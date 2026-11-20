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Palo Alto Networks Aktie: 4,5 Mrd.-Deal für KI-Sicherheit - Piper hebt Kursziel auf 450 Dollar

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 11:10 1 Min. Piper Sandler

Der größte Umsatz-Beat seit mehr als fünf Jahren: Palo Alto Networks hat mit seinen Q1-Zahlen auch Piper Sandler überzeugt. Die Analysten heben das Kursziel auf 450 USD an. Ihr Argument: KI-getriebene Cyberangriffe treiben immer mehr Unternehmen zu umfassenden Sicherheitsplattformen. Dazu sorgt eine milliardenschwere Übernahme für Aufsehen.

Bild: Palo Alto Networks Inc.

Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, FSE: 5AP, NASDAQ: PANW) weiterhin mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 410 auf 450 USD. Piper merke an, dass das Unternehmen beeindruckende Q1-Ergebnisse vorgelegt habe. Herausragend gewesen seien dabei die Beschleunigung in allen drei Produktsegmenten und die größte Umsatzüberraschung seit über fünf Jahren. Das erhöhte Tempo bei der Entdeckung von Schwachstellen veranlasse immer mehr Kunden, ihre Ausgaben zu konsolidieren, da viele unter Zeitdruck Patches einspielen würden und sich gegen die KI-getriebene Angriffslandschaft schützen möchten. Das Unternehmen habe zudem die Übernahme von Applied Compute für 4,5 Mrd. USD bekannt gegeben. Damit baue es seine Fähigkeit aus, spezialisierte Cyber-Modelle zu entwickeln und Unternehmen beim sicheren Einsatz von Open-Weight-Modellen zu unterstützen. Insgesamt hätten die Q1-Ergebnisse Piper zusätzliches Vertrauen in das beschleunigte Tempo der Konsolidierung im Sicherheitsbereich gegeben und in die Fähigkeit von Palo Alto, davon zu profitieren. zuvor: 410 USD ⬆️ Ziel 450 USD zuvor: overweight ↔️ overweight 19.11.2026 🏛️ Piper Sandler Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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