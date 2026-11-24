Die Ukraine wartet auf Luftverteidigung, und die Entscheidung liegt offenbar in Washington: Wie die Financial Times berichtet, hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth die Lieferung von rund 60 Patriot-Abfangraketen noch nicht genehmigt. Das Pentagon erklärte nach dem Bericht, die Unterstützung ändere sich nicht, und lehnte eine Stellungnahme zu den Waffen ab (ZDFheute-Liveblog, 24.11.2026, 08:03 Uhr).
Patriot-Raketen für die Ukraine: Hegseth hält laut FT rund 60 Abfangraketen zurück – was heißt das für RTX Aktie und Rheinmetall Aktie?
Laut Financial Times hat der US-Verteidigungsminister die Lieferung von rund 60 Patriot-Abfangraketen an die Ukraine noch nicht freigegeben. Während Polen russische Flugkörper meldet, rückt die Frage nach Luftverteidigung in den Mittelpunkt. Was das für Rüstungsaktien bedeutet.
Auch die Genehmigung für eine ukrainische Eigenproduktion von Patriot-Komponenten verzögert sich laut dem Bericht. Für Anleger ist das mehr als eine militärische Randnotiz: Der Hersteller des Patriot-Systems, der US-Konzern RTX (Ticker RTX, ISIN US75513E1010), und europäische Anbieter wie Rheinmetall stehen im Zentrum der Debatte, wer künftig Luftverteidigung liefert.
Die Nachricht
Was ist über den Patriot-Stopp bekannt?
Der Bericht stützt sich auf die Financial Times, die Originalquelle konnte die Redaktion nicht direkt prüfen. Bekannt ist: Es geht um rund 60 Abfangraketen der Typen PAC-3 und PAC-2. Bestätigt hat die Verzögerung niemand offiziell; das Pentagon wies darauf hin, dass sich die Unterstützung nicht ändere. Bereits am 17. November hatte Deutschland laut Aktiencheck-Bericht 300 Millionen Dollar für US-Patriot-Raketen zugesagt, die an die Ukraine gehen sollen.
Die Lage an der NATO-Ostflanke verschärft den Druck: Die polnische Armee meldete in der Nacht auf Dienstag, eine russische Drohne sei kurz in den polnischen Luftraum eingedrungen. Am Freitag schlugen laut polnischer Staatsanwaltschaft drei russische Ch-101-Marschflugkörper in Polen ein, die NATO beriet über die Vorfälle. NATO-Generalsekretär Mark Rutte forderte nach den Zwischenfällen mehr Hilfe für die Ukraine.
Deutschland
Was plant Berlin bei der Luftverteidigung und Drohnen?
Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte am 23. November an, die ukrainische Aufklärungsdrohne „Babka“ in Deutschland zu bauen. Der Bund stellt rund 34 Millionen Euro bereit, Wingcopter und Shadow Flytech gründen dafür ein Gemeinschaftsunternehmen (ZDFheute, 23.11.2026, 20:22 Uhr). Der Haushalt 2027 sieht Verteidigungsausgaben von fast 140 Milliarden Euro vor, den höchsten Stand seit dem Ende des Kalten Krieges (dpa/ZDFheute, 24.11.2026).
|Signal
|Stand
|Patriot-Lieferung an die Ukraine
|ca. 60 Abfangraketen noch nicht freigegeben (FT)
|Deutsche Mittel für US-Raketen
|300 Mio. Dollar (Bericht vom 17.11.2026)
|Drohne „Babka“ in Deutschland
|34 Mio. € Bundesmittel
|Verteidigungsausgaben 2027
|fast 140 Mrd. €
|Polen
|Drohneneindringen, Marschflugkörper-Einschläge gemeldet
Quelle: ZDFheute, dpa, Financial Times (zitiert)
Märkte
Wie reagieren Rüstungsaktien auf die Nachrichtenlage?
Eine unmittelbare Kursreaktion auf den FT-Bericht lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht belegen. Die Rheinmetall Aktie und andere Rüstungswerte standen bereits am Dienstag wegen des Chip-Ausverkaufs und der Marktschwäche unter Beobachtung (DAX-Schluss minus 1,26 Prozent, Aktiencheck, 24.11.2026). Aktuelle Kurse der Aktien finden Sie in der Randspalte des Artikels.
Einschätzung der Redaktion: Verzögerungen bei US-Lieferungen erhöhen den Handlungsdruck auf Europa, eigene Luftverteidigung aufzubauen. Das betrifft Hersteller von Abfangraketen, Radar- und Drohnenabwehr, darunter RTX, Rheinmetall, Hensoldt und Diehl. Ob und wie stark sich das in Kursen niederschlägt, ist offen.
Das große Bild
Was bedeutet der Streit um Patriot für Haushalt, Konjunktur und Märkte?
Rüstungsausgaben sind in Deutschland zum Konjunkturfaktor geworden: Sie stützen Auftragsbücher von Industrie und Zulieferern, belasten aber zugleich den Bundeshaushalt, der 2027 neue Schulden von rund 210 Milliarden Euro vorsieht. Verzögerungen bei US-Waffen verschieben die Nachfrage tendenziell nach Europa, erhöhen aber auch die Preise und die Abhängigkeit von Produktionskapazitäten.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Die offizielle Reaktion des Pentagons auf den FT-Bericht.
Der EU-Sondergipfel am 26. und 27. November zur Ukraine-Finanzierung.
Die Bundestagsabstimmung über den Haushalt 2027 am Freitag, 27. November.
Häufige Fragen zur Patriot-Lieferung
Was wurde über die Patriot-Lieferung berichtet? Laut Financial Times hat Verteidigungsminister Hegseth rund 60 Abfangraketen noch nicht freigegeben.
Hat das Pentagon das bestätigt? Es erklärte, die Unterstützung ändere sich nicht, und lehnte eine Stellungnahme zu den Waffen ab.
Welche Aktien sind betroffen? Im Fokus stehen Hersteller von Luftverteidigung, darunter RTX und Rheinmetall.
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