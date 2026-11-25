An einem tiefroten Börsentag steht ein Medizintechniker ganz oben. Die Ottobock Aktie gewinnt am Mittwoch 2,44 Prozent auf 39,85 Euro (Stand 17:47 Uhr, comdirect) und führt die Liste der TecDAX Gewinner an. Der Prothesenhersteller aus Duderstadt erholt sich damit weiter von seinem Rekordtief.
Ottobock Aktie: TecDAX Gewinner – der Prothesen-Weltmarktführer löst sich vom Rekordtief
Die Ottobock Aktie steigt am Mittwoch um 2,44 Prozent auf 39,85 Euro und ist größter TecDAX Gewinner. Nach 41 Prozent Minus seit Jahresbeginn setzt eine Gegenbewegung ein. Trägt sie?
Warum steigt die Ottobock Aktie heute?
Eine Ad-hoc-Meldung oder ein neues Analystenurteil gibt es nicht. Der Anstieg hat drei Zutaten. Die erste ist die Marktlage: Während Chipwerte den zweiten Tag in Folge einbrechen, schichten Anleger in Titel um, die mit KI-Rechenzentren nichts zu tun haben. Prothesen, Orthesen und Rollstühle werden unabhängig von der Konjunktur der Halbleiterbranche gebraucht.
Die zweite ist die Ausgangslage. Seit Jahresbeginn hat die Ottobock Aktie rund 41 Prozent verloren, am 20. November markierte sie bei 37,95 Euro ein Allzeittief. Nach solchen Verlusten genügt wenig Kaufinteresse für eine spürbare Gegenbewegung.
Die dritte ist die Präsenz am Kapitalmarkt. Das Management ist in diesen Tagen auf Roadshow: Am Montag stand das Deutsche Eigenkapitalforum im Kalender, am Dienstag und Mittwoch Investorengespräche mit Berenberg. Finanzvorstand Arne Kreitz verteidigt dort die Wachstumsgeschichte.
Der Hintergrund: Was die Aktie so tief gedrückt hat
Der Auslöser des Kursrutsches liegt zwei Wochen zurück. Am 12. November legte Ottobock Zahlen zum dritten Quartal vor, und die Aktie verlor an einem Tag 13,55 Prozent. Die Zahlen selbst waren solide: Der Kernumsatz stieg um 9,0 Prozent auf 433,4 Millionen Euro, die bereinigte Kern-EBITDA-Marge erreichte 27,7 Prozent. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt.
Enttäuscht hat der Ausblick im Detail. Das Management erwartet im vierten Quartal ein langsameres Wachstum und verwies auf Verzögerungen bei Kostenerstattungen in Westeuropa. Der Umsatz in Amerika ging um 1,8 Prozent zurück. Mehrere Analysten senkten daraufhin ihre Erwartungen.
Was jetzt für die Ottobock Aktie zählt
Die 40-Euro-Marke
Der Kurs steht direkt darunter. Ein Sprung darüber wäre das erste charttechnische Lebenszeichen.
3. und 8. Dezember
Auf der Berenberg-Konferenz und einer Jefferies-Roadshow kann das Management weiter um Vertrauen werben.
16. Februar 2027
Die vorläufigen Zahlen für 2026 zeigen, ob das Schlussquartal so verhalten ausfiel wie angekündigt.
Stammdaten
Ottobock SE & Co. KGaA: ISIN DE000BCK2223, WKN BCK222, Handelssymbol OBCK. Kurs: 39,85 Euro, plus 2,44 Prozent (Stand 17:47 Uhr, comdirect).
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