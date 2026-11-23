Die Oracle Anleihe vom 2. November 2026 ist ein Test für den Markt der KI-Finanzierung: Der Softwarekonzern Oracle (NYSE: ORCL) hat laut Pricing-Term-Sheet 10 Milliarden Dollar vorrangige Anleihen in fünf festverzinslichen Serien begeben, mit Kupons von 7,000 bis 8,650 Prozent und Laufzeiten von 2029 bis 2046. Für die längste Tranche verlangen Anleger 335 Basispunkte Aufschlag auf Staatsanleihen, im Februar waren es 170. Das zeigt, wie teuer die Unternehmensanleihen der KI-Konzerne geworden sind.
Oracle Anleihe: 10 Milliarden Dollar in fünf Tranchen, bis 8,65 Prozent Kupon – der Aufschlag für 2046 hat sich verdoppelt – Wird die KI-Finanzierung zum Kreditproblem?
Oracle hat Anfang November laut Term Sheet 10 Milliarden Dollar Anleihen in fünf Serien platziert, mit Kupons von 7,0 bis 8,65 Prozent und Laufzeiten bis 2046. Gegenüber der Februar-Emission haben sich die Risikoaufschläge etwa verdoppelt. Wir ordnen ein, was die Oracle Anleihe über den Markt für KI-Schulden verrät.
Die Zahlen
Welche Tranchen hat die Oracle Anleihe?
Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Der Spread ist der Zinsaufschlag über einer Staatsanleihe gleicher Laufzeit; er misst, wie viel Risikoprämie Anleger verlangen.
Es handelt sich um unbesicherte Senior Notes; Stückelung und ISIN der Serien konnten wir nicht ermitteln. Die Ausgabekurse lagen zwischen 99,835 und 99,995 Prozent, also knapp unter pari. Die Vorab-Guidance für die längste Serie lag laut Bloomberg, zitiert über Dritte, rund 25 Basispunkte über dem Ergebnis.
|Fälligkeit
|Betrag
|Kupon
|Spread
|November 2029
|2,00 Mrd. $
|7,000 %
|240 Bp
|2031
|1,75 Mrd. $
|7,450 %
|275 Bp
|2033
|2,25 Mrd. $
|7,850 %
|305 Bp
|Februar 2037
|2,50 Mrd. $
|8,000 %
|310 Bp
|2046
|1,50 Mrd. $
|8,650 %
|335 Bp
Rendite nur für 2029 (7,062 %) und 2046 (8,667 %) belegt. Spread gegenüber vergleichbarer Staatsanleihe. Februar-Spreads laut Quelle: 2029 95 Bp, 2031 115 Bp, 2033 130 Bp, 2046 170 Bp.
Quelle: FourWeekMBA (Auswertung SEC-Term-Sheet, 2./3.11.2026)
Warum zahlt Oracle jetzt so viel mehr?
Oracle finanziert den Ausbau der KI-Rechenzentren zunehmend über Schulden. Die Gesamtverschuldung lag laut Kapitalisierungstabelle des Prospekts am 31. August 2026 bei 125,3 Milliarden Dollar; seit September 2025 hat Oracle laut Quelle rund 53 Milliarden Dollar in Dollar-Anleihen platziert (18 Milliarden im September 2025, 25 Milliarden im Februar 2026, 10 Milliarden im November). Zugleich kündigte Oracle laut CNBC-Schlagzeile vom 2. November an, bis zu 20 Milliarden Dollar über neue Aktien und Anleihen aufzunehmen; die Aktienemission über 10 Milliarden Dollar wurde laut FourWeekMBA mit 116 Dollar je Aktie bepreist.
Das Rating liegt laut Quelle bei Baa2 mit negativem Ausblick (Moody's), BBB- mit stabilem Ausblick (S&P) und BBB mit stabilem Ausblick (Fitch). BBB- ist die niedrigste Stufe im Investment-Grade-Bereich; darunter beginnt der Bereich der Hochzinsanleihen. Laut einem Artikel von 24/7 Wall St. vom 27. Oktober lag die Kreditabsicherung (CDS) von Oracle am 15. Oktober bei 288 Basispunkten, ein CDS ist eine Versicherung gegen Zahlungsausfall. Dieselbe Quelle nennt für die Anleihe 4,95 % 2031 einen Spread von 263 Basispunkten am 23. Oktober, deutlich über dem Durchschnitt von BB-Anleihen mit 2,06 Prozentpunkten.
Spreads verdoppelt
2029: von 95 auf 240 Bp, 2046: von 170 auf 335 Bp gegenüber der Februar-Emission.
Schuldenlast wächst
Rund 135 Milliarden Dollar nach der Emission laut Quelle, bei negativem Free Cashflow im letzten Quartal von minus 5,4 Milliarden Dollar laut 24/7 Wall St.
Rating am unteren Rand
S&P führt Oracle bei BBB-, Moody's mit negativem Ausblick bei Baa2.
Was bedeutet die Oracle Anleihe für Anleger und den Markt?
Für den Markt ist die Emission ein Signal: Selbst große Technologiekonzerne müssen für KI-Schulden mehr zahlen. Die Oracle-Aktie lag laut 24/7 Wall St. am 27. Oktober rund 34 Prozent unter dem Vorjahreswert; zugleich meldete Oracle laut eigenen Artikeln einen Auftragsbestand von 664 Milliarden Dollar. Anleihegläubiger stehen im Rang vor den Aktionären, sind aber vom Cashflow abhängig. Für Euro-Anleger kommt bei Dollar-Anleihen das Währungsrisiko hinzu. Das ist eine Einordnung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zur Zeichnung.
Was ist als Nächstes wichtig für Oracle und KI-Anleihen?
Beobachten lassen sich der Spread der Oracle-Anleihen am Sekundärmarkt, die Ratingentscheidungen von Moody's, S&P und Fitch, die nächsten Quartalszahlen und die Fed-Sitzung am 9. Dezember. Prüfen sollten Anleger bei jeder Anleihe die Emissionsbedingungen und den gebilligten Prospekt.
FAQ: Oracle Anleihe und KI-Schulden
Wie hoch ist der Kupon der Oracle Anleihe? Je nach Tranche zwischen 7,000 Prozent (2029) und 8,650 Prozent (2046).
Was bedeutet der Spread von 335 Basispunkten? Anleger verlangen auf die 2046er Anleihe 3,35 Prozentpunkte mehr als auf eine vergleichbare Staatsanleihe.
Ist die Oracle Anleihe Investment Grade? Laut Quelle ja: Baa2 (Moody's), BBB- (S&P), BBB (Fitch).
Welche Risiken gibt es? Emittenten-, Ausfall-, Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Währungsrisiko.
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