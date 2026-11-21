In einer Woche, in der die Nasdaq 100 mehr als 10 Prozent verlor und Chipwerte den schwersten Einbruch seit Jahrzehnten erlebten, gab es wenige Gewinner. Einer davon war die Palo Alto Networks Aktie (ISIN: US6974351057, US-Handelssymbol: PANW, Nasdaq). Der Cybersicherheitskonzern legte am Mittwochabend Zahlen vor, die deutlich über den Erwartungen lagen, hob den Ausblick an – und kündigte einen Zukauf an, der weit über das angestammte Geschäft hinausweist.
Palo Alto Networks Aktie: 39 Prozent Wachstum und ein 4,5-Milliarden-Zukauf – der Gewinner der Crash-Woche
Während die Nasdaq 10 Prozent verliert, steigt die Palo Alto Networks Aktie nach starken Zahlen. Der Konzern kauft das KI-Start-up Applied Compute. Konzernchef Arora spricht von einem Geschäft, das die Cybersicherheit übertreffen könnte.
Die Zahlen
Das schnellste Wachstum seit Langem
Der Umsatz stieg im Quartal bis Ende Oktober von 2,47 auf 3,44 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 3,31 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,05 Dollar ebenfalls über der Schätzung, der Nettogewinn bei 482 Millionen Dollar. Konzernchef Nikesh Arora nannte zwei Treiber: Kunden bündeln ihre Sicherheitsanbieter auf weniger Plattformen, und sie rüsten gegen Angriffe auf, die mit Hilfe von KI ausgeführt werden.
Der Zukauf
Eine Wette über die Sicherheit hinaus
Applied Compute hilft Unternehmen, eigene Versionen offener KI-Modelle zu trainieren und zu betreiben. Gegründet wurde das Start-up von früheren OpenAI-Forschern. Palo Alto zahlt 4,5 Milliarden Dollar vollständig in eigenen Aktien, berechnet auf Basis von 337,16 Dollar je Aktie. Der Preis liegt Berichten zufolge fast 40 Prozent über der Bewertung von vor zwei Wochen. Der Abschluss ist für das dritte Geschäftsquartal geplant und steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.
Arora setzt die Messlatte hoch: Wenn die Rechnung aufgehe, könne dieses Geschäft das der Cybersicherheit eines Tages in den Schatten stellen.
Einordnung der Redaktion
Warum Cybersicherheit dem Crash trotzt
Die Woche hat eine Trennlinie gezogen. Verkauft wurde, was von den KI-Investitionen der Konzerne abhängt: Chips, Speicher, Rechenzentren. Gekauft wurde, was an den Folgen der KI verdient. Je leistungsfähiger die Modelle, desto größer die Angriffsfläche – und desto dringlicher die Budgets für Abwehr. Dass am Freitagabend auch noch Berichte über Gespräche zwischen CrowdStrike und Zscaler aufkamen, zeigt: Die Branche ordnet sich neu.
Die Palo Alto Networks Aktie stieg am Donnerstag um rund 6 Prozent und zählt laut Börse am Sonntag zu den Gewinnern der Woche.
FAQ
Häufige Fragen zur Palo Alto Networks Aktie
Warum steigt die Palo Alto Networks Aktie?
Der Konzern hat die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen, den Ausblick angehoben und einen Zukauf im KI-Bereich angekündigt.
Was kauft Palo Alto Networks?
Das KI-Start-up Applied Compute für 4,5 Milliarden Dollar, bezahlt in eigenen Aktien.
Wie stark wächst Palo Alto Networks?
Der Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartal um 39 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Palo Alto Networks Aktie?
Die ISIN ist US6974351057, das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet PANW.
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