Die Pan American Silver Aktie (Ticker PAAS an der NYSE, ISIN CA6979001089) hat am Freitag, 20.11.2026, bei 27,92 Euro geschlossen und damit 5,5 Prozent verloren. Der Rückgang passt zum Umfeld: Der Silberpreis war auf den tiefsten Stand seit September 2025 gefallen, Technologiewerte rutschten, Anleger sorgten sich um weitere Zinserhöhungen in den USA. Zugleich liefert der Silberproduzent aus Kanada Nachrichten, die auf zwei unterschiedliche Geschichten hinauslaufen: neue Silberfunde bei La Colorada in Mexiko und der Rückzug aus einer Mine in Argentinien.

Für Anleger in Rohstoff-Aktien ist das typisch: Der Silberpreis bestimmt die Richtung, die Unternehmensnachrichten entscheiden über die Qualität des Hebels.