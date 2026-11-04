Die Analysten von Piper Sandler erhöhen ihr Kursziel für die Palantir-Aktie (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker: PLTR) von 231 auf 235 USD und bestätigen ihr Rating "overweight".
Palantir Aktie: 96% Umsatzwachstum – Kursziel steigt auf 235 USD
Piper Sandler hebt Palantirs Kursziel auf 235 USD, während das US-Geschäftskundensegment erstmals das US-Regierungsgeschäft überholt.
Der Umsatz mit US-Geschäftskunden habe auf Quartalsbasis erstmals den Umsatz mit US-Regierungskunden übertroffen. Dies markiere einen Meilenstein einer elfjährigen Entwicklung: Palantir habe seine starke, aber auf eine Nische beschränkte Position im Verteidigungs- und Nachrichtendienstbereich zunächst mit Foundry und schließlich mit AIP ausgebaut und sich damit einen bedeutenden Anteil am boomenden Markt für KI-Anwendungen in Unternehmen gesichert.
Das Wachstum des Gesamtumsatzes habe sich im Berichtsquartal erneut beschleunigt und 96% erreicht. Dennoch würden Anleger in den kommenden Quartalen zweifellos nach Belegen dafür suchen, dass das Wachstum des Gesamtvertragswerts der neu abgeschlossenen Aufträge (TCV Bookings) im US-Geschäftskundensegment von lediglich 11% auf einen vorübergehenden Effekt der Vertragslaufzeiten und nicht auf strukturelle Ursachen zurückzuführen sei.
Piper Sandler gehe davon aus, dass tatsächlich ein solcher Laufzeiteffekt vorliege. Die Nachfrage nach Palantirs Lösungen übersteige das Angebot weiterhin deutlich.
Die Analysten von Piper Sandler bewerten die Palantir-Aktie weiterhin mit "overweight" und heben ihr Kursziel von 231 auf 235 USD an. (Analyse vom 03.11.2026)
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