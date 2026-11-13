Es ist das wohl verrückteste Paradox an der Wall Street. Palantir wächst so schnell wie kaum ein anderes Softwareunternehmen dieser Größe: Am 2. November meldete der Datenanalyse-Spezialist ein Umsatzplus von 96 Prozent, erstmals mehr als 2 Milliarden Dollar in einem Quartal und einen Gewinn, der sich mehr als verdoppelte. Die Börse reagierte mit Abschlägen. Heute notiert die Palantir-Aktie bei rund 168 Dollar – rund 20 Prozent unter ihrem Rekordschluss vom Oktober. Diese Palantir Aktienanalyse erklärt, warum Rekordzahlen nicht mehr reichen, welche Kennzahl Anleger beunruhigt und was das für die Palantir Aktienprognose bedeutet.
Palantir Aktienanalyse: Umsatz plus 96 Prozent, Wirtschaft überholt den Staat – warum fällt die Aktie trotzdem?
Erstmals mehr als 2 Milliarden Dollar Umsatz in einem Quartal, ein historischer Wendepunkt im US-Geschäft, die dritte Prognoseanhebung des Jahres – und trotzdem notiert die Palantir-Aktie rund 20 Prozent unter ihrem Rekordschluss. Unsere große Palantir Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal vom 2. November: Wachstum, Margen, Vertragsabschlüsse, Ausblick, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Palantir Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palantir Technologies Inc.
- Sitz
- Denver, Colorado
- Ticker
- PLTR
- Kurs
- 167,99 Dollar
- Rekordschluss
- 209,05 Dollar (9. Oktober 2026)
- Börsenwert
- rund 400 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 100
- Vorstandschef
- Alex Karp
Stand: 13.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 13.11.2026; KGV auf Basis von Konsensschätzungen, eigene Rechnung
Die Ausgangslage
Vom Junitief zum Rekord und zurück: die Palantir-Aktie auf Achterbahnfahrt
Wer die Palantir-Aktie besitzt, braucht starke Nerven – das zeigt das Jahr 2026 wie kaum ein anderes.
Im Juni fiel die Palantir-Aktie bis auf rund 107 Dollar, ein Jahrestief. Dann folgte eine furiose Rally: Bis zum 9. Oktober fast eine Verdopplung auf einen Rekordschluss von gut 209 Dollar. Mit diesem Rückenwind gingen Anleger in die Zahlen. Nachbörslich stieg die Aktie zunächst, drehte dann aber ins Minus. Am 3. November schloss sie bei 175,40 Dollar, ein Minus von 1,65 Prozent, während der Nasdaq zulegte. Es folgten acht Verlusttage in Folge, zusätzlich verschärft durch einen breiten Ausverkauf bei KI-Werten. Seit Jahresbeginn tritt die Palantir-Aktie damit praktisch auf der Stelle – trotz eines fast verdoppelten Umsatzes.
Die Quartalszahlen
Erstmals über 2 Milliarden: ein Quartal der Superlative
Für jede seriöse Palantir Aktienanalyse gilt: Operativ war das dritte Quartal ein Rekordquartal.
Im dritten Quartal steigerte Palantir den Umsatz um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden Dollar – erstmals mehr als 2 Milliarden Dollar in einem Quartal. Analysten hatten nur rund 2,18 Milliarden Dollar erwartet. Auch beim Gewinn übertraf Palantir die Prognosen: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 44 Cent statt der erwarteten 41 Cent. Noch beeindruckender sind die Margen. Das bereinigte operative Ergebnis erreichte 1,43 Milliarden Dollar, eine Marge von 62 Prozent. Der Nettogewinn stieg von 476 Millionen auf 1,13 Milliarden Dollar. Der bereinigte freie Cashflow lag bei 1,22 Milliarden Dollar, und auf dem Konto liegen 10,4 Milliarden Dollar. Die „Rule of 40“, die Wachstum und Marge addiert, erreichte außergewöhnliche 158 Prozent.
Palantir: Umsatz je Quartal
Mrd. Dollar
- Ausblick des Managements
Q4 2026: Ausblick von 2,649 bis 2,653 Milliarden Dollar, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Palantir Technologies, Quartalsmitteilungen 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 2025
|1,18
|Q3 2026
|2,31
|Q4 2026
|2,65
Der Wendepunkt
Wirtschaft schlägt Staat: Palantir erfindet sich neu
Die wichtigste Zahl für die Palantir Aktienprognose ist ein historischer Wendepunkt.
Zum ersten Mal in der Firmengeschichte erzielte Palantir in den USA mehr Umsatz mit Unternehmen als mit dem Staat. Das US-Geschäft mit Unternehmen wuchs um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar, das mit Behörden um 96 Prozent auf 953 Millionen Dollar. Lange galt Palantir als Software-Lieferant für Geheimdienste und Militär. Mit seiner KI-Plattform AIP ist der Konzern nun zum gefragten Partner für Konzerne geworden, die künstliche Intelligenz in ihre Abläufe einbauen wollen. Insgesamt kamen 1,94 Milliarden Dollar oder rund 84 Prozent des Umsatzes aus den USA. Im Quartal schloss Palantir 64 Verträge mit einem Volumen von jeweils mindestens 10 Millionen Dollar ab.
Palantir: Umsatz nach Bereichen im dritten Quartal
Mio. Dollar
Wachstum zum Vorjahr: US-Unternehmen +148 %, US-Staat +96 %. International als Differenz zum Gesamtumsatz errechnet.
Quelle: Palantir Technologies, Mitteilung vom 2. November 2026
Daten als Tabelle
|Bereich
|Umsatz
|US-Unternehmen
|984
|US-Staat
|953
|International
|376
Unser Umsatz mit US-Unternehmen hat zum ersten Mal in der Geschichte unseres Unternehmens unseren Umsatz mit der US-Regierung übertroffen.
Der Haken
Vertragsabschlüsse schwächeln: die Zahl, die Anleger beunruhigt
Der Grund für den Kursrückgang steckt nicht im Umsatz, sondern in den Aufträgen von morgen.
Der Gesamtwert der neu abgeschlossenen Verträge (TCV) lag im dritten Quartal bei 2,92 Milliarden Dollar. Das ist zwar ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber ein Rückgang von gut 13 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal. Im US-Geschäft mit Unternehmen sank der Wert der Neuabschlüsse von 2,13 auf 1,46 Milliarden Dollar. Der noch ausstehende Vertragswert in diesem Bereich wuchs gegenüber dem Vorquartal nur um 4 Prozent. Hinzu kommt: Palantir schließt zunehmend kürzere Erstverträge ab. Das Management sieht darin eine schnellere Einführung bei Kunden, die später ausgeweitet wird. Kritiker fürchten dagegen, dass das Wachstum an Tempo verliert. Bei einer Aktie, die eine Fortsetzung des Rekordtempos über Jahre einpreist, genügt das für Verkaufsdruck.
Palantir: Gesamtwert der Vertragsabschlüsse (TCV)
Mrd. Dollar
Q3 2025 aus der Wachstumsrate errechnet.
Quelle: Palantir Technologies, Quartalsmitteilungen 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|TCV
|Q3 2025
|2,76
|Q2 2026
|3,37
|Q3 2026
|2,92
Der Ausblick
Dritte Anhebung in diesem Jahr: Palantir wird noch zuversichtlicher
Zum dritten Mal in diesem Jahr hob Palantir die Jahresprognose an. Für 2026 erwartet der Konzern nun einen Umsatz von 8,53 Milliarden Dollar, nach zuvor rund 8,15 Milliarden Dollar – ein Wachstum von etwa 91 Prozent. Der Umsatz mit US-Unternehmen soll mehr als 3,56 Milliarden Dollar erreichen, ein Plus von mindestens 143 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis soll bei rund 5,25 Milliarden Dollar liegen, der bereinigte freie Cashflow bei 4,8 bis 5,0 Milliarden Dollar. Für das Schlussquartal stellt Palantir einen Umsatz von rund 2,65 Milliarden Dollar in Aussicht. Nach Angaben des Managements reicht die eigene Kapazität derzeit nicht aus, um die gesamte Nachfrage zu bedienen.
Die Bewertung
KGV um 100: Perfektion ist eingepreist
Auch nach dem Rückgang bleibt die Palantir-Aktie eine der am höchsten bewerteten Aktien der Welt. Analysten erwarten für 2026 im Schnitt einen Gewinn von rund 1,68 Dollar je Aktie, für 2027 von 2,51 Dollar. Daraus ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 100 für 2026 und rund 67 für 2027. Der Börsenwert von rund 400 Milliarden Dollar entspricht fast dem 50-Fachen des für 2026 erwarteten Umsatzes. Zum Vergleich: Der S&P 500 wird mit gut dem Dreifachen der Umsätze bewertet. Diese Bewertung lässt sich nur rechtfertigen, wenn Palantir noch viele Jahre mit hohen Raten wächst und die Margen hält – jede Andeutung einer Verlangsamung wird deshalb hart bestraft.
Die Analysten
Kursziele von 130 bis 273 Dollar: die Wall Street ist gespalten
Nach den Zahlen hoben mehrere Analysten ihre Kursziele an. Citi erhöhte von 250 auf 265 Dollar und bleibt bei Kaufen, Barclays sieht sogar 273 Dollar. Rosenblatt nennt 260 Dollar, DA Davidson 250 Dollar. Goldman Sachs hob das Ziel leicht auf 235 Dollar an, Piper Sandler ebenfalls auf 235 Dollar. Morgan Stanley erhöhte deutlich von 205 auf 233 Dollar, bleibt aber neutral und verweist auf das Wachstum durch sogenannte souveräne KI, bei der Kunden Modelle auf eigenen Daten trainieren. Cantor Fitzgerald bleibt mit 207 Dollar neutral. Größter Skeptiker ist RBC Capital: Die Analysten hoben ihr Ziel zwar von 90 auf 130 Dollar an, raten aber weiter zum Verkauf und verweisen auf die stagnierenden Vertragsbestände. Im Durchschnitt liegt das Kursziel bei rund 215 Dollar.
Palantir-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 167,99 Dollar (Nasdaq-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: 24/7 Wall St., Benzinga, MarketBeat, Medienberichte; Stand 3. bis 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Barclays
|273
|Citi
|265
|Rosenblatt
|260
|DA Davidson
|250
|Goldman Sachs
|235
|Piper Sandler
|235
|Morgan Stanley
|233
|Durchschnitt
|215
|Cantor Fitzgerald
|207
|RBC Capital
|130
Die Szenarien
Palantir Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Das Wachstum hält
Palantir übertrifft im Schlussquartal erneut die eigene Prognose, die Vertragsabschlüsse ziehen wieder an, und der Ausblick für 2027 überzeugt. Dann könnte die Palantir-Aktie ihr Rekordhoch um 210 Dollar wieder ins Visier nehmen und sich den Zielen der Optimisten nähern.
Szenario 2: Hohe Bewertung bremst
Die Umsätze wachsen weiter stark, doch die Vertragsabschlüsse bleiben verhalten. Die Aktie pendelt zwischen der Zone um 155 Dollar, dem Tief nach den Zahlen, und dem Bereich um 190 Dollar.
Szenario 3: Neubewertung
Verlangsamt sich das Wachstum sichtbar, kürzt Washington Budgets oder fließt Geld in neue KI-Börsengänge ab, droht eine stärkere Korrektur. Dann rückt das Ziel der Skeptiker von 130 Dollar in den Blick.
Häufige Fragen zur Palantir Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Palantir?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden Dollar, der Nettogewinn auf 1,13 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 44 Cent.
Warum fiel die Palantir-Aktie nach den Zahlen?
Der Wert der neu abgeschlossenen Verträge sank gegenüber dem Vorquartal, und die Aktie ist sehr hoch bewertet. Zudem gerieten KI-Werte Anfang November insgesamt unter Druck.
Was bedeutet es, dass das Unternehmensgeschäft den Staat überholt hat?
Palantir erzielte in den USA erstmals mehr Umsatz mit Unternehmen als mit Behörden. Das zeigt, dass sich das Unternehmen vom Regierungsdienstleister zum breiten KI-Softwareanbieter wandelt.
Was ist die Rule of 40?
Die Kennzahl addiert Umsatzwachstum und operative Marge. Werte über 40 Prozent gelten bei Softwarefirmen als stark. Palantir kam im dritten Quartal auf 158 Prozent.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne reicht von 130 Dollar (RBC Capital) bis 273 Dollar (Barclays), der Durchschnitt liegt bei rund 215 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
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