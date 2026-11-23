Die Aktienanalyse von BTIG vom 20. November 2026 zeichnet ein überzeugendes Bild: Palo Alto Networks profitiert von einer starken Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen, steigenden wiederkehrenden Umsätzen und zusätzlichen Chancen im KI-Sicherheitsmarkt. Das SASE-Wachstum von 30%, die um 28% gestiegenen Firewall-Buchungen und nahezu 170 Mio. USD wiederkehrender Jahresumsatz bei Prisma AIRS liefern konkrete Argumente für den Optimismus der Analysten.

Mit dem erhöhten Kursziel von 442 USD und dem bestätigten Rating "buy" bleibt BTIG klar positiv für die Palo Alto Networks Aktie gestimmt. Ob daraus eine nachhaltige Kursrally entsteht, wird davon abhängen, ob das Unternehmen seine Wachstumsdynamik fortsetzen und die hohen Erwartungen des Marktes erfüllen kann.