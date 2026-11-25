Am Morgen stand ein Plus von 1,3 Prozent, zum Handelsschluss sind es knapp 3. Die Paychex Aktie (ISIN: US7043261079, WKN: 868284, Handelssymbol: PCX, US-Handelssymbol: PAYX) beendete den Mittwoch 2,96 Prozent höher bei 118,49 Dollar und bleibt unter den Nasdaq100 Gewinnern.
Paychex Aktie: Nasdaq100 Gewinner baut Vorsprung aus – fast 3 Prozent plus zum Handelsschluss
Die Paychex Aktie hat ihren Gewinn vom Morgen bis zum Abend mehr als verdoppelt: Der Lohnabrechner schließt 2,96 Prozent höher bei 118,49 Dollar und bleibt unter den Nasdaq100 Gewinnern. Am selben Tag floss die Quartalsdividende. Die Analyse zeigt, warum das Papier gefragt ist.
Die Gründe für den Kursgewinn
Berechenbarkeit schlägt Fantasie
Eine neue Geschäftsmeldung gab es nicht. Paychex profitierte den ganzen Tag über von der Umschichtung aus Technologiewerten in berechenbare Geschäfte. Diese Bewegung verstärkte sich am Nachmittag, als sich der Gesamtmarkt erholte und der Dow Jones ins Plus drehte.
Das Unternehmen wickelt für rund 840.000 Firmenkunden Lohnabrechnung und Personalverwaltung ab. Die Einnahmen kommen Monat für Monat, unabhängig von der Börsenlage. Am Mittwoch zahlte Paychex zudem seine Quartalsdividende von 1,19 Dollar je Aktie aus.
Wiederkehrende Einnahmen
Löhne werden in jeder Marktphase abgerechnet.
Dividende
4,76 Dollar je Aktie und Jahr.
Kein KI-Risiko
Das Geschäft hängt nicht an Investitionen in Rechenzentren.
Einordnung
Ein Zufluchtsort, der vom Arbeitsmarkt lebt
Beim Schlusskurs ergibt die Jahresdividende eine Rendite von rund 4 Prozent. Das macht den Nasdaq100 Gewinner für Anleger attraktiv, die in unruhigen Wochen laufende Erträge suchen.
Ein Selbstläufer ist die Paychex Aktie nicht. Die Kunden sind überwiegend kleine und mittlere Betriebe. Bauen diese wegen höherer Zinsen oder Zölle Stellen ab, rechnet Paychex weniger Gehälter ab. Das Papier schützt vor Turbulenzen bei Technologiewerten, nicht vor einer Abkühlung der Konjunktur.
Häufige Fragen zur Paychex Aktie
Warum ist die Paychex Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Am 25. November 2026 schichteten Anleger aus Technologiewerten in berechenbare Geschäfte um. Die Paychex Aktie schloss 2,96 Prozent höher bei 118,49 Dollar.
Wie hoch ist die Dividende von Paychex?
Paychex zahlt 1,19 Dollar je Aktie und Quartal. Die jüngste Zahlung erfolgte am 25. November 2026.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Paychex Aktie?
Die ISIN lautet US7043261079, die WKN 868284. An der Nasdaq wird die Aktie unter PAYX gehandelt.
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