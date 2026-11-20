Ottobock Aktie: Erstattung stockt, Nachfrage hält - 83 Euro im Visier

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 15:15 2 Min.

Jefferies hält bei Ottobock an 83 Euro fest, sieht aber mehr Unsicherheit bei den mittelfristigen Zielen.

Bild: Foto: Ottobock (Pressebild)

Die Ottobock-Aktie (ISIN: DE000BCK2223, WKN: BCK222, Ticker: OBCK) notierte am 20. November 2026 um 13:44 Uhr auf Xetra bei 38,10 Euro, ein Minus von 0,05 Euro oder 0,13%. Das Kursziel von Jefferies liegt 44,90 Euro darüber. Um die Marke von 83 Euro zu erreichen, müsste sich die Aktie des Orthopädietechnik-Spezialisten vom genannten Kurs aus mehr als verdoppeln. Warum hält Analyst Henrik Paganetty nach einer Veranstaltung mit dem Ottobock-Chef in London an dieser Einschätzung fest? Was hinter den verzögerten Erstattungen steckt Für Henrik Paganetty kommt es darauf an, was die längeren Wartezeiten über das Geschäft mit Prothesen und anderen orthopädietechnischen Hilfsmitteln verraten. Wenn sich die Genehmigung einer Kostenerstattung hinzieht, kann sich auch die Versorgung verzögern. Der Patient braucht die Prothese weiterhin. Entsprechend wertet Henrik Paganetty die Verzögerungen als zeitliche Verschiebung. Einen Rückgang der Nachfrage leitet er daraus nicht ab. Schon nach den Zahlen zum dritten Quartal hatte Henrik Paganetty die längeren Genehmigungsverfahren angesprochen. Für Anleger kommt es nun darauf an, ob aus den verzögerten Fällen später tatsächlich Geschäft wird. Erst dann lässt sich beurteilen, wie viel Ottobock aufholen kann. Kursziel 83 Euro bei größerer Unsicherheit Beim Blick über die nächsten Quartale hinaus äußert sich Henrik Paganetty vorsichtiger. Die mittelfristigen Ambitionen von Ottobock erschienen nach der Londoner Veranstaltung weniger sicher. Für Anleger liegt darin ein wichtiger Unterschied: Auch bei stabiler Nachfrage bleibt offen, wie schnell der Konzern seine Ziele erreicht. Gerade angesichts der großen Spanne zwischen Börsenkurs und Kursziel gewinnt der Zeitplan an Bedeutung. Das Urteil der Ottobock-Aktienanalyse vom 20. November bleibt dennoch positiv. Jefferies bestätigt das Rating "buy" und das Kursziel 83 Euro. Bezogen auf den Xetra-Kurs von 38,10 Euro entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 118%. Mit dem unveränderten Rating "buy" hält Jefferies an seiner Kaufempfehlung fest, auch wenn Henrik Paganetty die mittelfristigen Aussichten zurückhaltender beurteilt. Teilen Sie die Analyse mit Ihren Börsenfreunden. Fürs Weiterleiten brauchen Sie zum Glück keine Kostenzusage. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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