Pan American Silver Aktie: Minus 5,5 % auf 27,92 Euro, Silberfund in Mexiko und Verkauf in Argentinien – wie viel Silberhebel bleibt im Kurs?
aktiencheck.de Redaktion5 Min.
Die Pan American Silver Aktie schloss am Freitag bei 27,92 Euro, 5,5 Prozent im Minus, während der Silberpreis auf ein Jahrestief fiel. Gleichzeitig meldet der Konzern hochgradige neue Silberadern bei La Colorada und hat die Mine Manantial Espejo verkauft.
Die Pan American Silver Aktie (Ticker PAAS an der NYSE, ISIN CA6979001089) hat am Freitag, 20.11.2026, bei 27,92 Euro geschlossen und damit 5,5 Prozent verloren. Der Rückgang passt zum Umfeld: Der Silberpreis war auf den tiefsten Stand seit September 2025 gefallen, Technologiewerte rutschten, Anleger sorgten sich um weitere Zinserhöhungen in den USA. Zugleich liefert der Silberproduzent aus Kanada Nachrichten, die auf zwei unterschiedliche Geschichten hinauslaufen: neue Silberfunde bei La Colorada in Mexiko und der Rückzug aus einer Mine in Argentinien.
Für Anleger in Rohstoff-Aktien ist das typisch: Der Silberpreis bestimmt die Richtung, die Unternehmensnachrichten entscheiden über die Qualität des Hebels.
Pan American Silver Aktie
Warum fällt die Pan American Silver Aktie, obwohl neue Bohrergebnisse vorliegen?
Das Umfeld ist stärker als die Einzelnachricht. Silber verlor in der vergangenen Woche mehr als 13 Prozent und notiert am Montag bei etwa 42 bis 43 Dollar je Unze. Das Gold-Silber-Verhältnis stieg auf rund 85, ein 52-Wochen-Hoch – Silber ist also im Vergleich zu Gold billiger geworden. Minenaktien reagieren auf Metallpreise mit Hebel, weil die Kosten größtenteils fix sind. Deshalb kann ein Silberproduzent bei fallendem Preis überproportional verlieren, obwohl die Bohrergebnisse gut sind.
La Colorada
Was haben die neuen Bohrungen bei La Colorada ergeben?
Pan American Silver meldete Mitte November den Fund der Adern Elena, Denisse und Catalina bei La Colorada in Mexiko sowie ein Update zur laufenden Erweiterungsbohrung. Die beiden veröffentlichten Elena-Bohrungen zeigen sehr hohe Silbergehalte:
Neue Elena-Bohrungen bei La Colorada
Bohrung
Silber (g/t)
Intervall
Gold (g/t)
Elena, Bohrung 1
1.763
1,28 m
0,55
Elena, Bohrung 2
1.732
1,06 m
0,34
Gehalte in Gramm pro Tonne (g/t). Intervalllängen sind Bohrlänge, nicht wahre Mächtigkeit. Weitere Daten (Bohrungs-IDs, Tiefen, wahre Breiten) sind in der Unternehmensmeldung zu prüfen.
Quelle: Unternehmensmeldung Pan American Silver, Mitte November 2026
Die Gehalte sind hoch, die Abschnitte aber kurz. Aussagekräftig wird so etwas erst, wenn mehrere Bohrungen die Ader über größere Strecken bestätigen und sich daraus Ressourcen und Förderkosten ableiten lassen.
Portfolio
Was bedeutet der Verkauf von Manantial Espejo?
Pan American Silver hat die Gesellschaft Minera Tritón Argentina, Eigentümerin der früheren Produktionsmine Manantial Espejo, an Cerrado Gold verkauft. Der Abschluss erfolgte am 13. November 2026. Der Kaufpreis beträgt 20 Millionen US-Dollar: 10 Millionen zum Abschluss, zwei weitere Raten von je 5 Millionen Dollar folgen später. Pan American behält eine Lizenzabgabe von 1,0 Prozent auf die Nettoeinnahmen aus der Verhüttung (Net Smelter Return). Mit dem Verkauf trennt sich der Konzern von einer ehemals produzierenden Mine in Argentinien und konzentriert sich auf aktive Standorte.
Wichtig: Manche Berichte sprechen von einem „mexikanischen Verkauf“. Tatsächlich liegt Manantial Espejo in Argentinien. Mexiko betrifft die Bohrungen bei La Colorada.
Was sagen Analysten zur Pan American Silver Aktie?
Das Analystenhaus TD Cowen verwies am 9. November 2026 in einer Studie auf Herausforderungen bei mehreren Projekten des Konzerns, darunter bei der brasilianischen Mine Jacobina und bei der Entwicklung des La-Colorada-Skarn-Projekts. Das ist eine Einschätzung Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Neue Quartalszahlen oder eine aktualisierte Produktionsprognose sind in den hier ausgewerteten Meldungen nicht enthalten.
01
Silberpreis
Er ist der wichtigste Kurstreiber: Ein weiterer Rückgang belastet die Marge, eine Erholung verstärkt sich in der Aktie.
02
Fed und Dollar
Der Markt preist für Dezember eine Zinserhöhung ein; Mittwoch, 25.11., stehen Inflationsdaten (PCE) an.
03
La Colorada
Weitere Bohrergebnisse und Ressourcenschätzungen entscheiden, wie viel Wert die Funde bekommen.
04
Projektausführung
Jacobina und das La-Colorada-Skarn-Projekt stehen im Fokus.
Welche Termine sind für Silber-Aktien wichtig?
Dienstag, 24.11.: US-Verbrauchervertrauen. Mittwoch, 25.11., 14:30 Uhr MEZ: PCE-Inflation und BIP-Schätzung. Donnerstag, 26.11.: US-Börsen geschlossen. Am 8. und 9. Dezember tagt die Fed. Dazu zählen Meldungen von Pan American Silver zu weiteren Bohrergebnissen.
Häufige Fragen zur Pan American Silver Aktie
Wie hat sich die Pan American Silver Aktie zuletzt entwickelt? Sie schloss am 20.11.2026 bei 27,92 Euro, 5,5 Prozent im Minus.
Was ist bei La Colorada passiert? Das Unternehmen meldete neue Silberadern (Elena, Denisse, Catalina) mit Gehalten von rund 1.700 g/t Silber in zwei Elena-Bohrungen.
Wo liegt Manantial Espejo? In Argentinien; die Mine wurde für 20 Millionen Dollar an Cerrado Gold verkauft.
Wovon hängt die Aktie ab? Vor allem vom Silberpreis, dazu von Projektfortschritten und der Fed-Politik.
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