Warum fällt die Palantir Aktie?

Anleger sorgen sich um die Bewertung und um die Konkurrenz durch KI-Anbieter, dazu kommen politische Unsicherheiten.

Wie hoch ist die Umsatzprognose 2026?

Rund 8,53 Milliarden Dollar nach der Anhebung.

Was kritisiert Michael Burry?

Er stellt Wachstum und Bewertung infrage und verweist auf den Aufstieg von Anthropic.