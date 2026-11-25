Warum ist die Palo Alto Networks Aktie gestiegen?

Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen, zudem hob der Konzern die Jahresprognose deutlich an.

Was ist Applied Compute?

Ein KI-Unternehmen, das Palo Alto Networks für 4,5 Milliarden Dollar in Aktien übernehmen will. Die Genehmigung steht noch aus.

Wie hoch ist die neue Jahresprognose?

14,52 bis 14,57 Milliarden Dollar Umsatz und 4,26 bis 4,30 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.