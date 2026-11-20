Der breite Markt steht unter Druck: Der S&P 500 hat sechs Verlusttage in Folge hinter sich, der Nasdaq 100 steht auf dem tiefsten Stand seit April. Hinzu kommt nach Medienberichten, dass der Rücktritt des Nvidia-Chefs und Sorgen um den Ausbau von Rechenzentren die KI-Fantasie getrübt haben. Palantir fiel in diesem Umfeld deutlich stärker als der Index.

Spezifisch für Palantir nennen Marktbeobachter drei Punkte. Erstens verkaufte Technikchef Shyam Sankar nach einem Medienbericht 384.680 Aktien zu rund 168,80 Dollar. Zweitens wurde kritisiert, dass der Gesamtwert der abgeschlossenen Verträge (Total Contract Value) im Quartal nur um etwa 6 Prozent gewachsen sein soll, nach 49 Prozent im Vorquartal. Drittens verweisen Beobachter auf europäische Konkurrenz im Verteidigungsbereich. Am Freitag berichteten Medien, ein Strafverfahren gegen einen russischen Staatsbürger hänge mit einer Überwachungsoperation gegen Palantir-Mitarbeiter zusammen; Palantir selbst ist dabei nach den Berichten nicht beschuldigt, einen Kursbezug gibt es nicht.