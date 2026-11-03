Die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NASDAQ-Symbol: PLTR) am Montag nach Börsenschluss atemberaubende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, so Jens Klatt, Finanzexperte bei XTB.
Palantir Aktie: KI-Rausch! Kommerzieller Durchbruch und verdoppelter Gewinn
Erwartungen pulverisiert
Das Unternehmen, das lange Zeit als die heimliche Daten-Krake der US-Regierung gegolten habe, melde einen historischen Wendepunkt: Erstmals übersteige der Umsatz mit Privatkunden den der Regierungsaufträge. Grund dafür sei der reißende Absatz seiner KI-Tools in der freien Wirtschaft. Für Anleger, die überlegen würden, in KI-Werte und Aktien kaufen zu investieren, sei diese Entwicklung elementar.
Die 3 Key Takeaways zur Palantir Aktie
1. Umsatz und Gewinn explodieren
Erwartungen pulverisiert: Palantir habe die Schätzungen der Wall Street deutlich übertroffen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei 44 Cent (erwartet: 41 Cent) gelegen. Der Umsatz habe erstmals die magische Marke von 2 Milliarden US-Dollar durchbrochen und sei auf 2,31 Milliarden US-Dollar (Konsens: 2,18 Milliarden) geklettert.
Massives Wachstum: Der Gesamtumsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Noch beeindruckender sei die Gewinnentwicklung: Der Nettogewinn sei von 476 Millionen US-Dollar auf gewaltige 1,13 Milliarden US-Dollar gestiegen (mehr als verdoppelt!). CEO Alex Karp habe stolz kommentiert, dass noch nie jemand in der Geschichte der KI-Software so beständige Ergebnisse geliefert habe.
2. Historischer Shift: B2B überholt Government
Der Wachstums-Motor: Der mit Abstand größte Kurstreiber sei der US-Kommerzialbereich (B2B). Der Umsatz mit Privatunternehmen sei um sagenhafte 148% auf 984 Millionen US-Dollar gestiegen. Damit habe sich der Umsatz in diesem Sektor in den letzten zwei Jahren mehr als verfünffacht.
Regierung auf Platz 2: Damit habe das Geschäft mit der Privatwirtschaft erstmals den traditionell stärksten Bereich, das US-Regierungsgeschäft, überholt. Dieses sei zwar ebenfalls stark um 96% gewachsen, aber mit 953 Millionen US-Dollar knapp hinter dem B2B-Sektor zurückgeblieben.
3. Prognoseanhebung und politische Ambitionen
Ziele nach oben korrigiert: Das Management habe die Prognose für das Gesamtjahr angehoben und erwarte nun im kommerziellen US-Bereich "mehr als" 3,56 Milliarden US-Dollar Umsatz (zuvor 3,42 Milliarden). Für das Schlussquartal (Q4) werde ein Gesamtumsatz von 2,65 Milliarden US-Dollar erwartet, für das Gesamtjahr 2026 rechne man mit 8,53 Milliarden US-Dollar.
CEO mische sich ein: CEO Karp positioniere sich zunehmend politisch. Er fordere die Verstaatlichung von KI-Laboren zur Klärung von Haftungsfragen und warne davor, die KI-Zukunft regulieren und aufschieben zu wollen, da diese "bereits da" sei. Expertenfazit von Jens Klatt: Der Beweis sei erbracht!
Der Q3-Bericht sei ein gigantischer Befreiungsschlag für die Palantir Aktie. Die größte Kritik am Unternehmen sei stets die Abhängigkeit von Regierungsaufträgen (Pentagon, CIA etc.) gewesen. Dass der US-Privatsektor nun mit einem Wachstum von fast 150% das Regierungsgeschäft überholt habe, beweise eindrucksvoll, dass die KI-Software von Palantir in der breiten Wirtschaft massiv adaptiert werde. Ein Nettogewinn von 1,13 Milliarden US-Dollar zeige zudem eine extrem hohe Profitabilität, die laut CEO Karp sogar ohne eine klassische Armada an Vertriebsmitarbeitern erreicht worden sei.
Wer nun überlege, diesen Rücksetzer (-3%) zu nutzen und antizyklisch Aktien kaufen zu gehen, sollte langfristig denken. Das iPhone bleibe ein unangefochtener Cash-Garant, und die Umsatzerwartungen (7-10% Wachstum) für das Q1 (Dezember-Quartal) seien ein starkes Signal für die Nachfrage nach dem iPhone 18 Pro und dem neuen iPhone Duo. Wenn sich das Unternehmen in den kommenden Quartalen bei den Speicherkosten stabilisieren könne, biete das aktuelle Niveau einen soliden Einstieg für langfristig orientierte Value-Investoren. (Analyse vom 03.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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