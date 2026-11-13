Palantir Aktienanalyse: Umsatz plus 96 Prozent, Wirtschaft überholt den Staat – warum fällt die Aktie trotzdem?

Der Gesamtwert der neu abgeschlossenen Verträge (TCV) lag im dritten Quartal bei 2,92 Milliarden Dollar. Das ist zwar ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber ein Rückgang von gut 13 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal. Im US-Geschäft mit Unternehmen sank der Wert der Neuabschlüsse von 2,13 auf 1,46 Milliarden Dollar. Der noch ausstehende Vertragswert in diesem Bereich wuchs gegenüber dem Vorquartal nur um 4 Prozent. Hinzu kommt: Palantir schließt zunehmend kürzere Erstverträge ab. Das Management sieht darin eine schnellere Einführung bei Kunden, die später ausgeweitet wird. Kritiker fürchten dagegen, dass das Wachstum an Tempo verliert. Bei einer Aktie, die eine Fortsetzung des Rekordtempos über Jahre einpreist, genügt das für Verkaufsdruck.