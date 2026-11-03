Palantir: Umsatz steigt im dritten Quartal 2026 um 96 Prozent auf 2,31 Mrd. USD

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 09:32 4 Min. Palantir Technologies Inc.

Das den Stammaktionären zurechenbare Nettoergebnis stieg auf 1,13 Mrd. USD. Palantir hebt seine Jahresprognosen für Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis und bereinigten freien Cashflow an.

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Umsatz, +96 % 2,31 Mrd. USD Nettoergebnis, Stammaktionären zurechenbar, +137,2 % 1,13 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie, Stammaktionären zurechenbar 0,44 USD Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie 0,44 USD Palantir Technologies Inc. hat im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 2,31 Mrd. USD erzielt, nach 1,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Anstieg um 96 Prozent. Nach Angaben des Unternehmens lag der Quartalsumsatz damit erstmals über 2 Mrd. USD. Das den Stammaktionären zurechenbare Nettoergebnis stieg um 137,2 Prozent auf 1,13 Mrd. USD, nach 475,6 Mio. USD im dritten Quartal 2025. Das den Stammaktionären zurechenbare verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD nach 0,18 USD im Vorjahreszeitraum. Die Zahlen wurden am 2. November 2026 veröffentlicht. Das operative Ergebnis nach GAAP erhöhte sich um 175,9 Prozent auf 1,08 Mrd. USD, nach 393,3 Mio. USD im Vorjahresquartal. Das Ergebnis vor Ertragsteuern stieg um 138,9 Prozent auf 1,15 Mrd. USD, nach 480,5 Mio. USD. Das sonstige Ergebnis (netto) betrug im Quartal minus 25,780 Mio. USD, nachdem es im Vorjahresquartal bei 27,483 Mio. USD gelegen hatte. Das bereinigte operative Ergebnis, das aktienbasierte Vergütung und die zugehörigen Arbeitgeberabgaben ausklammert, wuchs um 137,6 Prozent auf 1,43 Mrd. USD, nach 600,5 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Die aus den bereinigten Kennzahlen herausgerechnete aktienbasierte Vergütung belief sich im Quartal auf 318.889 Tsd. USD, nach 172.318 Tsd. USD im dritten Quartal 2025. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie gab Palantir mit 0,44 USD an. In den USA erzielte Palantir im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 1,94 Mrd. USD. Davon entfielen 984 Mio. USD auf US-Geschäftskunden und 953 Mio. USD auf die US-Regierung. Nach Unternehmensangaben war der Umsatz mit US-Geschäftskunden damit erstmals höher als der Umsatz mit der US-Regierung. Der abgeschlossene Gesamtvertragswert (TCV) lag bei 2,918 Mrd. USD, ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge nach GAAP betrug 47 Prozent. Die bereinigte operative Marge stieg auf 62 Prozent, nach 51 Prozent im Vorjahresquartal, ein Zuwachs um 11,0 Prozentpunkte. Der operative Cashflow erhöhte sich um 137,3 Prozent auf 1,20 Mrd. USD, nach 507,7 Mio. USD im dritten Quartal 2025. Der bereinigte freie Cashflow wuchs um 125,3 Prozent auf 1,22 Mrd. USD, nach 539,9 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Für das vierte Quartal 2026 erwartet Palantir einen Umsatz von 2,649 bis 2,653 Mrd. USD sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,640 bis 1,644 Mrd. USD. Für das Gesamtjahr 2026 hob das Unternehmen die Umsatzprognose auf 8,530 bis 8,534 Mrd. USD an. Die Prognose für den Umsatz mit US-Geschäftskunden im Gesamtjahr wurde auf mehr als 3,559 Mrd. USD angehoben, was laut Palantir einem Wachstum von mindestens 143 Prozent entspricht. Ebenfalls angehoben wurde die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis auf 5,245 bis 5,249 Mrd. USD. Die Prognose für den bereinigten freien Cashflow wurde auf 4,8 bis 5,0 Mrd. USD angehoben. Bestätigt hat das Unternehmen seine Erwartung, in jedem Quartal dieses Jahres ein positives operatives GAAP-Ergebnis und einen Nettogewinn zu erzielen. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Umsatz 2,31 Mrd. USD 1,18 Mrd. USD +96 % Nettoergebnis, Stammaktionären zurechenbar 1,13 Mrd. USD 475,6 Mio. USD +137,2 % Verwässertes Ergebnis je Aktie, Stammaktionären zurechenbar 0,44 USD 0,18 USD – Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie 0,44 USD – – Operatives Ergebnis 1,08 Mrd. USD 393,3 Mio. USD +175,9 % Bereinigtes operatives Ergebnis (ohne aktienbasierte Vergütung und zugehörige Arbeitgeberabgaben) 1,43 Mrd. USD 600,5 Mio. USD +137,6 % Ergebnis vor Ertragsteuern 1,15 Mrd. USD 480,5 Mio. USD +138,9 % Umsatz USA 1,94 Mrd. USD – – Umsatz mit US-Geschäftskunden 984 Mio. USD – – Umsatz mit US-Regierung 953 Mio. USD – – Operative Marge 47 % – – Bereinigte operative Marge 62 % 51 % +11,0 Pp. Operativer Cashflow 1,20 Mrd. USD 507,7 Mio. USD +137,3 % Bereinigter freier Cashflow 1,22 Mrd. USD 539,9 Mio. USD +125,3 % Quelle : Palantir Technologies Inc., Mitteilung vom 2. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Palantir Technologies Inc. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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