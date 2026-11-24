Ruhe statt Rausch: Die Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Handelssymbol Euronext Paris: ORA, US-Handelssymbol: ORANY im OTC-Handel) ist am Dienstag der zweitbeste CAC40 Gewinner des Tages. Der Telekomkonzern schloss mit plus 2,72 Prozent bei 15,285 Euro und damit auf dem Tageshoch. Während Chip- und KI-Werte abstürzten, griffen Anleger bei der Orange-Aktie zu. Rückenwind kam außerdem von einer neuen Analystenstudie.
Orange-Aktie CAC40 Gewinner des Tages: Plus 2,72 Prozent – Schluss auf Tageshoch, Anleger suchen Sicherheit
Die Orange-Aktie steigt um 2,72 Prozent auf 15,285 Euro und ist der zweitbeste CAC40 Gewinner des Tages. Der Telekomkonzern schließt auf dem Tageshoch, gestützt von einer positiven Analystenstudie, der Flucht in defensive Werte und der nahen Dividende. Die Analyse zeigt die Hintergründe.
Die Gründe für das Kursplus
Drei Stützen für den Telekomwert
Neue Analystenstudie
Das Analysehaus CIC Market Solutions hat seine Einschätzung der Orange-Aktie am Dienstag angehoben und bleibt bei seiner positiven Haltung.
Flucht in defensive Werte
Nach dem Rückschlag bei Nvidia verkauften Anleger Technologie- und Rohstoffaktien. Gefragt waren konjunkturunabhängige Geschäftsmodelle. Auch andere europäische Telekomwerte wie Deutsche Telekom, Telefónica und Telecom Italia legten zu.
Gute Quartalszahlen im Rücken
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 3,6 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro, der operative Gewinn (EBITDAaL) erreichte 4,1 Milliarden Euro. Ende Oktober hob Orange ein Jahresziel an.
Dividende in Sicht
Für 2026 peilt Orange eine Dividende von 0,79 Euro je Aktie an. Finanzportale führen den 1. Dezember als nächsten Tag des Dividendenabschlags.
Auffällig ist der Tagesverlauf. Die Orange-Aktie eröffnete bei 14,995 Euro, baute ihre Gewinne über den Tag aus und schloss auf dem höchsten Kurs des Tages. Am Montag hatte sie noch rund 1 Prozent verloren, als Anleger in Technologiewerte umschichteten.
Einordnung
Ein Gegenpol zum KI-Handel
Die Orange-Aktie verhält sich derzeit wie ein Spiegelbild der Technologiewerte: Sie fällt, wenn der Markt Risiko sucht, und steigt, wenn er es meidet. Auf Monatssicht liegt sie gut 7 Prozent im Plus, auf Sicht von sechs Monaten aber noch knapp 16 Prozent im Minus. Charttechnisch wartet bei 15,62 Euro ein Widerstand, an dem die Aktie am 17. und 19. November gescheitert ist. Die Jahreszahlen folgen am 18. Februar 2027.
Häufige Fragen zur Orange-Aktie
Warum ist die Orange-Aktie CAC40 Gewinner des Tages?
Anleger suchten nach dem Rückschlag bei Technologiewerten defensive Aktien. Dazu kam eine positive Analystenstudie von CIC Market Solutions.
Wo schloss die Orange-Aktie am Dienstag?
Bei 15,285 Euro, dem Tageshoch, mit einem Plus von 2,72 Prozent.
Wie liefen die letzten Quartalszahlen?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 3,6 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN und WKN der Orange-Aktie?
ISIN FR0000133308, WKN 906849.
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