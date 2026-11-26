Bemerkenswert ist der Zeitpunkt. In dieser Woche haben gleich mehrere Banken ihre Einschätzung für die Partners Group Aktie zurückgenommen und auf einen trüben Ausblick bei den Gebühren verwiesen. Trotzdem hält sich der Kurs seit Tagen in einer engen Spanne zwischen 620 und 640 Franken. Das Unternehmen hält mit Nachrichten dagegen: An einer außerordentlichen Generalversammlung stimmten 83 Prozent dem Umbau eines großen Fonds zu.