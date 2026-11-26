Die Partners Group Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.20 Uhr notiert das Papier des Privatmarkt-Spezialisten aus Baar 0,92 Prozent höher bei 633,80 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie 0,13 Prozent auf 628,00 Franken nachgegeben.
Partners Group Aktie: SMI-Gewinner trotz Gegenwind – Jahresverlierer stemmt sich gegen die Skeptiker
Die Partners Group Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 0,92 Prozent auf 633,80 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Der Privatmarkt-Spezialist profitiert von der Börsenerholung. Die Zweifel der Analysten bleiben.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Partners Group Aktie steigt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Partners Group Aktie zieht mit dem Markt an.
Der SMI gewinnt nach der Wende an der Wall Street 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Der Dow Jones hatte am Mittwoch von seinem Tagestief rund 1.000 Punkte aufgeholt und leicht im Plus geschlossen. Steigende Aktienmärkte helfen einem Vermögensverwalter doppelt: Sie stützen die Bewertung der Beteiligungen und erleichtern Verkäufe, an denen Partners Group erfolgsabhängige Gebühren verdient.
Partners Group Aktie: Erholung gegen den Analystentrend
Bemerkenswert ist der Zeitpunkt. In dieser Woche haben gleich mehrere Banken ihre Einschätzung für die Partners Group Aktie zurückgenommen und auf einen trüben Ausblick bei den Gebühren verwiesen. Trotzdem hält sich der Kurs seit Tagen in einer engen Spanne zwischen 620 und 640 Franken. Das Unternehmen hält mit Nachrichten dagegen: An einer außerordentlichen Generalversammlung stimmten 83 Prozent dem Umbau eines großen Fonds zu.
Ausblick: Wie geht es mit der Partners Group Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner vom Donnerstagmorgen bleibt ein Titel für starke Nerven. Ein Anstieg über das Dienstagshoch bei 640,40 Franken wäre ein erstes Zeichen, dass die Käufer die Oberhand gewinnen.
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