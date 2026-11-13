Palo Alto Networks Aktie: Sieht Jefferies jetzt die große Kaufchance?

Die aktuelle Palo Alto Networks-Aktienanalyse von Jefferies liefert Anlegern eine spannende Mischung aus Vorsicht und Optimismus. Analyst Joseph Gallo reduziert das Kursziel von 450 auf 400 USD, bestätigt aber das Rating "buy" unverändert. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 322,66 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 23,97 Prozent. Besonders interessant ist die Erwartung, dass Palo Alto Networks im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bei wichtigen Umsatzkennzahlen positiv überraschen könnte. Gleichzeitig erwartet Jefferies keine deutliche Anhebung der Jahresumsatzprognose. Genau darin liegt die Herausforderung. Das Unternehmen muss nicht nur solide Ergebnisse liefern, sondern auch beweisen, dass seine langfristigen Wachstumsperspektiven die aktuelle Börsenbewertung rechtfertigen. Die zunehmende Bedeutung von Cybersicherheit, integrierten Plattformen und künstlicher Intelligenz bietet erhebliche Chancen. Dem stehen intensiver Wettbewerb, hohe Erwartungen und operative Risiken gegenüber. Joseph Gallo bleibt mit dem Rating "buy" grundsätzlich optimistisch, auch wenn das niedrigere Kursziel 400 USD eine vorsichtigere Bewertung widerspiegelt. Für die Palo Alto Networks-Aktie könnte der 18. November deshalb zu einem entscheidenden Stimmungstest werden. Überzeugende Zahlen und ein glaubwürdiger Ausblick könnten die Erholung unterstützen. Enttäuschungen könnten dagegen weitere Kursverluste auslösen. Die entscheidende Frage lautet: Wird Palo Alto Networks den Anlegern beweisen, dass seine Wachstumsstory weiterhin intakt ist?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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