Die Paribus Anleihe 2026/2030 (ISIN DE000A460QL9) zahlt 5,5 Prozent Zinsen pro Jahr und ist durch eine Verpfändung von Fondsanteilen besichert. Das ist für eine Mittelstandsanleihe ungewöhnlich, denn viele Anleihen dieses Segments sind unbesichert. Die Frage hinter dem Kupon lautet: Wie belastbar ist die Sicherheit, wenn sie im Kern an einem einzigen Immobilienfonds mit einem einzigen Mieter hängt?
Paribus Anleihe 2026/2030: 5,5 Prozent Zinsen, besichert durch Anteile an einem Berliner Technologiezentrum – wie viel trägt ein einziger Mieter?
Die besicherte 5,5-%-Anleihe 2026/2030 der Paribus Finance GmbH (ISIN DE000A460QL9) bringt bis zu 10 Millionen Euro an den Markt. Hinter dem Kupon steht ein Fondsanteil mit einem Mieter. Was Anleger prüfen können.
Steckbrief
- Emittentin
- Paribus Finance GmbH, Hamburg
- ISIN
- DE000A460QL9
- Ausgabepreis
- 100 %
- Rang
- Besichert, nicht nachrangig
- Segment
- Open Market, Quotation Board (Frankfurt), laut Prospekt beantragt
- Zeichnungsfrist
- laut Prospekt bis 25.02.2027
Stand: 24.11.2026, Angaben aus Prospekt und Anleihen-Finder, kein Börsenkurs
Was ist die Paribus Unternehmensanleihe 2026/2030?
Emittentin ist die Paribus Finance GmbH aus Hamburg, eine Beteiligungsgesellschaft, die Anteile an geschlossenen Immobilienfonds erwirbt und verwaltet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren bis zum 20. März 2030, die Emittentin kann sie einseitig bis längstens 20. März 2032 verlängern; dann steigt der Kupon laut Anleihen-Finder auf 6,5 Prozent. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, der Ausgabepreis 100 Prozent, das Volumen liegt bei bis zu 10 Millionen Euro. Der Nettoerlös soll bei voller Platzierung rund 9,5 Millionen Euro betragen.
Kupon und Rendite sind nicht dasselbe: Der Kupon von 5,5 Prozent bezieht sich auf den Nennwert. Wer die Anleihe zu 100 Prozent zeichnet und bis zur Fälligkeit hält, erhält diese Verzinsung. Kauft jemand später an der Börse zu einem anderen Kurs, weicht die Rendite vom Kupon ab. Einen aktuellen Börsenkurs gibt es hier nicht: Die Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist laut Prospekt beantragt, ein tatsächlicher Handelsstart ist in den geprüften Quellen nicht belegt.
Wie ist die Paribus Anleihe besichert?
Die Sicherheit besteht aus der Verpfändung von Anteilen an der Paribus Technologiezentrum Berlin GmbH & Co. geschlossene Investment-KG zugunsten eines Sicherheitentreuhänders. Mindestens 100 Prozent des Nettoerlöses sollen laut Prospekt in Kommanditanteile an genau diesem Fonds fließen. Mieter der Immobilie ist nach Angaben im Anleihen-Finder die BSH Hausgeräte GmbH, der Mietvertrag läuft bis zum 31. August 2036 und damit deutlich über die Anleihelaufzeit hinaus.
Das ist die Stärke und zugleich die Konzentration: Ein langer Mietvertrag mit einem großen Mieter ist ein planbarer Zahlungsstrom. Fällt er aus, gibt es keinen zweiten Mieter, der einspringt. Besichert heißt außerdem nicht ausfallsicher. Der Wert des verpfändeten Fondsanteils hängt am Wert der Immobilie und an den Verbindlichkeiten des Fonds, die im Ernstfall vorgehen können.
Wie solide ist die Paribus Finance GmbH?
Die Zahlen stammen aus einem Interview von Anleihen-Finder vom 30. September 2026, nicht aus einem Prüfbericht. Danach lag die Eigenkapitalquote 2024 bei 66,0 Prozent, 2025 bei 87,1 Prozent und im ersten Halbjahr 2026 bei 86,5 Prozent. Das Nettoergebnis betrug 2024 rund 14.000 Euro, 2025 rund 2,66 Millionen Euro und im ersten Halbjahr 2026 minus 28.000 Euro.
Das Ergebnis 2025 relativiert der Prospekt selbst: Es enthält sonstige Erträge von über 4 Millionen Euro aus Forderungserwerben, die als nicht regelmäßig beschrieben werden. Die hohe Eigenkapitalquote von rund 87 Prozent zeigt zudem vor allem, dass die Gesellschaft bisher wenig Fremdkapital trägt. Mit der Anleihe ändert sich das: Bis zu 10 Millionen Euro Anleiheverbindlichkeit stehen dann einem Eigenkapital von zuletzt rund 5,6 Millionen Euro gegenüber.
|Kennzahl
|2024
|2025
|1. Hj. 2026
|Eigenkapitalquote
|66,0 %
|87,1 %
|86,5 %
|Nettoergebnis
|rund 0,014 Mio. €
|rund 2,664 Mio. €
|rund -0,028 Mio. €
Eigenkapitalquote und Nettoergebnis ohne Prüfbericht übernommen.
Quelle: Anleihen-Finder-Interview vom 30.09.2026, Wertpapierprospekt vom 27.02.2026
Welche Termine zählen bei der Paribus Anleihe?
Der Wertpapierprospekt wurde am 27. Februar 2026 von der luxemburgischen Aufsicht CSSF gebilligt und gilt bis zum 27. Februar 2027; ein Nachtrag datiert vom 14. August 2026. Laut Prospekt endet die Zeichnungsfrist am 25. Februar 2027 um 14 Uhr, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung. Anleger, die sich für die Papiere interessieren, finden die maßgeblichen Bedingungen ausschließlich im gebilligten Prospekt auf der Seite der Emittentin. Die nächsten Zinstermine sind der 20. März und der 20. September.
Häufige Fragen zur Paribus Anleihe 2026/2030
Wie hoch ist der Zins der Paribus Anleihe? Der feste Kupon beträgt 5,5 Prozent pro Jahr, gezahlt halbjährlich am 20. März und 20. September. Bei einer Verlängerung bis 2032 nennt Anleihen-Finder 6,5 Prozent.
Ist die Paribus Unternehmensanleihe besichert? Ja, durch die Verpfändung von Anteilen an der Paribus Technologiezentrum Berlin GmbH & Co. geschlossene Investment-KG. Der Wert dieser Sicherheit hängt an der Immobilie und am Mieter.
Wo ist die Paribus Anleihe handelbar? Der Prospekt nennt die Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse als beantragt. Ob und wann der Handel tatsächlich läuft, sollten Interessenten bei der Emittentin oder der Börse prüfen.
Gibt es ein Rating? In den geprüften Quellen ist kein Rating genannt.
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