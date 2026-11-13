Palo Alto Networks Aktie vor Zahlen im Aufwind: KeyBanc sieht 18 Prozent Kurspotenzial

Bei den aktuellen Aktiennews aus dem US-Technologiesektor rücke die Palo Alto Networks Aktie mit einem vorbörslichen Kurssprung von knapp 3,5% in den Fokus institutioneller Investoren. Auslöser der neuen Kaufwelle sei eine Hochstufung durch die Investmentbank KeyBanc Capital Markets: Analyst Eric Heath habe das Papier von "Sector Weight" auf "Overweight" hochgestuft und ein Kursziel von 380 US-Dollar ausgerufen, was gegenüber dem Schlusskurs vom 12. November bei 322 US-Dollar einem Aufwärtspotenzial von rund 18% entspreche. Nach einem Kursrückgang von etwa 20% im vergangenen Monat würden die Experten das gedrückte Bewertungsniveau als attraktive Einstiegschance vor den am 18. November 2026 nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen werten. Gestützt werde diese Einschätzung auf direkte Befragungen von Informationssicherheitsvorständen (CISOs) sowie Channel-Checks bei Vertriebspartnern, die auf eine spürbare Beschleunigung der globalen Cybersicherheitsbudgets im Jahr 2027 hindeuten würden.