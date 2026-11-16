Eine Unternehmensnachricht oder eine Analystenaktion zu Paychex lag am Montag nicht vor. Der Kurs folgte einer Bewegung, die sich durch den ganzen Handelstag zog: Laut dpa-AFX setzte sich der Ausverkauf bei Technologiewerten fort, getrieben von Zins- und Inflationssorgen, der Unsicherheit vor dem Anthropic-Börsengang und der Lage bei Nvidia. Das Geld floss in Werte mit planbaren Erlösen. Neben Paychex gehörten am Nachmittag auch ADP und Intuit zur Spitzengruppe im Nasdaq 100.