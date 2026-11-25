Die Palo Alto Networks Aktie hat sich mit einem Paukenschlag zurückgemeldet. Der Cybersecurity-Konzern steigerte den Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 39 Prozent auf 3,445 Milliarden Dollar – Analysten hatten mit rund 3,31 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,05 Dollar nach 0,93 Dollar im Vorjahr. Obendrauf kamen eine kräftig angehobene Jahresprognose und eine Übernahme. Nachbörslich legte die Palo Alto Networks Aktie zeitweise um rund 8 bis 11 Prozent zu.
Palo Alto Networks Aktie: Umsatz plus 39 Prozent, Prognose kräftig rauf, 4,5-Milliarden-Zukauf – wie weit trägt der Cyber-Boom?
Palo Alto Networks übertrifft die Erwartungen, hebt die Jahresziele an und kauft das KI-Unternehmen Applied Compute. Die Palo Alto Networks Aktie reagiert mit einem Kurssprung.
Die Zahlen
Rekordstart mit einem Schönheitsfehler
Konzernchef Nikesh Arora sprach von einem Rekord-Auftaktquartal in einer beispiellosen Bedrohungslage. Die vertraglich gesicherten, noch nicht realisierten Erlöse wuchsen um 35 Prozent auf 21 Milliarden Dollar. Der Schönheitsfehler: Die Übernahme von CyberArk bläht zwar den Umsatz auf, bremst aber den Zuwachs beim Gewinn je Aktie auf 13 Prozent. Und der nach US-GAAP ausgewiesene Gewinn von 0,57 Dollar je Aktie profitierte von einem einmaligen Steuereffekt.
Der Ausblick
Höhere Ziele und ein KI-Zukauf
Für das Gesamtjahr erwartet Palo Alto Networks nun einen Umsatz von 14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar; der Markt hatte bislang mit 14,17 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 4,26 bis 4,30 Dollar erreichen, zuvor waren 4,16 bis 4,19 Dollar geplant. Für das laufende Quartal stellt der Konzern 3,53 bis 3,55 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Zugleich will Palo Alto das KI-Unternehmen Applied Compute für 4,5 Milliarden Dollar in Aktien übernehmen. Der Kauf steht noch unter regulatorischem Vorbehalt.
Die Palo Alto Networks Aktie profitiert davon, dass KI die Angriffsfläche vergrößert. Der Preis: Zukäufe machen die Bilanz komplexer.
Häufige Fragen zur Palo Alto Networks Aktie
Warum ist die Palo Alto Networks Aktie gestiegen?
Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen, zudem hob der Konzern die Jahresprognose deutlich an.
Was ist Applied Compute?
Ein KI-Unternehmen, das Palo Alto Networks für 4,5 Milliarden Dollar in Aktien übernehmen will. Die Genehmigung steht noch aus.
Wie hoch ist die neue Jahresprognose?
14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar Umsatz und 4,26 bis 4,30 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.
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