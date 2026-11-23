Oracle finanziert den Ausbau der KI-Rechenzentren zunehmend über Schulden. Die Gesamtverschuldung lag laut Kapitalisierungstabelle des Prospekts am 31. August 2026 bei 125,3 Milliarden Dollar; seit September 2025 hat Oracle laut Quelle rund 53 Milliarden Dollar in Dollar-Anleihen platziert (18 Milliarden im September 2025, 25 Milliarden im Februar 2026, 10 Milliarden im November). Zugleich kündigte Oracle laut CNBC-Schlagzeile vom 2. November an, bis zu 20 Milliarden Dollar über neue Aktien und Anleihen aufzunehmen; die Aktienemission über 10 Milliarden Dollar wurde laut FourWeekMBA mit 116 Dollar je Aktie bepreist.

Das Rating liegt laut Quelle bei Baa2 mit negativem Ausblick (Moody's), BBB- mit stabilem Ausblick (S&P) und BBB mit stabilem Ausblick (Fitch). BBB- ist die niedrigste Stufe im Investment-Grade-Bereich; darunter beginnt der Bereich der Hochzinsanleihen. Laut einem Artikel von 24/7 Wall St. vom 27. Oktober lag die Kreditabsicherung (CDS) von Oracle am 15. Oktober bei 288 Basispunkten, ein CDS ist eine Versicherung gegen Zahlungsausfall. Dieselbe Quelle nennt für die Anleihe 4,95 % 2031 einen Spread von 263 Basispunkten am 23. Oktober, deutlich über dem Durchschnitt von BB-Anleihen mit 2,06 Prozentpunkten.