Die Palo Alto Networks-Aktienanalyse von Jefferies vom 19. November 2026 liefert ein deutlich positives Signal. Analyst Joseph Gallo erhöht das Kursziel von 400 auf 450 USD und bestätigt das Rating "buy". Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 351,17 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 28,1 Prozent. Die Investmentbank hatte bereits vor den jüngsten Quartalszahlen auf eine robuste Nachfrage und mögliche positive Umsatzüberraschungen hingewiesen. Langfristig könnte Palo Alto Networks von steigenden Investitionen in Cybersicherheit, der zunehmenden Bedeutung künstlicher Intelligenz und der Nachfrage nach integrierten Sicherheitsplattformen profitieren. Allerdings bleibt der Wettbewerb intensiv, und hohe Wachstumserwartungen können die Aktie anfällig für Enttäuschungen machen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob das Unternehmen seine technologische Stärke in nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum umwandeln kann. Jefferies und Joseph Gallo bleiben überzeugt: Mit dem Kursziel von 450 USD und dem unveränderten Rating "buy" sieht die Investmentbank weiterhin erhebliches Potenzial. Die Börse verlangt allerdings überzeugende operative Ergebnisse, bevor sie dieser optimistischen Bewertung vollständig folgt.

Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden! Denn bei Palo Alto Networks geht es um Cybersicherheit – aber vor der nächsten überraschenden Kursbewegung schützt leider auch die beste Firewall nicht. Also schnell weiterleiten, bevor der nächste Börsenfreund behauptet, er habe das Kursziel von 450 USD natürlich schon längst kommen sehen!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.