Otsuka-Aktie unter den Nikkei-225-Verlierern: Pharma- und Getränkekonzern gibt nach

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Otsuka-Holdings-Aktie gehört am Donnerstag zu den Verlierern im Nikkei 225. Pharmawerte verlieren, nachdem Anleger zurück in Technologiewerte wechseln.

Die Otsuka-Aktie (Otsuka Holdings) zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 74,00 Euro, ein Minus von 3,27 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Die Gründe Rotation in den Tech-Sektor Eine Unternehmensmeldung zu Otsuka liegt nicht vor. Der Konzern verbindet Arzneimittel mit Konsumgütern wie dem Getränk Pocari Sweat und gehört damit zum defensiven Lager. Nach dem Ausverkauf am Mittwoch erholten sich KI- und Chipwerte, und Anleger zogen Geld aus defensiven Titeln ab. Laut Reuters stiegen 185 der 225 Nikkei-Werte, 38 fielen. Der Index schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Otsuka-Aktie in Frankfurt am Morgen -3,27 % Kurs (26.11.2026) 74,00 € Quelle : comdirect, Reuters Einordnung Der Nikkei 225 Verlierer Otsuka verliert im Windschatten einer Marktrotation. Eine schlechte Nachricht gibt es nicht. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 4578, Frankfurter Symbol OS1.

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