Patriot-Raketen für die Ukraine kommen erneut mit deutschem Geld aus den USA: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat am Dienstag am Rande des EU-Verteidigungsrats in Brüssel ein weiteres Paket über 300 Millionen US-Dollar angekündigt, umgerechnet rund 273 Millionen Euro. An der Börse ist die Reaktion bislang verhalten: Die RTX Aktie (Ticker: RTX, ISIN US75513E1010) – RTX stellt über seine Sparte Raytheon das Patriot-System her – notierte auf Tradegate gegen 13:05 Uhr MEZ bei 177,50 Euro und damit 0,11 Prozent im Plus, während der DAX um 12:41 Uhr 0,63 Prozent auf 26.430 Punkte nachgab.
Patriot-Raketen für die Ukraine: Deutschland zahlt 300 Millionen Dollar für US-Waffen – wer profitiert, wenn Europa nicht liefern kann?
Patriot-Raketen aus den USA: Verteidigungsminister Pistorius kündigt beim EU-Verteidigungsrat in Brüssel ein weiteres Paket über 300 Millionen Dollar an, gemeinsam mit Norwegen. Gleichzeitig beraten die EU-Minister über Abhängigkeiten von China und mit Pentagon-Strategen Colby über US-Truppen in Europa. Was das für die RTX Aktie, Lockheed Martin und europäische Rüstungsaktien bedeutet.
Was ist passiert?
Patriot-Raketen über PURL: Warum kauft Berlin in den USA?
Das Geld fließt über die Initiative PURL, die „Priorisierte Bedarfsliste für die Ukraine“. Darüber finanzieren Verbündete den Kauf von US-Rüstungsgütern, die anschließend an Kiew gehen.
Nach Angaben von dpa-AFX ist es bereits das fünfte Mal, dass sich Deutschland an dieser Initiative beteiligt; das aktuelle Paket wurde gemeinsam mit Norwegen geschnürt. Laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform geht es vor allem um Lenkflugkörper der Typen PAC-2 und PAC-3 für Patriot-Systeme. Pistorius begründete den Kauf in den USA laut Reuters damit, dass diese Systeme in Europa nicht erhältlich seien. Die Initiative geht auf die Forderung von US-Präsident Donald Trump zurück, dass Verbündete für US-Militärhilfe bezahlen.
Ergänzt wird das Paket um bereits angekündigte Iris-T-Flugabwehrsysteme, neue Radare für das Luftlagebild sowie Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. Zudem arbeitet Berlin daran, Iris-T-Raketen in die von Norwegen gelieferten NASAMS-Systeme zu integrieren. Pistorius verwies auf einen harten Winter, in dem Russland voraussichtlich weiter Energie- und Wasserinfrastruktur angreifen werde.
Die Unterstützung der Ukraine ist keine Charity-Veranstaltung.
EU-Verteidigungsrat in Brüssel
China, Colby, Truppenabzug: Worüber verhandeln die Minister?
Das Herbsttreffen der EU-Verteidigungsminister hat neben der Ukraine-Hilfe einen zweiten Schwerpunkt: die sicherheitspolitischen Aspekte der Beziehungen zu China. Laut dpa-AFX geht es um eine gefährliche Abhängigkeit von bestimmten chinesischen Exporten. Euronews berichtet, dass auch Chinas Rolle für Russlands Kriegsführung auf der Agenda steht, darunter Dual-Use-Technologie wie Halbleiter, die in russischen Drohnen gefunden wurden. Konkrete Produktgruppen oder Beschlüsse lagen bis zum Mittag nicht vor.
Beim Arbeitsmittagessen tauschen sich die Minister mit Elbridge Colby aus, dem Strategiechef des Pentagons. Pistorius sagte laut Reuters, er rechne damit, dass die Zahl der US-Soldaten in Europa sinken werde. Mit Washington müsse daher gesprochen werden, um gefährliche Fähigkeitslücken zu vermeiden. Am Nachmittag leitet Pistorius gemeinsam mit seinem britischen Amtskollegen ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe im Nato-Hauptquartier.
Das große Bild
Rüstungsaktien und Patriot-Raketen: Wer sind Gewinner und Verlierer?
Für die Börse ist das Paket weniger wegen seiner Größe interessant – 300 Millionen Dollar sind für Konzerne wie RTX oder Lockheed Martin überschaubar – als wegen des Musters: Europa finanziert, die USA liefern. Das betrifft die Ertragsperspektiven beider Seiten des Atlantiks.
RTX Aktie und Lockheed Martin Aktie
RTX baut über Raytheon das Patriot-System und den Flugkörper PAC-2, Lockheed Martin den PAC-3-Abfangflugkörper. Jeder PURL-Euro für Patriot landet damit im Kern bei US-Herstellern. Die RTX Aktie kommt laut wallstreet-online auf einen Börsenwert von rund 240 Mrd. Euro und liegt auf Jahressicht gut 17 Prozent im Plus.
Kongsberg Aktie und NASAMS
Die norwegische Kongsberg Gruppen entwickelt das Flugabwehrsystem NASAMS gemeinsam mit Raytheon. Die geplante Integration von Iris-T-Raketen in NASAMS verbindet deutsche und norwegische Technik.
Europäische Rüstungsaktien
Der Iris-T-Hersteller Diehl Defence ist nicht börsennotiert. Börsennotierte Werte wie die Rheinmetall Aktie standen am Mittag eher unter Druck: Laut marketscreener lag Rheinmetall um 12:41 Uhr 1,90 Prozent im Minus.
China-Abhängigkeit als Kostenfaktor
Sollte die EU Lieferketten für Rüstungsgüter stärker von China lösen, könnten Vorprodukte teurer werden, europäische Zulieferer aber Aufträge gewinnen.
Einschätzung der Redaktion: Der Satz, die Systeme seien in Europa nicht erhältlich, beschreibt den Kern der Debatte. Je länger Europa Lücken bei der Luftverteidigung mit US-Waffen schließt, desto mehr Nachfrage fließt zu amerikanischen Herstellern. Zugleich steigt der politische Druck, eigene Kapazitäten aufzubauen. Für europäische Rüstungsaktien entscheidet sich der Effekt erst über Haushaltsbeschlüsse und konkrete Aufträge, nicht über einzelne Hilfspakete.
Das Marktumfeld ist schwierig: Der DAX leidet am Dienstag vor allem unter der Nervosität vor den Nvidia-Zahlen am späten Abend und dem schwachen Technologiesektor. Der MDAX verlor laut dpa-AFX bis zum Mittag 0,9 Prozent auf 30.262 Punkte, der Euro lag bei 1,0990 US-Dollar. Die US-Börsen öffnen um 15:30 Uhr MEZ (9:30 Uhr New Yorker Zeit), erst dann zeigt sich die Reaktion der RTX Aktie an ihrem Heimatmarkt NYSE.
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FAQ: Patriot-Raketen und Rüstungsaktien
Was finanziert Deutschland mit den 300 Millionen Dollar? Vor allem Lenkflugkörper für Patriot-Flugabwehrsysteme aus den USA, laut Ukrinform der Typen PAC-2 und PAC-3. Das Paket entsteht gemeinsam mit Norwegen über die Initiative PURL.
Was ist PURL? Die „Priorisierte Bedarfsliste für die Ukraine“. Verbündete bezahlen darüber US-Rüstungsgüter, die an die Ukraine geliefert werden.
Welche Unternehmen stellen Patriot-Raketen her? Das Patriot-System und der Flugkörper PAC-2 stammen von RTX (Raytheon), der PAC-3-Abfangflugkörper von Lockheed Martin.
Worum geht es beim EU-Verteidigungsrat zu China? Laut dpa-AFX um eine gefährliche Abhängigkeit von bestimmten chinesischen Exporten, laut Euronews auch um Chinas Rolle für Russlands Kriegsführung. Ergebnisse werden bei der Pressekonferenz um 14:45 Uhr MEZ erwartet.
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