In einer Woche, in der die Nasdaq 100 mehr als 10 Prozent verlor und Chipwerte den schwersten Einbruch seit Jahrzehnten erlebten, gab es wenige Gewinner. Einer davon war die Palo Alto Networks Aktie (ISIN: US6974351057, US-Handelssymbol: PANW, Nasdaq). Der Cybersicherheitskonzern legte am Mittwochabend Zahlen vor, die deutlich über den Erwartungen lagen, hob den Ausblick an – und kündigte einen Zukauf an, der weit über das angestammte Geschäft hinausweist.