Palantir Aktie: 96% Umsatzwachstum – Kursziel steigt auf 235 USD

Der Umsatz mit US-Geschäftskunden habe auf Quartalsbasis erstmals den Umsatz mit US-Regierungskunden übertroffen. Dies markiere einen Meilenstein einer elfjährigen Entwicklung: Palantir habe seine starke, aber auf eine Nische beschränkte Position im Verteidigungs- und Nachrichtendienstbereich zunächst mit Foundry und schließlich mit AIP ausgebaut und sich damit einen bedeutenden Anteil am boomenden Markt für KI-Anwendungen in Unternehmen gesichert.