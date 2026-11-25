Eine neue Geschäftsmeldung gab es nicht. Paychex profitierte den ganzen Tag über von der Umschichtung aus Technologiewerten in berechenbare Geschäfte. Diese Bewegung verstärkte sich am Nachmittag, als sich der Gesamtmarkt erholte und der Dow Jones ins Plus drehte.

Das Unternehmen wickelt für rund 840.000 Firmenkunden Lohnabrechnung und Personalverwaltung ab. Die Einnahmen kommen Monat für Monat, unabhängig von der Börsenlage. Am Mittwoch zahlte Paychex zudem seine Quartalsdividende von 1,19 Dollar je Aktie aus.