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Palo Alto Networks Aktie: Wie der Cyberkonzern am KI-Verbrauch seiner Kunden verdienen will

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 19:53 2 Min.

Palo Alto Networks fällt auf 347 USD, doch Goldman Sachs sieht im wachsenden KI-Verbrauch eine neue Erlöschance und hebt das Kursziel auf 440 USD.

Bild: Julio Lopez / Unsplash

Die Palo Alto Networks-Aktie (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker: PANW) verlor am 20. November im Handelsverlauf 14,73 USD oder 4,07% auf 347,00 USD. Einen Tag zuvor hatte Goldman Sachs das Kursziel von 390 auf 440 USD angehoben und das Rating "buy" bestätigt. Nach dem Kursrutsch trennen die Aktie 93 USD vom neuen Ziel. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 26,8%. Warum Goldman Sachs auf den Token-Verbrauch schaut Im Mittelpunkt der Palo Alto Networks-Aktienanalyse vom 19. November 2026 steht eine Frage, die für das Geschäft mit KI-Sicherheit wichtig wird: Was passiert mit den Erlösen, wenn ein Kunde seine KI-Anwendungen immer intensiver nutzt, die Zahl seiner Mitarbeiter aber gleich bleibt? Bei einer Lizenz pro Nutzer bringt ein intensiverer Einsatz allein noch keinen zusätzlichen Lizenzumsatz. Der Token-Verbrauch dagegen kann steigen, sobald dieselben Mitarbeiter mehr Anfragen an KI-Modelle stellen oder längere Antworten verarbeiten lassen. Tokens sind die Einheiten, in die ein Modell beispielsweise einen Text zerlegt. Ihr Verbrauch macht einen Teil der tatsächlichen Nutzung messbar. Wie Applied Compute das Geschäft verändern könnte Goldman Sachs sieht in der angekündigten Übernahme von Applied Compute eine Chance, Sicherheit künftig stärker nach dieser Nutzung abzurechnen. Die Analysten nennen drei Ansatzpunkte: Software-Firewalls, die Überwachung laufender Systeme und die KI-Sicherheitsplattform Prisma AIRS. Damit könnte Palo Alto Networks seine bisherigen Preismodelle um eine weitere Möglichkeit ergänzen, neben Lizenzen pro Nutzer und unternehmensweiten Lizenzvereinbarungen. Was das bedeuten würde, zeigt ein einfaches Beispiel. Verdoppelt ein Kunde die Zahl seiner KI-Anfragen, kann bei unveränderter Belegschaft auch mehr Datenverkehr anfallen, den Palo Alto Networks überwacht und absichert. Bei einer nutzungsabhängigen Vergütung könnte der Anbieter an diesem Zuwachs mitverdienen. Wie eng die Erlöse am Ende mit dem Token-Verbrauch steigen, hängt davon ab, welche Leistungen Kunden buchen und zu welchen Konditionen. Kursziel 440 USD – was Goldman Sachs für 2027 erwartet Für 2027 sieht Goldman Sachs durch Applied Compute zusätzliches Potenzial. Die Anhebung um 50 USD oder 12,8% zeigt, wie viel mehr die Analysten der Aktie inzwischen zutrauen. Ihre Einschätzung steht und fällt dabei mit einer konkreten geschäftlichen Frage: Gelingt es Palo Alto Networks, aus der intensiveren KI-Nutzung seiner Kunden zusätzliche Sicherheitserlöse zu erzielen? Mit dem Kursziel 440 USD und dem Rating "buy" fällt die Antwort von Goldman Sachs zuversichtlich aus. Teilen Sie den Artikel mit dem Freund, der inzwischen sogar seine Einkaufsliste von der KI schreiben lässt. Endlich erfährt er, wer an seinem nächsten Rezept für Spaghetti mitverdienen könnte. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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