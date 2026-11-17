Nach Angaben von dpa-AFX ist es bereits das fünfte Mal, dass sich Deutschland an dieser Initiative beteiligt; das aktuelle Paket wurde gemeinsam mit Norwegen geschnürt. Laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform geht es vor allem um Lenkflugkörper der Typen PAC-2 und PAC-3 für Patriot-Systeme. Pistorius begründete den Kauf in den USA laut Reuters damit, dass diese Systeme in Europa nicht erhältlich seien. Die Initiative geht auf die Forderung von US-Präsident Donald Trump zurück, dass Verbündete für US-Militärhilfe bezahlen.

Ergänzt wird das Paket um bereits angekündigte Iris-T-Flugabwehrsysteme, neue Radare für das Luftlagebild sowie Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. Zudem arbeitet Berlin daran, Iris-T-Raketen in die von Norwegen gelieferten NASAMS-Systeme zu integrieren. Pistorius verwies auf einen harten Winter, in dem Russland voraussichtlich weiter Energie- und Wasserinfrastruktur angreifen werde.