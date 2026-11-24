Warum ist die Orange-Aktie CAC40 Gewinner des Tages?

Anleger suchten nach dem Rückschlag bei Technologiewerten defensive Aktien. Dazu kam eine positive Analystenstudie von CIC Market Solutions.

Wo schloss die Orange-Aktie am Dienstag?

Bei 15,285 Euro, dem Tageshoch, mit einem Plus von 2,72 Prozent.

Wie liefen die letzten Quartalszahlen?

Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 3,6 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro.

Wie lauten ISIN und WKN der Orange-Aktie?

ISIN FR0000133308, WKN 906849.