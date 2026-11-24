Emittentin ist die Paribus Finance GmbH aus Hamburg, eine Beteiligungsgesellschaft, die Anteile an geschlossenen Immobilienfonds erwirbt und verwaltet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren bis zum 20. März 2030, die Emittentin kann sie einseitig bis längstens 20. März 2032 verlängern; dann steigt der Kupon laut Anleihen-Finder auf 6,5 Prozent. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, der Ausgabepreis 100 Prozent, das Volumen liegt bei bis zu 10 Millionen Euro. Der Nettoerlös soll bei voller Platzierung rund 9,5 Millionen Euro betragen.

Kupon und Rendite sind nicht dasselbe: Der Kupon von 5,5 Prozent bezieht sich auf den Nennwert. Wer die Anleihe zu 100 Prozent zeichnet und bis zur Fälligkeit hält, erhält diese Verzinsung. Kauft jemand später an der Börse zu einem anderen Kurs, weicht die Rendite vom Kupon ab. Einen aktuellen Börsenkurs gibt es hier nicht: Die Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist laut Prospekt beantragt, ein tatsächlicher Handelsstart ist in den geprüften Quellen nicht belegt.