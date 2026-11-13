Ottobock Aktie: Zahlen über den Erwartungen – Erstattungsbedingungen im Fokus

Die Ottobock-Aktie (ISIN: DE000BCK2223, WKN: BCK222, Ticker: OBCK) steigt um 0,85 Euro beziehungsweise 2,17% auf 40,05 Euro. Nach den Quartalszahlen bleibt Berenberg dennoch bei einer neutralen Einschätzung: In ihrer Ottobock-Aktienanalyse vom 12.11.2026 bestätigt Beatrice Fairbairn das Kursziel 66 Euro und das Rating "hold". Die Zielmarke liegt damit rund 64,8% über der aktuellen Notierung. Ein auffälliger Abstand – doch die Analystin spricht trotz besser als erwarteter Kennzahlen keine Kaufempfehlung aus.