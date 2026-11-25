Eine Ad-hoc-Meldung oder ein neues Analystenurteil gibt es nicht. Der Anstieg hat drei Zutaten. Die erste ist die Marktlage: Während Chipwerte den zweiten Tag in Folge einbrechen, schichten Anleger in Titel um, die mit KI-Rechenzentren nichts zu tun haben. Prothesen, Orthesen und Rollstühle werden unabhängig von der Konjunktur der Halbleiterbranche gebraucht.

Die zweite ist die Ausgangslage. Seit Jahresbeginn hat die Ottobock Aktie rund 41 Prozent verloren, am 20. November markierte sie bei 37,95 Euro ein Allzeittief. Nach solchen Verlusten genügt wenig Kaufinteresse für eine spürbare Gegenbewegung.

Die dritte ist die Präsenz am Kapitalmarkt. Das Management ist in diesen Tagen auf Roadshow: Am Montag stand das Deutsche Eigenkapitalforum im Kalender, am Dienstag und Mittwoch Investorengespräche mit Berenberg. Finanzvorstand Arne Kreitz verteidigt dort die Wachstumsgeschichte.