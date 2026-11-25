Partners Group Aktie: Größter SMI-Verlierer am Morgen – die Zweifel sind zurück

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Partners Group Aktie verliert am Mittwochmorgen 1,11 Prozent und ist der schwächste Wert im SMI. Einen Tag nach der Abstufung durch Barclays holt den Jahresverlierer die Skepsis der Analysten ein.

Die Partners Group Aktie ist am Mittwochmorgen der größte SMI-Verlierer: Gegen 09.27 Uhr notiert das Papier des Privatmarkt-Spezialisten aus Baar 1,11 Prozent tiefer bei 621,80 Franken. Während die Mehrheit der SMI-Titel im Plus startet, rutscht Partners Group ans Ende der Kursliste. SMI-Verlierer am Morgen Warum die Partners Group Aktie nachgibt Am Dienstag hatte sich die Aktie der Abstufung noch widersetzt. Am Mittwoch gelingt das nicht mehr. Die britische Bank Barclays hat die Partners Group Aktie am Dienstag von „Overweight“ auf „Equal Weight“ abgestuft und ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie 2026 von 40,12 auf 38,16 Franken gesenkt. Als Grund nennt die Bank einen trüben Ausblick bei den Gebühren. Trotzdem schloss der Titel am Dienstag 0,48 Prozent höher bei 628,80 Franken, nachdem er im Tagesverlauf bis auf 640,40 Franken gestiegen war. Dieses Tageshoch liegt nun fast 3 Prozent über dem aktuellen Kurs. Partners Group Aktie am Mittwochmorgen, schwächster SMI-Wert -1,11 % Kurs der Partners Group Aktie um 09.27 Uhr 621,80 CHF Tageshoch vom Dienstag 640,40 CHF Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Stand 24.11.) -33 % Quelle : comdirect (25.11.2026, 09.27 Uhr), FuW, investing.com Partners Group Aktie: Jahresverlierer im SMI Die Partners Group Aktie ist laut cash.ch der aktuelle Jahresverlierer im Leitindex. Im Zentrum steht die Sorge, dass vermögende Privatanleger Geld aus den Fonds abziehen und die erfolgsabhängigen Gebühren hinter den Erwartungen bleiben. Das Unternehmen hält dagegen: An einer außerordentlichen Generalversammlung stimmten 83 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen dem Umbau eines milliardenschweren Fonds zu. Zudem kündigte Partners Group die Übernahme des neuseeländischen Fähr- und Logistikanbieters StraitNZ und eine Mehrheitsbeteiligung am Sportartikelhersteller Rawlings an. 01 Was belastet Die gesenkten Gewinnschätzungen und die Unsicherheit über die Entwicklung der Gebühreneinnahmen. 02 Was stützt Das Analysehaus Morningstar hat Partners Group laut cash.ch im November als einen der führenden europäischen Dividendentitel herausgehoben. 03 Was offen ist Neue Beteiligungen sind eine Investition in die Zukunft, bringen aber noch keine höheren kurzfristigen Gebühren. Ausblick: Wie geht es mit der Partners Group Aktie weiter? Der SMI-Verlierer bleibt ein Titel für starke Nerven. Entscheidend wird, ob die Mittelabflüsse nach dem Fondsumbau nachlassen und ob Partners Group Beteiligungen mit Gewinn verkaufen kann. Erst dann fließen die erfolgsabhängigen Gebühren, auf die der Markt wartet. Stammdaten der Partners Group Aktie Partners Group Holding AG: ISIN CH0024608827, WKN A0JJY6, Handelssymbol PGHN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol PGPHF (OTC)

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.