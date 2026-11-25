Ottobock Aktie: SDAX Gewinner am Mittag mit +2,57% - Gegenbewegung nach dem Allzeittief

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 14:02 2 Min.

Die Ottobock Aktie steigt am Mittag um 2,57% auf 39,90 € und erholt sich vom Allzeittief bei 37,95 €. Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht, die Analysten sehen weiter deutliches Potenzial, doch Erstattungsumfeld und Familienkredit belasten.

Bild: Foto: Ottobock (Pressebild)

Die Ottobock Aktie gewinnt am Mittwochmittag 2,57% auf 39,90 € und gehört zu den SDAX Gewinnern. Eine Unternehmensmeldung oder ein neues Analystenurteil gibt es am 25. November nicht. Die Aktie erholt sich technisch vom Allzeittief bei 37,95 € (20. November, laut boerse.de), am 23. November hatte sie bei 38,20 € geschlossen. Ottobock Aktie am Mittag (+2,57%) 39,90 € Konzernumsatz nach neun Monaten auf rund 1,31 Mrd. € +7,4% Kursentwicklung seit dem Börsengang im Oktober 2025 rund -42% Quelle : Unternehmensangaben (12.11.2026), wallstreet-online Kurstreiber Technische Erholung, keine Wende Am Dienstag verteidigte Finanzvorstand Arne Kreitz auf dem Eigenkapitalforum die Wachstumsstory. Laut WirtschaftsWoche räumte er ein: "Auch wir sind nicht zufrieden". Am 25. November stand laut Finanzkalender eine Berenberg-Roadshow an. Im November hat die Aktie bislang rund 20% verloren, in der Zahlenwoche fiel der Xetra-Schlusskurs von 46,85 € (6.11.) auf 39,60 € (13.11.). Die 40-Euro-Marke gilt als nächster Widerstand. Zahlen Operativ solide Ottobock aus Duderstadt ist Weltmarktführer für Prothetik und Orthetik und betreibt zusätzlich ein eigenes Netz von Versorgungszentren. Nach neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 7,4% auf rund 1,31 Mrd. €, der Konzerngewinn hat sich mehr als verdoppelt. Die Prognose bestätigte das Unternehmen: organisches Wachstum im Kerngeschäft von 6,0 bis 8,0% und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 27,0%. Belastungen sieht Ottobock in Preissenkungen in Frankreich, Budgetkürzungen in Belgien und langwierigen Genehmigungsverfahren in Deutschland. Belastungen Familienkredit und Leerverkäufer Die Familie Näder hält rund 82% der Anteile. Ein Familienkredit ist mit Ottobock-Aktien besichert, vor dem Börsengang lag er bei 1,1 Mrd. € und war mit 10,25% plus 6-Monats-Euribor verzinst. Ottobock hat Vorwürfe eines Leerverkäufers zurückgewiesen und bei der BaFin Anzeige wegen des Verdachts der Marktmanipulation erstattet. Die BaFin äußert sich dazu nicht. Analystenstimmen zur Ottobock Aktie Haus Votum Kursziel Datum Jefferies Buy 83 € 20.11.2026 Goldman Sachs Buy 75 € (gesenkt) Anfang November 2026 Deutsche Bank Research Buy 56 € (zuvor 85 €) 17.11.2026 Berenberg Hold 54 € (zuvor 66 €) 17.11.2026 Quelle : wallstreet-online, boerse-express, ad-hoc-news Das durchschnittliche Kursziel liegt laut wallstreet-online bei 78,89 €. Die Spanne der Einzelurteile ist groß. Die nächsten Termine: Berenberg European Conference am 3. Dezember, Jefferies-Roadshow am 8. Dezember, vorläufige Zahlen 2026 am 16. Februar 2027 und der Geschäftsbericht am 11. März 2027. Was gegen die Ottobock Aktie spricht Preis- und Budgetdruck in wichtigen Erstattungsmärkten.

Der mit Aktien besicherte Familienkredit.

Leerverkäufer, gegen die Ottobock bei der BaFin Anzeige erstattet hat. Fazit zur Ottobock Aktie Operativ läuft es solide, die Analysten sehen deutliches Kurspotenzial. Das Plus des SDAX Gewinners ist aber eine Gegenbewegung nach dem Allzeittief, keine Trendwende.

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