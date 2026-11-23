Der Kupon, also die nominale Verzinsung, ist nicht die Rendite. Die Rendite hängt vom Kurs ab, zu dem man die Anleihe kauft, und vom Zahlungsstrom bis zur Fälligkeit. Wer die PAUL Tech Anleihe zu 100 Prozent hielte, erhielte ab Dezember 10 Prozent jährlich und zum Schluss 113 Prozent: Das sind rechnerisch 13 Prozentpunkte Aufschlag auf den Nennbetrag zusätzlich zu den Zinsen. Für Käufer am Markt zählt der aktuelle Kurs – dazu liegen der Redaktion keine belegten Angaben vor, weshalb hier keine Rendite berechnet wird.

Die Prämie ist der Preis für den Aufschub und das Ausfallrisiko. Eine Verlängerung um fast zwei Jahre bedeutet, dass Anleger länger auf das Kapital warten, und sie erfolgt, weil die Emittentin die Anleihe offenbar nicht wie ursprünglich geplant 2026 tilgen wollte. Die Quelle nennt dazu keine Gründe; das ist keine Aussage über die Zahlungsfähigkeit.