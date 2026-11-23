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Palo Alto Networks Aktie: Organisches Wachstum zieht an – KeyBanc hebt Kursziel auf 450 USD an

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 20:06 1 Min. KeyBanc Capital Markets

KeyBanc hebt das Kursziel für Palo Alto Networks um 70 USD an und erwartet eine neue Investitionswelle in der Cybersicherheit.

Bild: Julio Lopez / Unsplash

Die Analysten von KeyBanc heben das Kursziel für die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker: PANW) von 380 auf 450 USD an und bestätigen ihr Rating "overweight". Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals hätten in allen Geschäftsbereichen eine starke Entwicklung gezeigt. Bei vielen wichtigen Kennzahlen habe sich das organische Wachstum beschleunigt. Die bei Palo Alto Networks erkennbare Beschleunigung dürfte sich in der laufenden Berichtssaison auch bei anderen Anbietern zeigen. Darin sehen die Analysten den Beginn eines starken Investitionszyklus in der Cybersicherheit begründet: Die IT-Infrastruktur werde zunehmend anfällig für Angriffe, und das Tempo KI-generierter Angriffe habe erst kürzlich begonnen, sich zu erhöhen. Die Analysten von KeyBanc bewerten die Aktie von Palo Alto Networks weiterhin mit "overweight" und setzen das neue Kursziel auf 450 USD. (Analyse vom 19.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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