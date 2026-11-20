Die Palantir Aktie (ISIN: US69608A1088, FSE: PTX, NASDAQ: PLTR) schloss am Donnerstag, dem 19. November 2026, an der Nasdaq bei 153,68 US-Dollar, ein Minus von 1,9 Prozent. Damit liegt der Kurs rund 28 Prozent unter dem Rekord von 212,94 Dollar aus dem Oktober. Der Datenanalyse-Konzern hatte am 2. November für das dritte Quartal einen Umsatzsprung von 96 Prozent gemeldet, die Aktie fiel seither trotzdem. Am Freitag kam ein Bericht über eine Überwachungsoperation gegen Palantir-Mitarbeiter hinzu. Diese Palantir Aktienanalyse prüft, was den Kurs belastet und was die Palantir Aktienprognose der Analysten sagt.
Palantir Aktienanalyse: Umsatz +96 Prozent, Kurs 28 Prozent unter dem Rekord - Was steckt hinter dem Abverkauf?
Die Palantir Aktie schloss am Donnerstag bei 153,68 US-Dollar und liegt rund 28 Prozent unter dem Oktober-Rekord, obwohl der Umsatz im dritten Quartal um 96 Prozent stieg. Die Palantir Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analysten-Konsens und die Marken ein, auf die Anleger jetzt achten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Palantir Technologies Inc.
- Ticker / Handelsplatz
- PLTR / Nasdaq
- ISIN
- US69608A1088
- 52-Wochen-Spanne
- 106,37 – 212,94 USD
- Kurs in Euro
- rund 142,77 EUR (19.11., 19:02 Uhr, Lang & Schwarz)
- Nächste Zahlen
- Q4/Gesamtjahr 2026, Termin offen
Stand: 19.11.2026, Kurs: Nasdaq-Schluss 19.11.2026, 16:00 Uhr New Yorker Zeit; ein belegter Kurs für den 20.11. liegt der Redaktion nicht vor
Für den heutigen Handel liegt der Redaktion kein verlässlicher Kurs mit Uhrzeit vor; die Euro-Kurse am Vormittag zeigten in den Quellen widersprüchliche Werte.
Was ist passiert?
Warum steht die Palantir Aktie trotz Rekordzahlen unter Druck?
Der Abverkauf hat mehrere Ursachen, und keine davon ist ein Zahlenschock: Die Stimmung bei KI-Werten ist angeschlagen, die Bewertung war extrem hoch, und einige Detailzahlen und Insider-Verkäufe geben Skeptikern Argumente.
Der breite Markt steht unter Druck: Der S&P 500 hat sechs Verlusttage in Folge hinter sich, der Nasdaq 100 steht auf dem tiefsten Stand seit April. Hinzu kommt nach Medienberichten, dass der Rücktritt des Nvidia-Chefs und Sorgen um den Ausbau von Rechenzentren die KI-Fantasie getrübt haben. Palantir fiel in diesem Umfeld deutlich stärker als der Index.
Spezifisch für Palantir nennen Marktbeobachter drei Punkte. Erstens verkaufte Technikchef Shyam Sankar nach einem Medienbericht 384.680 Aktien zu rund 168,80 Dollar. Zweitens wurde kritisiert, dass der Gesamtwert der abgeschlossenen Verträge (Total Contract Value) im Quartal nur um etwa 6 Prozent gewachsen sein soll, nach 49 Prozent im Vorquartal. Drittens verweisen Beobachter auf europäische Konkurrenz im Verteidigungsbereich. Am Freitag berichteten Medien, ein Strafverfahren gegen einen russischen Staatsbürger hänge mit einer Überwachungsoperation gegen Palantir-Mitarbeiter zusammen; Palantir selbst ist dabei nach den Berichten nicht beschuldigt, einen Kursbezug gibt es nicht.
Die Kritikpunkte sind also teils Einordnung durch Dritte, teils Medienberichte; sie lassen sich nicht alle an Primärquellen belegen.
Geschäftsmodell
Was macht Palantir – und woher kommt das Wachstum?
Palantir bietet Software, die Daten aus vielen Quellen zusammenführt und für Entscheidungen auswertbar macht. Das Geschäft hat zwei Seiten: Regierungsaufträge, vor allem in den USA, und Aufträge von Unternehmen, die zunehmend KI-Anwendungen auf Palantirs Plattform bauen. Spannend ist der Wechsel im Gewicht: Im dritten Quartal lag der US-Unternehmensumsatz mit 984 Millionen Dollar erstmals vor dem US-Regierungsumsatz von 953 Millionen Dollar.
Zahlen und Bewertung
Wie stark war das dritte Quartal – und ist die Palantir Aktie zu teuer?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 96 Prozent auf 2,313 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn nach US-Rechnungslegung lag bei 1,085 Milliarden Dollar (Marge 47 Prozent), der bereinigte bei 1,427 Milliarden Dollar (Marge 62 Prozent). Der bereinigte freie Cashflow erreichte 1,216 Milliarden Dollar. Das Unternehmen weist die „Rule of 40“, Summe aus Wachstum und Marge, mit 158 Prozent aus.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Ausblick
|Umsatz
|2,313 Mrd. USD (+96 %)
|Q4: 2,649 bis 2,653 Mrd. USD
|Umsatz Gesamtjahr
|–
|8,530 bis 8,534 Mrd. USD (+91 %)
|US-Unternehmensumsatz
|984 Mio. USD (+148 %)
|Gesamtjahr: über 3,559 Mrd. USD
|US-Regierungsumsatz
|953 Mio. USD (+96 %)
|–
|Bereinigter operativer Gewinn
|1,427 Mrd. USD (Marge 62 %)
|Q4: 1,640 bis 1,644 Mrd. USD
|Bereinigter freier Cashflow
|1,216 Mrd. USD
|Gesamtjahr: 4,8 bis 5,0 Mrd. USD
Umsatz in Dollar; Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal. Ausblick ist Unternehmensangabe und keine Garantie.
Quelle: Palantir-Unternehmensmitteilung vom 02.11.2026
Die Bewertung bleibt der Knackpunkt. Auf Basis der Konsens-Schätzungen liegt das KGV für 2026 bei rund 92 und für 2027 bei etwa 62, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei rund 44 beziehungsweise 29 (Redaktionsrechnung auf Basis des Kurses vom 17. November). Das nachlaufende KGV nennen Datenanbieter mit etwa 110. Wer die Palantir Aktie kauft, setzt damit auf ein Wachstum, das über viele Jahre anhält.
Zum Vergleich mit Wettbewerbern konnte die Redaktion keine belastbare Kennzahlentabelle erstellen; die Datenlage ist uneinheitlich.
Analysten
Was sagen Analysten zur Palantir Aktienprognose?
Der Analysten-Konsens ist gespalten, aber überwiegend positiv. Von 33 Analysten empfehlen laut Konsens-Erhebung vom 18. November 22 den Kauf, 9 Halten und 2 den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 222 Dollar, der Median bei 235 Dollar. Die Einzelziele reichen von 80 bis 273 Dollar, eine ungewöhnlich große Spanne.
|Kennzahl
|Wert
|Analysten
|33
|Kaufen
|22
|Halten
|9
|Verkaufen
|2
|Ø Kursziel
|ca. 222 USD
|Median
|235 USD
|Spanne der Einzelziele
|80 bis 273 USD
|Abstand Ø Ziel zum Kurs vom 19.11.
|ca. +45 %
Konsenswerte, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Eine zweite Erhebung vom Oktober nennt 30 Analysten und ein Durchschnittsziel von rund 207 Dollar.
Quelle: Analysten-Konsens
Die Szenarien, die Marktbeobachter diskutieren, sind entsprechend weit gefasst: Im optimistischen Fall bestätigt Palantir das Wachstum und zieht weitere Unternehmenskunden an, die Bewertung wird akzeptiert, und der Kurs nähert sich wieder dem Rekordbereich. Im vorsichtigen Fall gewinnen die Zweifel an den Vertragszahlen und der Bewertung die Oberhand, und die Aktie sucht ein tieferes Niveau. Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Charttechnik
Wie sieht der Chart der Palantir Aktie aktuell aus?
Der Kurs hängt an der 200-Tage-Linie, die bei rund 154 Dollar verläuft; der Schluss vom 19. November lag knapp darunter (Redaktionsrechnung aus Werten verschiedener Tage). Die 50-Tage-Linie liegt mit rund 185 Dollar weit darüber. Der Relative-Stärke-Index lag zuletzt bei etwa 32 und damit nahe der überverkauften Zone. Marktbeobachter nennen Unterstützungen im Bereich von 156 bis 162 Dollar und Widerstände bei rund 176 und 184 Dollar. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 106,37 Dollar.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Palantir Aktie jetzt?
200-Tage-Linie: Ob die Aktie die Marke um 154 Dollar zurückerobert oder dauerhaft darunter bleibt.
Marktstimmung: Die Zahlen von Nvidia und die Entwicklung der KI-Werte insgesamt.
Neue Aufträge: Meldungen zu Unternehmens- und Regierungsverträgen in den USA und Europa.
Quartalszahlen: Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026, ein Termin ist offen.
FAQ
Häufige Fragen zur Palantir Aktie
Warum fällt die Palantir Aktie trotz starker Zahlen? Marktbeobachter nennen die schwache Stimmung bei KI-Werten, die hohe Bewertung, Insider-Verkäufe und Zweifel an den Vertragszahlen.
Wie sieht die Palantir Aktienprognose der Analysten aus? Laut Konsens liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 222 Dollar, die Einzelziele reichen von 80 bis 273 Dollar. Das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie schnell wächst Palantir? Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 96 Prozent auf 2,313 Milliarden Dollar, der US-Unternehmensumsatz sogar um 148 Prozent.
Wie teuer ist die Palantir Aktie? Das KGV auf Basis der Konsens-Schätzungen liegt für 2026 bei etwa 90, das nachlaufende KGV bei rund 110.
Wann legt Palantir die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 stehen noch aus, ein Termin ist der Redaktion nicht bekannt.
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