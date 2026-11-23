Die PAUL Tech Anleihe 2020/2026 (ISIN DE000A3H2TU8, 35 Millionen Euro, 7,00 %/9,00 %-Inhaberschuldverschreibungen) läuft künftig bis zum 1. September 2028. Die Gläubigerversammlung der Mannheimer PAUL Tech AG hat am 26. Oktober 2026 beschlossen, die Laufzeit zu verlängern, wie die Emittentin in einer Ad-hoc-Meldung mitteilte. Im Gegenzug steigt der Zins der Anleihe ab dem 1. Dezember 2026 auf 10 Prozent pro Jahr, und die Rückzahlung erfolgt am Ende zu 113 Prozent des Nennbetrags. Wirksam werden soll der Beschluss voraussichtlich um den 30. November 2026, nach Ablauf der Anfechtungsfrist.
PAUL Tech Anleihe 2020/2026: Laufzeit bis September 2028 verlängert, 10 Prozent Kupon ab Dezember, Rückzahlung zu 113 Prozent – was bekommen Gläubiger für den Aufschub? Reicht die Prämie?
Die Gläubiger der 35-Millionen-Euro-Anleihe der PAUL Tech AG (ISIN DE000A3H2TU8) haben die Laufzeit bis 1. September 2028 verlängert. Ab 1. Dezember 2026 gelten 10 Prozent Zins, am Ende 113 Prozent Rückzahlung. Was die Restrukturierung für Anleihegläubiger bedeutet.
Steckbrief
- Emittentin
- PAUL Tech AG, Mannheim
- Anleihe
- 7,00 %/9,00 % Inhaberschuldverschreibungen 2020/2026
- ISIN / WKN
- DE000A3H2TU8 / A3H2TU
- Volumen
- 35 Mio. Euro
- Neues Laufzeitende
- 1. September 2028
- Wirksamkeit
- voraussichtlich um den 30. November 2026
Stand: 26.10.2026, Angaben laut Ad-hoc-Meldung der Emittentin; Kurs und Rendite der Anleihe liegen der Redaktion nicht belegt vor
Die Beschlüsse
Was haben die Gläubiger der PAUL Tech Anleihe beschlossen?
Eine Gläubigerversammlung ist bei Anleihen mit Kollektivbeschluss das Instrument, mit dem Emittent und Anleger Bedingungen nachträglich ändern. Nach der Ad-hoc-Meldung hat die PAUL Tech AG mit den Gläubigern der Anleihe 2020/2026 folgendes vereinbart:
Laufzeit: Verlängerung bis zum 1. September 2028.
Zins: Ab dem 1. Dezember 2026 10 Prozent pro Jahr, gezahlt halbjährlich.
Rückzahlung: Zum Laufzeitende zu 113 Prozent des Nennbetrags.
Teilrückzahlungen: Verpflichtende anteilige Rückzahlungen vor dem neuen Laufzeitende; mindestens 30 Prozent des neu aufgenommenen Eigenkapitals sind zur vorzeitigen Tilgung einzusetzen.
Sicherheit: Ein Pfandrecht des Mehrheitsaktionärs an rund 7,5 Prozent des Aktienkapitals.
Vertretung: Gustav Meyer zu Schwabedissen wurde zum Gemeinsamen Vertreter der Gläubiger bestellt.
Wie viel Rendite steckt in 10 Prozent Zins und 113 Prozent Rückzahlung?
Der Kupon, also die nominale Verzinsung, ist nicht die Rendite. Die Rendite hängt vom Kurs ab, zu dem man die Anleihe kauft, und vom Zahlungsstrom bis zur Fälligkeit. Wer die PAUL Tech Anleihe zu 100 Prozent hielte, erhielte ab Dezember 10 Prozent jährlich und zum Schluss 113 Prozent: Das sind rechnerisch 13 Prozentpunkte Aufschlag auf den Nennbetrag zusätzlich zu den Zinsen. Für Käufer am Markt zählt der aktuelle Kurs – dazu liegen der Redaktion keine belegten Angaben vor, weshalb hier keine Rendite berechnet wird.
Die Prämie ist der Preis für den Aufschub und das Ausfallrisiko. Eine Verlängerung um fast zwei Jahre bedeutet, dass Anleger länger auf das Kapital warten, und sie erfolgt, weil die Emittentin die Anleihe offenbar nicht wie ursprünglich geplant 2026 tilgen wollte. Die Quelle nennt dazu keine Gründe; das ist keine Aussage über die Zahlungsfähigkeit.
Was bedeutet das für Anleihegläubiger und Mittelstandsanleihen insgesamt?
Restrukturierungen von Mittelstandsanleihen sind ein wiederkehrendes Muster: Läuft eine Anleihe aus und lässt sich das Kapital nicht wie geplant am Markt refinanzieren, bitten Emittenten die Gläubiger um mehr Zeit und zahlen dafür einen höheren Zins oder eine Rückzahlungsprämie. Das ist für Gläubiger häufig günstiger als ein Insolvenzverfahren, aber nicht risikofrei: Die Gläubiger tauschen Liquidität gegen die Zusage der Emittentin.
Für Anleger, die erwägen, eine solche Anleihe zu halten oder zu handeln, lohnt der Blick auf den Anleihebedingungen und den veröffentlichten Beschluss. Wesentlich sind Rang der Anleihe, Kündigungsrechte, Sicherheiten, die Verwendung neuen Eigenkapitals und die Frage, wie aktuell die Finanzzahlen der Emittentin sind.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Den 30. November 2026: Voraussichtliche Wirksamkeit des Beschlusses nach Ablauf der Anfechtungsfrist.
Den 1. Dezember 2026: Ab dann gilt der Zins von 10 Prozent; die Zinszahlung erfolgt halbjährlich.
Mitteilungen der PAUL Tech AG zu Eigenkapitalmaßnahmen und Teilrückzahlungen.
Folgemeldungen des Gemeinsamen Vertreters der Gläubiger.
Häufige Fragen zur PAUL Tech Anleihe
Wie lautet die ISIN der PAUL Tech Anleihe? DE000A3H2TU8 (WKN A3H2TU), 35 Millionen Euro, Inhaberschuldverschreibungen 2020/2026.
Bis wann läuft die PAUL Tech Anleihe jetzt? Nach dem Beschluss der Gläubigerversammlung bis zum 1. September 2028.
Wie hoch ist der Zins nach der Verlängerung? Ab dem 1. Dezember 2026 zehn Prozent pro Jahr, halbjährlich zahlbar; am Ende sind 113 Prozent des Nennbetrags fällig.
Ist die Anleihe jetzt sicher? Nein. Die Verlängerung ändert nichts daran, dass bei Unternehmensanleihen Emittenten- und Ausfallrisiko bestehen. Die Redaktion bewertet die Bonität der Emittentin nicht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.