Palantir Aktie: KI-Rausch! Kommerzieller Durchbruch und verdoppelter Gewinn

Der Q3-Bericht sei ein gigantischer Befreiungsschlag für die Palantir Aktie. Die größte Kritik am Unternehmen sei stets die Abhängigkeit von Regierungsaufträgen (Pentagon, CIA etc.) gewesen. Dass der US-Privatsektor nun mit einem Wachstum von fast 150% das Regierungsgeschäft überholt habe, beweise eindrucksvoll, dass die KI-Software von Palantir in der breiten Wirtschaft massiv adaptiert werde. Ein Nettogewinn von 1,13 Milliarden US-Dollar zeige zudem eine extrem hohe Profitabilität, die laut CEO Karp sogar ohne eine klassische Armada an Vertriebsmitarbeitern erreicht worden sei.