera Labs (202,34 $)
|-8,79 %
|2
|Starbucks (108,72 $)
|+2,14 %
|Sandisk (809,11 $)
|-8,58 %
|3
|Paychex (117,77 $)
|+1,81 %
|Lumentum (546,00 $)
|-8,48 %
|4
|Comcast (25,60 $)
|+1,75 %
|Arm (175,05 $)
|-8,12 %
|5
|AppLovin (415,22 $)
|+1,50 %
|Strategy (103,03 $)
|-7,70 %
Quelle: finanzen.ch, Schlussbericht 16.11.2026; Kurse in US-Dollar, Stand 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ)
Termine
Welche Termine sind für die Paychex Aktie jetzt wichtig?
Neben der Dividendenzahlung am 25. November richtet sich der Blick auf die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal, die nach Schätzungen von Datenanbietern um den 18. Dezember erwartet werden. Für die Stimmung im Software- und Dienstleistungssektor ist zudem Intuit wichtig, das am Donnerstag nach US-Börsenschluss berichtet. Am Dienstag stehen zunächst die Nvidia-Zahlen im Mittelpunkt.
FAQ zur Paychex Aktie
Warum steigt die Paychex Aktie heute? Ohne eigene Nachricht profitierte Paychex von der Umschichtung in defensive Dienstleistungswerte. Schluss: 117,77 US-Dollar, plus 1,81 Prozent.
Wie lauten Ticker und ISIN? Ticker PAYX an der Nasdaq, ISIN US7043261079.
Wann zahlt Paychex die nächste Dividende? Am 25. November 2026, 1,19 US-Dollar je Aktie.
Wer ist der wichtigste Konkurrent? Der größere Lohnabrechner ADP, ebenfalls im Nasdaq 100 gelistet.
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