Der Kauf erfolgte im Rahmen eines Handelsplans, der bereits am 19. August aufgesetzt wurde. Er ist also keine spontane Reaktion auf den Kursrückgang. Zudem gibt es die Gegenrichtung: Technikchef Shyam Sankar verkaufte am 19. November 300.000 Aktien für rund 48 Millionen Dollar, ebenfalls nach einem Plan vom August.

Die Zone um 143 bis 145 Dollar gilt seither als Marke, auf die Anleger achten. Die Palantir Aktie hielt sich zuletzt besser als der Markt: Auf Sicht von fünf Handelstagen stand bis Dienstag ein Plus von knapp 3 Prozent.