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Palo Alto Networks Aktie: Warum der Kauf von Applied Compute Fragen aufwirft

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 13:10 1 Min. D.A. Davidson & Co.

Palo Alto Networks dreht nachbörslich 9% ins Plus, und DA Davidson hebt das Kursziel nach starken Quartalszahlen auf 430 US-Dollar an.

Bild: Pexels

Die Analysten von D.A. Davidson & Co. heben ihr Kursziel für die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker: PANW) von 420 auf 430 US-Dollar an und bestätigen das Votum "buy". Palo Alto Networks habe im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Vor allem der organische Nettozuwachs bei den jährlich wiederkehrenden Umsätzen sei höher ausgefallen als erwartet. Zudem habe das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 angepasst. Nach der Ankündigung der Übernahme von Applied Compute hätten die ersten nachbörslichen Kursindikationen zunächst auf ein Minus von 5% hingedeutet. Mit den Quartalszahlen und dem aktualisierten Ausblick habe die Aktie dann ins Plus gedreht und nachbörslich 9% über dem Schlusskurs notiert. Warum Palo Alto Networks Lösungen für das Nachtraining von KI-Modellen mit offen zugänglichen Modellgewichten anbieten müsse, dürfte in den kommenden Tagen für Diskussionen sorgen. Für DA Davidson sei jedoch klar, dass das Unternehmen den Markt für Cybersicherheit weiterhin dominiere. Die Kunden würden ihre Sicherheitslösungen zunehmend auf der Plattform von Palo Alto Networks bündeln. Die Analysten von DA Davidson stufen die Palo Alto Networks-Aktie nach wie vor mit "buy" ein. (Analyse vom 19.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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