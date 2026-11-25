Wenn ein Gründer in einer Schwächephase für mehr als 100 Millionen Dollar eigene Aktien kauft, schauen Anleger hin. Bei Palantir ist das geschehen. Verwaltungsrat Peter Thiel erwarb am 20. November über eine Gesellschaft 850.100 Aktien für rund 122 Millionen Dollar, zu Kursen zwischen rund 143 und 145 Dollar. Die Palantir Aktie schloss am Dienstag bei 161,18 Dollar. Ein Schlusskurs vom Mittwoch lag der Redaktion nicht belegt vor. Auf Monatssicht steht ein Minus von knapp 19 Prozent.
Palantir Aktie: Peter Thiel kauft für 122 Millionen Dollar – reicht das gegen 19 Prozent Monatsminus?
Die Palantir Aktie schloss am Dienstag bei 161,18 Dollar, rund 23 Prozent unter dem Rekordhoch. Verwaltungsrat Peter Thiel hat für rund 122 Millionen Dollar Aktien gekauft, der Umsatz wuchs zuletzt um 96 Prozent. Die Bewertung bleibt das Streitthema.
Der Insiderkauf
Ein großes Signal mit einer Einschränkung
Der Kauf erfolgte im Rahmen eines Handelsplans, der bereits am 19. August aufgesetzt wurde. Er ist also keine spontane Reaktion auf den Kursrückgang. Zudem gibt es die Gegenrichtung: Technikchef Shyam Sankar verkaufte am 19. November 300.000 Aktien für rund 48 Millionen Dollar, ebenfalls nach einem Plan vom August.
Die Zone um 143 bis 145 Dollar gilt seither als Marke, auf die Anleger achten. Die Palantir Aktie hielt sich zuletzt besser als der Markt: Auf Sicht von fünf Handelstagen stand bis Dienstag ein Plus von knapp 3 Prozent.
Das Geschäft
Rekordwachstum trifft Rekordbewertung
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden Dollar. Das US-Geschäft mit Unternehmenskunden wuchs um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar. Die bereinigte operative Marge kletterte auf 62 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt Palantir rund 8,53 Milliarden Dollar Umsatz an.
Dem steht eine Bewertung gegenüber, die weiter sehr hohes Wachstum voraussetzt. Anfang November lag das Kurs-Umsatz-Verhältnis nach Daten von Motley Fool bei 54,5. Seit den Zahlen vom 2. November hat die Aktie nachgegeben, obwohl das Unternehmen die Erwartungen übertraf. Vom Rekordhoch bei 209,05 Dollar ist sie rund 23 Prozent entfernt.
Bei der Palantir Aktie streitet niemand über das Geschäft. Gestritten wird über den Preis, den Anleger dafür zahlen sollen. Ein Insiderkauf ändert an dieser Rechnung nichts.
Häufige Fragen zur Palantir Aktie
Wie viele Palantir-Aktien hat Peter Thiel gekauft?
850.100 Aktien für rund 122 Millionen Dollar am 20. November 2026, im Rahmen eines Handelsplans vom August.
Wie stark wächst Palantir?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden Dollar.
Wie weit ist die Aktie vom Rekordhoch entfernt?
Das Hoch liegt bei 209,05 Dollar. Der Schlusskurs vom 24. November lag rund 23 Prozent darunter.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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