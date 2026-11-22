Operativ läuft es, an der Börse nicht: Die Palantir Aktie gehört zu den KI-Favoriten, die in den vergangenen Wochen unter die Räder kamen. Anfang November fiel sie laut TIKR um zehn Prozent, als KI- und Verteidigungswerte nach der US-Wahl verkauft wurden, obwohl das Unternehmen kurz zuvor seine Umsatzprognose für 2026 auf rund 8,53 Milliarden Dollar angehoben hatte. Jetzt kommt eine weitere Debatte hinzu.
Palantir Aktie: Rekordzahlen, Burry-Attacke und Bewertungsangst – wie teuer ist der KI-Liebling noch?
Die Palantir Aktie ist trotz angehobener Umsatzprognose unter Druck. Michael Burry greift das Geschäftsmodell an, die Bewertung liegt bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 80. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Die Attacke
Burry setzt auf Anthropic statt Palantir
Der Investor Michael Burry, bekannt durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor 2008, hat Palantir öffentlich ins Visier genommen. Er verweist darauf, dass Palantir 20 Jahre brauchte, um fünf Milliarden Dollar Jahresumsatz zu erreichen. Laut Daten der Finanzplattform Ramp soll Anthropic im frühen Jahr 2026 rund 73 Prozent der neuen Unternehmensausgaben für KI auf sich vereint haben, weil dessen Lösungen einfacher und günstiger seien. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 238 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 80 lässt die Bewertung der Palantir Aktie kaum Spielraum für Zweifel.
Die Lage
Starke Zahlen, nervöser Markt
Das Geschäft sieht laut TIKR nicht schlechter aus als vor dem Kursrutsch, die Prognose liegt höher als zuvor. Verteidigungsausgaben und KI-Software sind jedoch politisch und konjunkturell empfindlich. Zum Vergleich: Lockheed Martin mit einem Rekordauftragsbestand von 292 Milliarden Dollar notiert nur mit dem 20-Fachen des erwarteten Gewinns und hielt sich besser. Bei der Palantir Aktie reicht schon eine kleine Enttäuschung, um große Bewegungen auszulösen.
Die Palantir Aktie wird nicht an ihren Zahlen gemessen, sondern an der Zahl, die sie noch liefern müsste.
Häufige Fragen zur Palantir Aktie
Warum fällt die Palantir Aktie?
Anleger sorgen sich um die Bewertung und um die Konkurrenz durch KI-Anbieter, dazu kommen politische Unsicherheiten.
Wie hoch ist die Umsatzprognose 2026?
Rund 8,53 Milliarden Dollar nach der Anhebung.
Was kritisiert Michael Burry?
Er stellt Wachstum und Bewertung infrage und verweist auf den Aufstieg von Anthropic.
Wertpapierdaten: Die Palantir Aktie (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Handelssymbol: PLTR, Nasdaq) und die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol: NVDA, Nasdaq). Anthropic ist ein börsennotiertes Unternehmen, Wertpapierdaten siehe unsere früheren Analysen.
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