Ottobock Aktie: Ist der Ausverkauf übertrieben?

Die Ottobock-Aktienanalyse von Goldman Sachs vom 13. November 2026 liefert ein bemerkenswertes Signal. Analyst Richard Felton senkt das Kursziel von 75 auf 65 Euro, bestätigt aber das Rating "buy" unverändert. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 40,95 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 58,73 Prozent. Die Geschäftszahlen zeigen ein Unternehmen, das trotz eines schwierigeren Marktumfelds wächst und seine Profitabilität verbessert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Kerngeschäft um neun Prozent auf 433,4 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 13,5 Prozent auf 120,1 Millionen Euro zu. Gleichzeitig belasten die schwächere Entwicklung in Nordamerika und längere Erstattungsverfahren die Wachstumsperspektiven. Goldman Sachs hält die heftige negative Kursreaktion dennoch für übertrieben. Für Anleger wird entscheidend sein, ob Ottobock seine Jahresziele erreicht und die Probleme bei der Kostenerstattung überwinden kann. Das Kursziel 65 Euro signalisiert erhebliches Erholungspotenzial. Das Rating "buy" zeigt, dass Richard Felton weiterhin an die langfristige Stärke des Unternehmens glaubt. Die Ottobock-Aktie bleibt damit ein spannender Erholungskandidat, bei dem außergewöhnliche Chancen und erhebliche Risiken eng miteinander verbunden sind.

Zum Schluss: Ein kleiner Bewegungstest für Ihren Freundeskreis

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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